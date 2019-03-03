Mai Phương Thúy diện balo gần 1 tỷ đi uống cà phê với bạn khiến dân tình 'lác mắt'

Mai Phương Thúy khiến nhiều fan xuýt xoa ghen tỵ khi diện chiếc balo giá 900 triệu đi uống cà phê cuối tuần.

Sau thời gian im hơi lặng tiếng, gần đây Mai Phương Thúy gây chú ý trở lại trên mạng xã hội bởi việc chăm chỉ diện đồ hiệu hoặc đăng ảnh gợi cảm. Mới đây, người đẹp tiếp tục khiến nhiều người choáng váng khi xuất hiện ở một quán cà phê với vẻ ngoài quyến rũ khó nhận ra. Điều đáng nói là cô còn mang theo một chiếc balo hàng hiệu trên lưng - vật phẩm mà Mai Phương Thúy rất yêu thích khi đi chơi. Chiếc balo màu xanh rêu không quá đặc biệt nhưng có giá tới 900 triệu đồng. Đây là một trong những mẫu balo bán chạy nhất của thương hiệu Gucci đình đám.

Mai Phương Thúy càng ngày càng giàu có, liên tục sắm đồ hiệu không tiếc tay - Ảnh: Internet Trong khi những sao Việt khác thích mua túi xách, váy hiệu sang chảnh để đi sự kiện nhằm khoe với công chúng thì Mai Phương Thúy lại thích diện đồ hiệu trong đời thường. Với cô, một món đồ hiệu không nhằm mục đích tăng giá trị cho ai đó, mà nó chỉ mang đến sự tiện lợi khi sử dụng. “Nhiều người mua túi cá sấu để đi tiệc cho sang chảnh nhưng Thúy mua balo để đi chơi. Vì balo dù có đắt tiền cũng không thể mang đi dự tiệc được”, Mai Phương Thúy chia sẻ.

Chiếc balo da cá sấu này có giá 900 triệu đồng, Mai Phương Thúy chỉ mang nó đi chơi hay cà phê với bạn bè - Ảnh: Internet Nhiều người cho rằng Mai Phương Thúy có đại gia chống lưng nhưng cô chưa bao giờ thừa nhận điều đó - Ảnh: Internet Chiếc áo len sọc ngang này tuy khá đơn giản nhưng được người đẹp mua với giá 240 triệu đồng - Ảnh: Internet Đôi giày Chanel trên chân người đẹp có giá khoảng 9 nghìn USD ( hơn 20 triệu đồng) - Ảnh: Internet Mười hai năm trôi qua kể từ khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2006, Mai Phương Thúy dường như không thay đổi nhiều về nhan sắc. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn là cô đã trở thành đại gia của chính mình với nhiều tài sản giá trị trong tay. Thời gian qua, Mai Phương Thúy cũng từng vài lần úp mở về người bạn trai bí ẩn sau lưng. Tuy nhiên, cô khẳng định chưa muốn lập gia đình vì còn bận lo sự nghiệp. Trước đó, người đẹp tiết lộ từng có khoảng thời gian hẹn hò với ca sĩ Noo Phước Thịnh nhưng nhanh chóng chia tay vì không hiểu nhau.

Fan lo sốt vó vì Mai Phương Thúy nhập viện ngày cận Tết Mai Phương Thúy chia sẻ ảnh nhập viện trước thềm năm mới khiến nhiều khán giả đứng ngồi không yên.

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