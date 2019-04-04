Bệnh trở nặng, nghệ sĩ Lê Bình bị liệt nửa người, sự sống mong manh từng ngày

Hậu trường 04/04/2019 11:11

Hiện sức khỏe của nghệ sĩ Lê Bình đang rất yếu vì bệnh ung thư bất ngờ trở nặng. Ông phải nhập viện điều trị.

Theo thông tin mới nhất được MC Đại Nghĩa đăng tải, sức khỏe của nghệ sĩ Lê Bình đang rất yếu. Bác sĩ thông báo, do vào thuốc nhiều lần nên tủy đã bị phá hủy toàn bộ, phần thân dưới bị liệt phải ngồi xe lăn. Ông còn không thể kiểm soát được tiểu tiện và mọi sinh hoạt của bản thân phải nhờ người thân giúp đỡ.

MC Đại Nghĩa viết: "Đừng buồn khi đọc thông tin này, điều chúng ta cần là hãy làm ngay một điều gì đó. Nghệ sĩ luôn muốn mình đẹp nên Nghĩa xin được chọn tấm ảnh đẹp nhất của chú để đăng lên.

Chú Lê Bình bệnh nặng chúng ta cũng đã biết. Chúng ta chờ một phép lạ, nhưng phép lạ thì... ít khi xảy ra lắm. Nên thôi, chúng ta xắn tay vào làm được đến đâu thì làm vậy. Giúp chú vào giai đoạn ngặt nghèo này trước khi quá muộn.

Hiện chú không còn đi lại được mà phải ngồi xe lăn.

Bệnh trở nặng, nghệ sĩ Lê Bình bị liệt nửa người, sự sống mong manh từng ngày - Ảnh 1
Sức khỏe nghệ sĩ Lê Bình đang rất yếu, bị liệt nửa thân dưới nên phải ngồi xe lăn - Ảnh: FBNV

Theo chú, bác sĩ báo cho chú biết tủy của chú đã bị phá hỏng hoàn toàn khiến thân dưới từ thắt lưng trở xuống bị liệt hẳn. Chú không kiểm soát được tiểu tiện, còn đại tiện phải đi trên ghế cao. Bác sĩ khẳng định chú đã rơi vào tình trạng nguy hiểm, mọi thứ sẽ rất mong manh".

Thương cho hoàn cảnh khó khăn của nam nghệ sĩ gạo cội, MC Đại Nghĩa đứng ra kêu gọi mọi người giúp đỡ. Anh hi vọng nhận được nhiều đóng góp từ anh em nghệ sĩ và khán giả để giảm bớt khó khăn lúc này của đàn anh.

"Vậy nên ngay lúc này chúng ta hãy cùng chia sẻ với chú bằng những gì thiết thực nhất trước khi quá muộn.

Nghĩa đại diện tài khoản An Vui sẽ đứng ra kêu gọi trong vòng 1 tuần lễ bắt đầu từ ngày hôm nay. Sau đó Nghĩa sẽ mang tấm lòng của mọi người đến cho chú", MC Đại Nghĩa kêu gọi.

Bệnh trở nặng, nghệ sĩ Lê Bình bị liệt nửa người, sự sống mong manh từng ngày - Ảnh 2
MC Đại Nghĩa thông báo tình hình của nghệ sĩ Lê Bình và kêu gọi mọi người giúp đỡ - Ảnh: FBNV

Thông tin nghệ sĩ Lê Bình mắc bệnh ung thư được lan truyền vào giữa năm 2018. Trước đó, ông đã nhập viện và điều trị nhiều tháng nhưng vì không muốn mọi người lo lắng nên luôn giữ bí mật. Khi bệnh tình được tiết lộ, nam nghệ sĩ nhận được nhiều sự quan tâm, giúp đỡ của mọi người.

Bệnh trở nặng, nghệ sĩ Lê Bình bị liệt nửa người, sự sống mong manh từng ngày - Ảnh 3
Nghệ sĩ Lê Bình là gương mặt quen thuộc của khán giả truyền hình - Ảnh: FBNV

Sau nhiều tháng điều trị, bệnh của nam diễn viên gạo cội tiến triển tích cực và được bác sĩ cho về nhà. Sức khỏe có diễn biến tốt, ông quay lại phim trường và tham gia một vài vai diễn để bớt nhớ nghề. Tuy nhiên, gần một tháng nay, bệnh ung thư bất ngờ trở nặng, nghệ sĩ Lê Bình phải quay lại bệnh viện điều trị.

Đến thăm nghệ sĩ Lê Bình ngày cận Tết, Kiều Trinh tiết lộ tình trạng sức khỏe của đàn anh

Đến thăm nghệ sĩ Lê Bình ngày cận Tết, Kiều Trinh tiết lộ tình trạng sức khỏe của đàn anh

Diễn viên Kiều Trinh cho biết tình trạng sức khỏe của nghệ sĩ Lê Bình đã ổn định hơn sau thời gian dài điều trị ung thư.

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