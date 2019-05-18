Sau 7 tháng bị xuất huyết não và liệt nửa người, diễn viên Thúy Anh báo tin vui đầu tiên

Hậu trường 18/05/2019 14:31

Diễn viên Thúy Anh lấy lại thần sắc tươi trẻ, rạng rỡ sau thời gian lâm trọng bệnh. Sức khỏe của cô cũng chuyển biến tốt, có thể đi lại được.

Ít giờ trước, trên trang Facebook cá nhân, diễn viên Thúy Anh vui mừng báo tin đến bạn bè, đồng nghiệp cùng khán giả về tình trạng sức khỏe của mình. Cô viết: "Mình bị liệt nửa người suốt hơn 7 tháng qua. Cứ đi bấm huyệt chữa bệnh, giờ mình biết đi giỏi và nhớ hết các huyệt rồi. Niềm vui đầu tiên là bấm cho Mẹ khỏe, giờ tự học online thêm và học cả phương pháp chữa bệnh Reiki thôi. Thêm nghề vui quá!".

Sau 7 tháng bị xuất huyết não và liệt nửa người, diễn viên Thúy Anh báo tin vui đầu tiên - Ảnh 1
Thúy Anh thông báo sức khỏe tiến triển tốt, đã đi lại được - Ảnh: FBNV

Kèm theo đó, cô còn đăng tải một loạt hình ảnh mới nhất của mình. Có thể thấy, sau thời gian tích cực điều trị, nữ diễn viên đã lấy lại tinh thần, nhan sắc ngày càng rạng rỡ hơn.

Sau 7 tháng bị xuất huyết não và liệt nửa người, diễn viên Thúy Anh báo tin vui đầu tiên - Ảnh 2
Nữ diễn viên lấy lại nhan sắc rạng rỡ, xinh đẹp - Ảnh: FBNV
Sau 7 tháng bị xuất huyết não và liệt nửa người, diễn viên Thúy Anh báo tin vui đầu tiên - Ảnh 3
Cô từng mắc chứng xuất huyết não và phải nhập viện điều trị khi đang mang thai - Ảnh: FBNV

Sau 7 tháng bị xuất huyết não và liệt nửa người, diễn viên Thúy Anh báo tin vui đầu tiên - Ảnh 4

Sau 7 tháng bị xuất huyết não và liệt nửa người, diễn viên Thúy Anh báo tin vui đầu tiên - Ảnh 5
Sau khi sinh mổ, cô đã hôn mê 2 tháng và bị liệt nửa người lúc tỉnh lại - Ảnh: FBNV

Dưới bài viết, đông đảo cư dân mạng gửi lời chúc mừng và động viên bà mẹ đơn thân cố gắng điều trị để nhanh chóng hồi phục hoàn toàn.

Sau 7 tháng bị xuất huyết não và liệt nửa người, diễn viên Thúy Anh báo tin vui đầu tiên - Ảnh 6
Thúy Diễm là một trong những nghệ sĩ đầu tiên đứng ra quyên góp giúp Thúy Anh có tiền điều trị - Ảnh: FBNV

Thúy Anh sinh năm 1991, được khán giả biết đến với vai trò là diễn viên truyền hình. Một số bộ phim chân dài này từng tham gia như: Tình hoa muống biển, Những mảnh đời giông bão, Kén mẹ chồng… Ngoài tham gia diễn xuất, Thúy Anh còn hoạt động trong lĩnh vực người mẫu.

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Diễn viên Hồ Bích Trâm đến nhà thăm Thúy Anh và tiết lộ tình trạng sức khỏe của đồng nghiệp sau thời gian bạo bệnh.

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