Ít giờ trước, trên trang Facebook cá nhân, diễn viên Thúy Anh vui mừng báo tin đến bạn bè, đồng nghiệp cùng khán giả về tình trạng sức khỏe của mình. Cô viết: "Mình bị liệt nửa người suốt hơn 7 tháng qua. Cứ đi bấm huyệt chữa bệnh, giờ mình biết đi giỏi và nhớ hết các huyệt rồi. Niềm vui đầu tiên là bấm cho Mẹ khỏe, giờ tự học online thêm và học cả phương pháp chữa bệnh Reiki thôi. Thêm nghề vui quá!".

Thúy Anh thông báo sức khỏe tiến triển tốt, đã đi lại được - Ảnh: FBNV

Kèm theo đó, cô còn đăng tải một loạt hình ảnh mới nhất của mình. Có thể thấy, sau thời gian tích cực điều trị, nữ diễn viên đã lấy lại tinh thần, nhan sắc ngày càng rạng rỡ hơn.