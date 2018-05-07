Sau Nguyệt 'thảo mai', bất ngờ xuất hiện bà mẹ chồng khó tính, ghê gớm nhất Việt Nam

Nhiều ngày qua, dân tình “phát sốt” khi một số phân cảnh của Hà Hương - Nguyệt “thảo mai” trong phim Phía trước là bầu trời được lan truyền khắp các trang mạng xã hội. Sau khi “đào mộ” những cảnh kinh điển của “thánh thảo mai” thì mới đây, cộng đồng mạng một lần nữa dậy sóng khi phân cảnh bà mẹ chồng khó tính trong phim Những ngọn nến trong đêm được lật lại.

Đoạn clip gây bão mạng xoay quanh vấn đề mẹ chồng nàng dâu. Theo đó, nàng dâu Trúc (Mai Thu Huyền đóng) hiền lành nhưng gặp phải mẹ chồng (NSƯT Lệ Thu thủ vai) khó tính, soi mói từng li từng tí.

Không chỉ soi cách giặt đồ, kiếm từng hạt bụi trên bàn, bà mẹ chồng ghê gớm này còn khiến chị em phải thốt lên “không muốn lấy chồng” vì màn xếp thịt gà thành con trên đĩa dù đã chặt thành từng miếng. Hiện tại, đoạn clip này vẫn liên tục được dân tình lan truyền.