Đến thăm nghệ sĩ Lê Bình ngày cận Tết, Kiều Trinh tiết lộ tình trạng sức khỏe của đàn anh

Diễn viên Kiều Trinh cho biết tình trạng sức khỏe của nghệ sĩ Lê Bình đã ổn định hơn sau thời gian dài điều trị ung thư.
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Dù công việc cuối năm bận rộn nhưng diễn viên Kiều Trinh đã tranh thủ dành thời gian đến nhà thăm hỏi sức khỏe của nghệ sĩ Lê Bình. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên phim Song Lang cho biết, sắc mặt của nam nghệ sĩ tươi tắn hơn trước.
"27 cận Tết ghé thăm anh trước khi về quê. Cảm nhận qua giọng nói nội lực từ bên trong và thần sắc anh tươi khỏe hơn trong lòng Út rất mừng.
Anh em trò chuyện rôm rả và anh dặn dò Út nhớ giữ sức khỏe lo cho ba em. Cầu chúc ơn trên phù hộ, anh bình an khỏe mạnh để được gặp nhau trong nhiều phim nữa", Kiều Trinh chia sẻ.
Dưới bài viết, diễn viên Lê Bình nhận được rất nhiều sự quan tâm của cư dân mạng. Đông đảo khán giả gửi lời chúc bình an, sức khỏe đến nam nghệ sĩ trong năm mới.
Thông tin diễn viên Lê Bình mắc bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối được lan truyền vào tháng 8/2018. Trước đó, ông đã phát hiện bệnh nhưng âm thầm điều trị vì không muốn làm phiền đồng nghiệp và khán giả. Khi biết được hoàn cảnh và bệnh tình của ông, nhiều anh em nghệ sĩ đã đến thăm hỏi, động viên và kêu gọi giúp đỡ về vật chất để ông an tâm dưỡng bệnh.