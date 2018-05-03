Sao cứ mãi nhắc về Nguyệt 'thảo mai' trong khi Phía trước là bầu trời còn có một Trà cave với cuộc đời đầy éo le

Sẽ là một thiếu sót khi mãi nhắc về Nguyệt "thảo mai" mà quên đi nhân vật từng gây sốt này trong phim Phía trước là bầu trời.

Sau 17 năm im ắng, bộ phim đình đám Phía trước là bầu trời bỗng nhiên gây xôn xao trở lại. Rất nhiều phân đoạn ngắn của phim về nhân vật Nguyệt được dân tình cắt ra và chia sẻ trên các trang mạng xã hội. Từng bị ghét, nhưng sau gần 20 năm, Nguyệt lại khiến dân mạng thích thú vì nghệ thuật "thảo mai" ở mức đỉnh cao của sự khôn khéo.

Hà Thương vai Nguyệt gây nóng dư luận sau 17 năm - Ảnh: Internet

Ngoài Nguyệt, khi nhắc đến Phía trước là bầu trời, nhiều khán giả cũng không thể quên vai Trà cave. Vai diễn ấn tượng này do diễn viên Kiều Thanh đảm nhận. Trà cave đặc biệt thu hút vì giữa xóm trọ nghèo cô là người có cuộc sống khá giả, tiêu tiền thoải mái. Tuy nhiên, ít ai biết quá khứ Trà từng trải qua cuộc sống đầy éo le đưa đẩy cô phải làm nghề “buôn hương, bán phấn”. Đây cũng là vai diễn khó và được đánh giá khá gai góc trong Phía trước là bầu trời.

Diễn viên Kiều Thanh trong vai Trà cách đây 17 năm - Ảnh: Internet

Dù không có cảnh đứng đường, bắt khách nhưng chính tính cách bất cần và việc đi đêm về hôm đã 'bóc trần' công việc của Trà - Ảnh: nternet

Thành Vinh vai Nam có tình cảm đặc biệt với Trà kể cả khi biết được nghề nghiệp của cô - Ảnh: Internet

Khoảnh khắc Trà bị bắt tạo nhiều cảm xúc cho khán giả - Ảnh: Internet

Xót xa phận đời cay đắng của Kiều Thanh sau 17 năm đóng "Trà cave" Nổi tiếng với vai diễn "Trà cave" trong phim "Phía trước là bầu trời" nhưng ít ai biết diễn viên Kiều Thanh lại có cuộc sống "cay đắng" đến như thế.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sao-cu-mai-nhac-ve-nguyet-thao-mai-trong-khi-phia-truoc-la-bau-troi-con-co-mot-tra-cave-voi-cuoc-doi-day-eo-le-281187.html