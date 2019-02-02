Đến thăm nghệ sĩ Lê Bình ngày cận Tết, Kiều Trinh tiết lộ tình trạng sức khỏe của đàn anh

Dù công việc cuối năm bận rộn nhưng diễn viên Kiều Trinh đã tranh thủ dành thời gian đến nhà thăm hỏi sức khỏe của nghệ sĩ Lê Bình. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên phim Song Lang cho biết, sắc mặt của nam nghệ sĩ tươi tắn hơn trước.

"27 cận Tết ghé thăm anh trước khi về quê. Cảm nhận qua giọng nói nội lực từ bên trong và thần sắc anh tươi khỏe hơn trong lòng Út rất mừng.