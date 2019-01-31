Fan lo sốt vó vì Mai Phương Thúy nhập viện ngày cận Tết

Mai Phương Thúy chia sẻ ảnh nhập viện trước thềm năm mới khiến nhiều khán giả đứng ngồi không yên.

Mới đây, Mai Phương Thúy bất ngờ chia sẻ lên trang cá nhân hai bức ảnh được chụp trong bệnh viện. Hoa hậu Việt Nam 2006 tiết lộ mình bị đau dạ dày và kiệt sức, phải truyền nước liên tục mấy ngày qua.

"Gần Tết vẫn nhập viện cấp cứu đau dạ dày và kiệt sức. May mà nhan sắc không ảnh hưởng" - Mai Phương Thuý chia sẻ dòng trạng thái kèm hình ảnh cô đang ngồi trên giường bệnh.

Thông tin trên khiến không ít fan lo lắng. Ai cũng xót xa cho Hoa hậu Việt Nam 2006 bởi ngày Tết đang gần kề mà sức khỏe lại bị ảnh hưởng nghiêm trọng thế này. Người hâm mộ liên tục gửi lời hỏi thăm, cầu chúc Mai Phương Thuý mau khỏe lại để đón Tết Nguyên đán trọn vẹn nhất.

Mai Phương Thúy chia sẻ ảnh nhập viện cấp cứu khiến fan lo sốt vó - Ảnh: Internet

Dù nằm viện nhưng Mai Phương Thúy vẫn rất xinh đẹp - Ảnh: Internet

Fan khuyên Hoa hậu nên giữ gìn sức khỏe, nhất là trong mùa Tết này - Ảnh: Internet

Sau hơn 10 năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2006, Mai Phương Thuý không còn mặn mà với các hoạt động trong giới showbiz. Nhiều năm qua, cô lặng lẽ lùi về hậu trường tự kinh doanh và phát triển sự nghiệp riêng.

Nhiều người ngỡ Mai Phương Thuý bí mật kết hôn nhưng không phải thế. Thời gian gần đây, người đẹp gây chú ý khi hoạt động tích cực trở lại. Năm 2019, Mai Phương Thuý hứa hẹn sẽ mang đến nhiều bất ngờ với những dự án đặc biệt của mình.

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