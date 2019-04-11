Khi biết tin, rất nhiều đồng nghiệp đã đứng lên kêu gọi mọi người đóng góp để giúp bà mẹ đơn thân vượt qua giai đoạn khó khăn.

Mới đây, Hồ Bích Trâm khiến mọi người xót xa khi đăng tải bài viết chia sẻ hoàn cảnh của diễn viên Thúy Anh. Theo đó, diễn viên sinh năm 1991 bị xuất huyết não, dị dạng mạch máu, liệt nửa người khi mang thai và sinh con. Hiện cô không có khả năng làm việc, kinh tế khó khăn và không có tiền trị bệnh. Từng là một diễn viên trẻ trung và năng động, hiện Thúy Anh phải nằm ở nhà - Ảnh: Facebook Hồ Bích Trâm chia sẻ trên trang cá nhân: “Tháng 10 năm 2018 khi mang bầu em bé còn 2 tuần nữa là sinh nhưng Thúy Anh lại bị chứng xuất huyết não phải nhập viện tại bệnh viện Chợ Rẫy. Rơi vào tình trạng cấp cứu, bác sĩ phải mổ gấp lấy đứa bé để cứu người mẹ. Sinh con xong, Thúy Anh rơi vào tình trạng hôn mê suốt 2 tháng trời do cơ thể bị thêm chứng dị dạng mạch máu não và dẫn đến bị liệt nửa người suốt sáu tháng qua, bởi chính Thúy Anh cũng không biết từ đâu mà cơn bệnh ập đến, nó như một cơn ác mộng kinh hoàng”.

Thúy Anh đang bị liệt nửa người bên trái. Mẹ cô phải nghỉ dạy để ở nhà chăm sóc con và các cháu - Ảnh: Facebook Hồ Bích Trâm còn cho biết thêm, hoàn cảnh Thúy Anh vô cùng neo đơn, hiện đang làm mẹ đơn thân, kinh tế vô cùng khó khăn. Cô kêu gọi đồng nghiệp, khán giả và các mạnh thường quân đóng góp giúp Thúy Anh có thêm kinh phí chữa bệnh. Cô viết: “Hiện Thúy Anh không thể đi làm và mẹ cũng phải nghỉ dạy để chăm cho Thúy Anh và em bé. Không còn chi phí cho các đợt điều trị sắp tới.

Trâm từng là bạn và là đồng nghiệp và hiểu rõ hoàn cảnh lúc khó khăn này của mẹ đơn thân Thúy Anh. Mong các bạn bè và đồng nghiệp chung tay góp chút ít để giúp Thúy Anh có tiền điều trị bệnh và lo cho 2 con...”. Cô đang cần sự chung tay giúp đỡ của mọi người để vượt qua bệnh tật - Ảnh: Facebook Khi biết tin đồng nghiệp lâm vào cảnh nguy khốn và cần giúp đỡ, rất nhiều nghệ sĩ như: diễn viên Thúy Diễm, vợ chồng Mạc Anh Thư - Huy Khánh cũng lên tiếng kêu gọi mọi người quyên góp. Xót xa cho hoàn cảnh của đồng nghiệp, Thúy Diễm kêu gọi mọi người giúp đỡ - Ảnh: Facebook Trên trang cá nhân, bà xã Lương Thế Thành đăng tin kêu gọi: "Các bạn đồng nghiệp thân mến! Nghe tin bạn diễn viên Thuý Anh bệnh nặng khi vừa sinh con, liệt nửa người hơn 6 tháng nay, không còn kinh phí chữa bệnh, tối mai Diễm sẽ đi thăm! Mong san sẻ được phần nào! Các bạn chung tay với Diễm thêm kinh phí nhé! Được bao nhiêu hay bấy nhiêu! Mong cô gái trẻ vượt qua được khó khăn lần này để còn chăm lo cho đứa con mới sinh của mình".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sao-viet-xot-xa-canh-dien-vien-9x-bi-liet-nua-nguoi-xuat-huyet-nao-sau-sinh-2-con-nheo-nhoc-321440.html