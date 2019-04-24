Mọi thông tin liên quan đến sức khỏe của diễn viên Thúy Anh vẫn liên tục được đồng nghiệp cập nhật và thu hút sự quan tâm của công chúng.

Mới đây, diễn viên Hồ Bích Trâm vừa đến nhà trao cho Thúy Anh số tiền hơn 18 triệu đồng đã quyên góp được từ các mạnh thường quân, giúp cô có thêm kinh phí chữa bệnh. Bên cạnh đó, người đẹp xứ Quảng cũng cập nhật thông tin mới nhất về bệnh tình của đồng nghiệp. Sau thời gian dài bị liệt nửa người, sức khỏe của Thúy Anh có nhiều tiến triển tốt, đã đứng dậy được, sắc mặt cũng rạng rỡ hơn.

Sắc mặt Thúy Anh hồng hào hơn rất nhiều khi được đồng nghiệp đến thăm - Ảnh: FBNV

Hồ Bích Trâm thông báo trên Facebook cá nhân: "Tình hình chị Thúy Anh đang tiến triển tốt và hôm nay đứng dậy được nhờ châm cứu và bấm huyệt. Não thì vẫn đang theo dõi mỗi ngày ạ. Hôm nay thấy chị thần sắc và tinh thần ổn hơn tuần rồi là em và mọi người vui rồi".

Cách đây ít tuần, Hồ Bích Trâm xót xa cho biết chân tay Thúy Anh co quắp, không đi lại được - Ảnh: FBNV

Trước đó, khi biết được hoàn cảnh khó khăn của Thúy Anh, nhiều đồng nghiệp đã đứng lên quyên góp và kêu gọi mọi người chung tay giúp đỡ. Diễn viên Thúy Diễm, Hồ Bích Trâm là những người đầu tiên đứng lên kêu gọi.

Thúy Diễm đến thăm và gửi hơn 30 triệu ủng hộ Thúy Anh lúc khó khăn - Ảnh: FBNV

So với trước đây, tình trạng của cô có nhiều chuyển biến tốt - Ảnh: Facebook

Trước sự quý mến, quan tâm của mọi người, bà mẹ đơn thân vô cùng cảm động. Cô đang cố gắng điều trị kết hợp châm cứu. Bạn bè và người hâm mộ đều hi vọng cô mau hồi phục để lo cho 2 con.

Bệnh tình nghiêm trọng của Thúy Anh: Tay chân co quắp không đi được, não ứ nước Diễn viên Hồ Bích Trâm đến nhà thăm Thúy Anh và tiết lộ tình trạng sức khỏe của đồng nghiệp sau thời gian bạo bệnh.

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