Nhiều người không thể kìm được nước mắt trước câu trả lời xúc động của đạo diễn phim "Những ngọn nến trong đêm" cho câu hỏi "Nhiều tiền để làm gì?".
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Câu chuyện của đạo diễn Đỗ Đức Thành với hành trình chữa bệnh ung thư máu cho con gái khiến khán giả vô cùng xúc động. Đỗ Hạnh An - con gái đạo diễn phim Những ngọn nến trong đêm phát hiện bệnh lúc vừa tròn 18 tuổi. Khi nhận được hung tin vào năm 2017, anh dẫn con gái ra nước ngoài trị bệnh, mong con sớm trở lại với cuộc sống bình thường.
Tuy nhiên, hiện tại tình trạng bệnh của Hạnh An trở nặng, phải mổ tay vì bị nhiễm trùng. Dù thương con gái, nhưng căn bệnh quái ác đã khiến gia đình nam đạo diễn lâm vào cảnh khó khăn vì chi phí điều trị quá lớn.
Ngày 17/3, đạo diễn Đức Thành khiến nhiều người xót xa khi chia sẻ dòng trạng thái thể hiện sự bất lực của mình trước căn bệnh của con gái trên trang Facebook cá nhân.
“Nhiều tiền để làm gì? Là để lo cho Hạnh An. Là để lo cho người thân. Là để lo giúp người khác khó khăn hơn. Đau đớn cùng cực trong cuộc đời sẽ là không đủ tiền để lo cho con. Xin Trời, Phật, Tiên tổ phù hộ cho con gái Hạnh An vượt qua thử thách này!", đạo diễn Đỗ Đức Thành viết đầy xúc động.
Dòng trạng thái của anh khiến nhiều người không khỏi xót xa. Dưới bài viết, đông đảo dân mạng, bạn bè và đồng nghiệp để lại bình luận động viên hai bố con. Nhạc sĩ Huy Tuấn, diễn viên Mai Thu Huyền… cũng lên tiếng kêu gọi giúp đỡ con gái đạo diễn Đỗ Đức Thành.