Sao cứ mãi nhắc về Nguyệt 'thảo mai' trong khi Phía trước là bầu trời còn có một Trà cave với cuộc đời đầy éo le

Sẽ là một thiếu sót khi mãi nhắc về Nguyệt "thảo mai" mà quên đi nhân vật từng gây sốt này trong phim Phía trước là bầu trời.
- Cuộc sống hiện tại của Nguyệt trong "Phía trước là bầu trời": Sáng đi dạy múa, tối về làm chủ quán bia
- 17 năm sau vai diễn đình đám, Nguyệt 'Phía trước là bầu trời' tái hiện cảnh thả thính kinh điển
Sau 17 năm im ắng, bộ phim đình đám Phía trước là bầu trời bỗng nhiên gây xôn xao trở lại. Rất nhiều phân đoạn ngắn của phim về nhân vật Nguyệt được dân tình cắt ra và chia sẻ trên các trang mạng xã hội. Từng bị ghét, nhưng sau gần 20 năm, Nguyệt lại khiến dân mạng thích thú vì nghệ thuật "thảo mai" ở mức đỉnh cao của sự khôn khéo.
Ngoài Nguyệt, khi nhắc đến Phía trước là bầu trời, nhiều khán giả cũng không thể quên vai Trà cave. Vai diễn ấn tượng này do diễn viên Kiều Thanh đảm nhận. Trà cave đặc biệt thu hút vì giữa xóm trọ nghèo cô là người có cuộc sống khá giả, tiêu tiền thoải mái. Tuy nhiên, ít ai biết quá khứ Trà từng trải qua cuộc sống đầy éo le đưa đẩy cô phải làm nghề “buôn hương, bán phấn”. Đây cũng là vai diễn khó và được đánh giá khá gai góc trong Phía trước là bầu trời.