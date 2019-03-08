Mai Phương tung ảnh gợi cảm khó tin sau gần một năm điều trị ung thư

Hậu trường 08/03/2019 10:59

Mai Phương khiến nhiều người ngỡ ngàng khi tung loạt ảnh gợi cảm hết nấc sau gần 1 năm điều trị ung thư phổi.

Mới đây, diễn viên Mai Phương tung lên trang cá nhân bộ ảnh gợi cảm khiến nhiều người hết sức bất ngờ. Cô khoác lên mình những bộ trang phục sexy khoe làn da trắng, vòng 1 căng đầy và đôi chân thon dài cực quyến rũ. 

Có thể thấy, tuy đang trong thời gian điều trị ung thư phổi nhưng Mai Phương đã lấy lại được vẻ đẹp thu hút ngày nào. Không còn gương mặt phờ phạc vì thiếu ngủ, làn da của Mai Phương đã hồng hào trở lại và tràn đầy sức sống. Nói về những khoảnh khắc tuyệt đẹp này, Mai Phương tâm sự rằng bất cứ ai cũng có thể hạnh phúc nếu được làm những điều mình muốn. 

"Làm gì để hạnh phúc? Làm điều mình muốn hoặc thích làm, đó cũng là niềm hạnh phúc", Mai Phương viết. 

Mai Phương tung ảnh gợi cảm khó tin sau gần một năm điều trị ung thư - Ảnh 1
Mai Phương khoe vẻ gợi cảm 'đốt mắt' sau gần một năm điều trị ung thư phổi - Ảnh: Internet
Mai Phương tung ảnh gợi cảm khó tin sau gần một năm điều trị ung thư - Ảnh 2
Mai Phương tung ảnh gợi cảm khó tin sau gần một năm điều trị ung thư - Ảnh 3
Mai Phương đã lấy lại vẻ đẹp tươi tắn, làn da hồng hào sau quá trình dài chiến đấu với bệnh tật - Ảnh: Internet

Bài chia sẻ của Mai Phương nhanh chóng nhận được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Ai cũng dành những lời khen tốt đẹp cho bà mẹ đơn thân bởi nghị lực phi thường và tinh thần lạc quan của cô trước bệnh tật.

Được biết, Mai Phương cũng rất vất vả để thực hiện thành công bộ ảnh này. Êkip chụp hình hạn chế tối đa việc Mai Phương phải đứng quá nhiều hay di chuyển mạnh. Ngay cả khi mang giày cao gót, Mai Phương cũng ngồi hẳn xuống ghế để luồn vào chân. Tuy nhiên khi xem thành quả, nữ diễn viên đã vô cùng ngỡ ngàng và thích thú với diện mạo xinh đẹp của mình.

Mai Phương tung ảnh gợi cảm khó tin sau gần một năm điều trị ung thư - Ảnh 4
Nhiều người bất ngờ với diện mạo mới của Mai Phương - Ảnh: Internet

Thời gian qua, Mai Phương đã cố gắng rất nhiều để vượt qua nỗi sợ hãi vì căn bệnh ung thư. Cô điều trị với một tinh thần lạc quan cùng khát khao được sống để chăm sóc con gái. Sự kiên nhẫn, ý chí và bản lĩnh của bà mẹ đơn thân khiến không ít người nể phục. Được biết, hiện tại sức khỏe của Mai Phương đã tiến triển khá nhiều. Cách đây ít lâu, nữ diễn viên tiết lộ tế bào ung thư đã dần teo lại, hai lá phổi đang hồi phục giúp người hâm mộ tạm thời an tâm phần nào. 

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