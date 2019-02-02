Đến thăm nghệ sĩ Lê Bình ngày cận Tết, Kiều Trinh tiết lộ tình trạng sức khỏe của đàn anh

Hậu trường 02/02/2019 11:22

Diễn viên Kiều Trinh cho biết tình trạng sức khỏe của nghệ sĩ Lê Bình đã ổn định hơn sau thời gian dài điều trị ung thư.

Dù công việc cuối năm bận rộn nhưng diễn viên Kiều Trinh đã tranh thủ dành thời gian đến nhà thăm hỏi sức khỏe của nghệ sĩ Lê Bình. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên phim Song Lang cho biết, sắc mặt của nam nghệ sĩ tươi tắn hơn trước. 

"27 cận Tết ghé thăm anh trước khi về quê. Cảm nhận qua giọng nói nội lực từ bên trong và thần sắc anh tươi khỏe hơn trong lòng Út rất mừng.

Anh em trò chuyện rôm rả và anh dặn dò Út nhớ giữ sức khỏe lo cho ba em. Cầu chúc ơn trên phù hộ, anh bình an khỏe mạnh để được gặp nhau trong nhiều phim nữa", Kiều Trinh chia sẻ.

Đến thăm nghệ sĩ Lê Bình ngày cận Tết, Kiều Trinh tiết lộ tình trạng sức khỏe của đàn anh - Ảnh 1
Diễn viên Kiều Trinh chia sẻ ảnh khi đến thăm đàn anh ngày giáp Tết - Ảnh: FBNV

Dưới bài viết, diễn viên Lê Bình nhận được rất nhiều sự quan tâm của cư dân mạng. Đông đảo khán giả gửi lời chúc bình an, sức khỏe đến nam nghệ sĩ trong năm mới.

Đến thăm nghệ sĩ Lê Bình ngày cận Tết, Kiều Trinh tiết lộ tình trạng sức khỏe của đàn anh - Ảnh 2

Đến thăm nghệ sĩ Lê Bình ngày cận Tết, Kiều Trinh tiết lộ tình trạng sức khỏe của đàn anh - Ảnh 3
Mọi người gửi đến hai nghệ sĩ lời chúc tốt đẹp nhân dịp Tết cổ truyền sắp đến - Ảnh: FBNV
Đến thăm nghệ sĩ Lê Bình ngày cận Tết, Kiều Trinh tiết lộ tình trạng sức khỏe của đàn anh - Ảnh 4
Dù đang trong quá trình điều trị ung thư nhưng diễn viên Lê Bình vẫn cố gắng làm việc - Ảnh: Internet
Đến thăm nghệ sĩ Lê Bình ngày cận Tết, Kiều Trinh tiết lộ tình trạng sức khỏe của đàn anh - Ảnh 5
Ông tham gia một số bộ phim và hoạt động thiện nguyện để quên đi nỗi đau bệnh hiểm nghèo - Ảnh: Internet
Đến thăm nghệ sĩ Lê Bình ngày cận Tết, Kiều Trinh tiết lộ tình trạng sức khỏe của đàn anh - Ảnh 6
Hình ảnh nghệ sĩ Lê Bình râu tóc bạc phơ xuất hiện tại một sự kiện cách đây ít ngày thu hút sự chú ý của công chúng - Ảnh: Internet

Thông tin diễn viên Lê Bình mắc bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối được lan truyền vào tháng 8/2018. Trước đó, ông đã phát hiện bệnh nhưng âm thầm điều trị vì không muốn làm phiền đồng nghiệp và khán giả. Khi biết được hoàn cảnh và bệnh tình của ông, nhiều anh em nghệ sĩ đã đến thăm hỏi, động viên và kêu gọi giúp đỡ về vật chất để ông an tâm dưỡng bệnh.

Ung thư giai đoạn cuối, nghệ sĩ Lê Bình xúc động khi được Đức Hải tặng thuốc quý

Ung thư giai đoạn cuối, nghệ sĩ Lê Bình xúc động khi được Đức Hải tặng thuốc quý

Nghệ sĩ Lê Bình xúc động, gửi lời cảm ơn Đức Hải vì đến tận bệnh viện thăm hỏi và tặng thuốc trị ung thư.

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