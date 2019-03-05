Mai Phương Thúy bật khóc khi người tình đã mất về thăm trong mơ: 'Sau này gặp lại, anh liệu có nắm tay em'

Mai Phương Thúy khiến nhiều người rùng mình khi kể về giấc mơ gặp lại người tình đã mất từ năm cô mới tròn 21 tuổi.

Rạng sáng ngày 5/3, Mai Phương Thúy bất ngờ đăng tải lên trang cá nhân bài chia sẻ về việc mới gặp lại người yêu đã mất. Theo đó, trong giấc mơ cô thấy người bạn trai năm xưa nở nụ cười thật hiền và tâm sự rằng mình đang rất hạnh phúc. Lúc tỉnh dậy, Mai Phương Thúy khóc ướt gối và không quên ước mong về một ngày gặp lại người đặc biệt ở bên kia thế giới. "Cuối cùng cũng có thể khóc cho anh. Ngày anh đi, em đã không rơi nước mắt. Chỉ đêm qua khi thấy anh về thăm em trong giấc mơ, nở nụ cười hạnh phúc khi anh sống em chưa từng thấy. Em mới biết, anh thực sự đã bình yên. Sau này khi gặp lại em sẽ là bà cụ tóc bạc phơ, anh liệu có nắm tay em như những ngày xưa ấy?", Hoa hậu Việt Nam 2006 viết.

Mai Phương Thúy kể về giấc mơ kỳ lạ khi gặp lại người yêu đã mất - Ảnh: Internet Tuy nhiên, chỉ ít phút sau đó người đẹp bất ngờ gỡ bài đăng khỏi trang cá nhân. Nhiều cư dân mạng quá tò mò đã liên tục nhắn tin hỏi han và bình luận dưới các bài viết gần đây của Mai Phương Thúy. Đến trưa cùng ngày, người đẹp đã thẳng thắn chia sẻ về giấc mơ kỳ lạ của mình. "Đây là cái story tôi viết rạng sáng nay sau khi nằm mơ thấy người đã mất. Trong lúc hoang mang tôi xoá vội đi vì không muốn ai biết mình yếu lòng như thế. Người vui vẻ hời hợt như tôi cũng có ngày khóc hết nước mắt vì một người đã không còn.

Anh à, nếu lúc sống anh đã không thể hạnh phúc, vậy thì ở thế giới bên kia nhất định phải thật vui để chờ em. Cầu Chúa cho khi con gặp lại anh ấy dù lúc đó con già khọm răng móm thì Chúa vẫn hoá phép cho con trở lại tuổi 17 - cái ngày đầu tiên bọn con gặp nhau" - Hoa hậu Việt Nam 2006 cho hay. Dù người yêu đã mất nhưng Mai Phương Thúy vẫn dành cho người này một vị trí rất đặc biệt - Ảnh: Internet Chân dài sinh năm 1988 mong có ngày gặp lại chàng trai xấu số ở kiếp sau - Ảnh: Internet Qua những dòng tâm sự xúc động, có thể thấy Mai Phương Thúy dành cho chàng trai đã khuất một tình cảm vô cùng đặc biệt. Cô cũng mong sau này sẽ được gặp lại người yêu trong vẻ ngoài xinh đẹp nhất ở tuổi 17. Mai Phương Thúy chia sẻ rằng đây là người bạn trai sát cánh bên cô năm 21 tuổi. Tuy nhiên, anh không may qua đời quá sớm khiến nàng Hậu cứ luôn canh cánh nỗi đau. Dù vậy, khi được hỏi về danh tính người đàn ông này thì mỹ nhân sinh năm 1988 từ chối tiết lộ.

Mai Phương Thúy diện balo gần 1 tỷ đi uống cà phê với bạn khiến dân tình 'lác mắt' Mai Phương Thúy khiến nhiều fan xuýt xoa ghen tỵ khi diện chiếc balo giá 900 triệu đi uống cà phê cuối tuần.

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