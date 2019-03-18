Không đủ tiền chữa ung thư cho con gái, đạo diễn Đức Thành đau xót trả lời câu hỏi 'Nhiều tiền để làm gì?'

Hậu trường 18/03/2019 16:17

Nhiều người không thể kìm được nước mắt trước câu trả lời xúc động của đạo diễn phim "Những ngọn nến trong đêm" cho câu hỏi "Nhiều tiền để làm gì?".

Câu chuyện của đạo diễn Đỗ Đức Thành với hành trình chữa bệnh ung thư máu cho con gái khiến khán giả vô cùng xúc động. Đỗ Hạnh An - con gái đạo diễn phim Những ngọn nến trong đêm phát hiện bệnh lúc vừa tròn 18 tuổi. Khi nhận được hung tin vào năm 2017, anh dẫn con gái ra nước ngoài trị bệnh, mong con sớm trở lại với cuộc sống bình thường.

Không đủ tiền chữa ung thư cho con gái, đạo diễn Đức Thành đau xót trả lời câu hỏi 'Nhiều tiền để làm gì?' - Ảnh 1
Nằm trên giường bệnh, Hạnh An vẫn lạc quan khi được bố truyền thêm sức mạnh, niềm tin vào cuộc sống - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, hiện tại tình trạng bệnh của Hạnh An trở nặng, phải mổ tay vì bị nhiễm trùng. Dù thương con gái, nhưng căn bệnh quái ác đã khiến gia đình nam đạo diễn lâm vào cảnh khó khăn vì chi phí điều trị quá lớn.

Ngày 17/3, đạo diễn Đức Thành khiến nhiều người xót xa khi chia sẻ dòng trạng thái thể hiện sự bất lực của mình trước căn bệnh của con gái trên trang Facebook cá nhân.

Không đủ tiền chữa ung thư cho con gái, đạo diễn Đức Thành đau xót trả lời câu hỏi 'Nhiều tiền để làm gì?' - Ảnh 2
Nam đạo diễn đau đớn khi không đủ tiền chữa bệnh cho con gái - Ảnh: FBNV
Không đủ tiền chữa ung thư cho con gái, đạo diễn Đức Thành đau xót trả lời câu hỏi 'Nhiều tiền để làm gì?' - Ảnh 3
Cánh tay của Hạnh An đã bị nhiễm trùng và phải mổ - Ảnh: Internet

“Nhiều tiền để làm gì? Là để lo cho Hạnh An. Là để lo cho người thân. Là để lo giúp người khác khó khăn hơn. Đau đớn cùng cực trong cuộc đời sẽ là không đủ tiền để lo cho con. Xin Trời, Phật, Tiên tổ phù hộ cho con gái Hạnh An vượt qua thử thách này!", đạo diễn Đỗ Đức Thành viết đầy xúc động.

Không đủ tiền chữa ung thư cho con gái, đạo diễn Đức Thành đau xót trả lời câu hỏi 'Nhiều tiền để làm gì?' - Ảnh 4
Diễn viên Mai Thu Huyền xót xa khi biết được hoàn cảnh của đạo diễn Đức Thành - Ảnh: FBNV

Dòng trạng thái của anh khiến nhiều người không khỏi xót xa. Dưới bài viết, đông đảo dân mạng, bạn bè và đồng nghiệp để lại bình luận động viên hai bố con. Nhạc sĩ Huy Tuấn, diễn viên Mai Thu Huyền… cũng lên tiếng kêu gọi giúp đỡ con gái đạo diễn Đỗ Đức Thành.

Diễn viên 'Hoàng hậu Ki' gặp ung thư lạ phải cắt bỏ khối u dài 30 cm

Diễn viên 'Hoàng hậu Ki' gặp ung thư lạ phải cắt bỏ khối u dài 30 cm

Kim Young Ho cho biết anh bị một loại ung thư khó gặp dẫn đến đau chân vì vậy phải phẫu thuật cắt bỏ khối u rồi mới tiến hành điều trị ung thư.

Xem thêm
Từ khóa:   con gái đạo diễn Đức Thành đạo diễn Đỗ Đức Thành

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Đời sống 51 phút trước
Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 15 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 15 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 15 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Dinh dưỡng 5 giờ 15 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 6 giờ 15 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 15 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 8 giờ 15 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 9 giờ 15 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 10 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026