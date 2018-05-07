Sau Nguyệt 'thảo mai', bất ngờ xuất hiện bà mẹ chồng khó tính, ghê gớm nhất Việt Nam

Hậu trường 07/05/2018 16:31

Ngoài Nguyệt trong "Phía trước là bầu trời", khán giả còn vô cùng thích thú với nhân vật mẹ chồng đầy ấn tượng trong phim "Những ngọn nến trong đêm".

Nhiều ngày qua, dân tình “phát sốt” khi một số phân cảnh của Hà Hương - Nguyệt “thảo mai” trong phim Phía trước là bầu trời được lan truyền khắp các trang mạng xã hội. Sau khi “đào mộ” những cảnh kinh điển của “thánh thảo mai” thì mới đây, cộng đồng mạng một lần nữa dậy sóng khi phân cảnh bà mẹ chồng khó tính trong phim Những ngọn nến trong đêm được lật lại.

Sau Nguyệt 'thảo mai', bất ngờ xuất hiện bà mẹ chồng khó tính, ghê gớm nhất Việt Nam - Ảnh 1
Hình ảnh mẹ chồng khó tính soi mói con dâu trong phim Những ngọn nến trong đêm - Ảnh: Internet

Đoạn clip gây bão mạng xoay quanh vấn đề mẹ chồng nàng dâu. Theo đó, nàng dâu Trúc (Mai Thu Huyền đóng) hiền lành nhưng gặp phải mẹ chồng (NSƯT Lệ Thu thủ vai) khó tính, soi mói từng li từng tí.

Không chỉ soi cách giặt đồ, kiếm từng hạt bụi trên bàn, bà mẹ chồng ghê gớm này còn khiến chị em phải thốt lên “không muốn lấy chồng” vì màn xếp thịt gà thành con trên đĩa dù đã chặt thành từng miếng. Hiện tại, đoạn clip này vẫn liên tục được dân tình lan truyền.

Sau Nguyệt 'thảo mai', bất ngờ xuất hiện bà mẹ chồng khó tính, ghê gớm nhất Việt Nam - Ảnh 2
Bà thể hiện thái độ không hài lòng...
Sau Nguyệt 'thảo mai', bất ngờ xuất hiện bà mẹ chồng khó tính, ghê gớm nhất Việt Nam - Ảnh 3
...khi kiếm bụi trên bàn ngay sau khi con dâu lau dọn - Ảnh: Internet
Sau Nguyệt 'thảo mai', bất ngờ xuất hiện bà mẹ chồng khó tính, ghê gớm nhất Việt Nam - Ảnh 4
Người mẹ chồng còn mang cả kính để soi từng chiếc áo con dâu giặt và phơi - Ảnh: Internet
Sau Nguyệt 'thảo mai', bất ngờ xuất hiện bà mẹ chồng khó tính, ghê gớm nhất Việt Nam - Ảnh 5
Bà còn thể hiện thái độ khi con dâu thử đồ ăn - Ảnh: Internet
Sau Nguyệt 'thảo mai', bất ngờ xuất hiện bà mẹ chồng khó tính, ghê gớm nhất Việt Nam - Ảnh 6
Quá đáng nhất vẫn là màn yêu cầu xếp gà nguyên con lên đĩa sau khi đã chặt nhỏ - Ảnh: Internet
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