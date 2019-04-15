Diễn viên Hồ Bích Trâm đến nhà thăm Thúy Anh và tiết lộ tình trạng sức khỏe của đồng nghiệp sau thời gian bạo bệnh.

Mới đây, diễn viên Hồ Bích Trâm đã đến tận nhà thăm hỏi, đồng thời trao số tiền hơn 65 triệu đồng cho Thúy Anh. Bên cạnh đó, cô cũng tiết lộ về tình hình sức khỏe của đồng nghiệp. Theo chia sẻ, Thúy Anh vẫn chưa đi lại được vì tay chân bị teo và não bị ứ nước rất nguy hiểm.

Hồ Bích Trâm đến thăm và trao cho đồng nghiệp hơn 60 triệu đồng - Ảnh: FBNV

Hiện sức khỏe của Thúy Anh khá yếu, chưa đi lại được, não vẫn đang ứ nước - Ảnh: FBNV

Hồ Bích Trâm chia sẻ: "Em đã trao số tiền mà mọi người ủng hộ cho Thúy Anh (65 triệu 200 nghìn). Mẹ và Thúy Anh chân thành cảm ơn mọi người, anh chị em đồng nghiệp rất nhiều. Tình hình sức khỏe hiện tại: Chị nói được và nhớ được mọi người, nhưng đi chưa được, vẫn đang châm cứu chân và tay mỗi ngày. Về phần não thì: ứ nước trong não và giãn não thất (cái này rất nguy hiểm). Trâm cũng chia sẻ chút ít cho mọi người, cầu cho chị lạc quan và điều trị thật tốt để còn lo cho hai con".

Hồ Bích Trâm chính là một trong những nghệ sĩ đầu tiên biết tình hình khó khăn của Thúy Anh. Cô đã đứng lên kêu gọi, hi vọng mọi người ủng hộ tiền giúp đồng nghiệp có kinh phí chữa bệnh.

Bệnh đến bất ngờ, Thúy Anh lâm vào hoàn cảnh khó khăn, không đủ tiền điều trị - Ảnh: Internet

Bà xã Lương Thế Thành cũng đã đến nhà và trao tiền ủng hộ giúp cô có kinh phí chữa bệnh - Ảnh: FBNV

Trước đó, diễn viên Thúy Diễm cũng đến nhà trao tận tay Thúy Anh số tiền hơn 30 triệu đã quyên góp được từ bạn bè và đồng nghiệp.

Diễn viên 9X tiều tụy khi bị liệt nửa người sau sinh con Nữ diễn viên Thúy Diễm tới thăm khi nghe tin đồng nghiệp bị bệnh. Thúy Anh bị dị dạng mạch máu não dẫn tới liệt nửa bên người sau vài ngày sinh con.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/benh-tinh-nghiem-trong-cua-thuy-anh-tay-chan-co-quap-khong-di-duoc-nao-u-nuoc-321826.html