Câu chuyện của đạo diễn Đỗ Đức Thành với hành trình chữa bệnh ung thư máu cho con gái khiến khán giả vô cùng xúc động. Đỗ Hạnh An - con gái đạo diễn phim Những ngọn nến trong đêm phát hiện bệnh lúc vừa tròn 18 tuổi. Khi nhận được hung tin vào năm 2017, anh dẫn con gái ra nước ngoài trị bệnh, mong con sớm trở lại với cuộc sống bình thường.

Nằm trên giường bệnh, Hạnh An vẫn lạc quan khi được bố truyền thêm sức mạnh, niềm tin vào cuộc sống - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, hiện tại tình trạng bệnh của Hạnh An trở nặng, phải mổ tay vì bị nhiễm trùng. Dù thương con gái, nhưng căn bệnh quái ác đã khiến gia đình nam đạo diễn lâm vào cảnh khó khăn vì chi phí điều trị quá lớn.