Sao Việt có cát-xê lên đến chục cây vàng thời hoàng kim: Lý Hùng còn lập kỉ lục Guiness Việt Nam

Trong chương trình Hạnh phúc ở đâu, Lý Hùng từng tiết lộ, thời điểm đó có rất nhiều hãng phim mời mình tham gia những bộ phim kém chất lượng, sẵn sàng trả cát-xê rất cao song anh vẫn không nhận lời.

Là ngôi sao bảo chứng phòng vé của thập niên 90, Lý Hùng từng xuất hiện trong gần 100 bộ phim, đa phần là đóng vai chính. Nam diễn viên thử sức với nhiều kiểu vai diễn từ phim hành động võ thuật đến tâm lý hay phim tình cảm. Đó là lý do vì sao anh được các đạo diễn ưu ái và khán giả yêu quý nhiều đến vậy.

Y Phụng được biết đến là biểu tượng gợi cảm, nóng bỏng của dòng phim 'mì ăn liền' ở Việt Nam thập niên 1990. Ngoài ra, cô còn là một trong những 'nữ hoàng ảnh lịch' của điện ảnh Việt nhờ sở hữu nhan sắc xinh đẹp, gợi cảm.

"Cát-xê của tôi thời đó là 30 triệu, tính ra là 60 cây vàng, bây giờ là khoảng 2 tỉ. Các hãng phim sẵn sàng trả vậy luôn, tôi vẫn không nhận lời. Không bao giờ tôi đóng, tại vì như vậy giống như mình đánh đổi tên tuổi của mình vì tiền, tôi không làm" - nam diễn viên khẳng định. Mức cát xê thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp của Lý Hùng còn được xác lập kỷ lục Guiness Việt Nam hạng mục Nam diễn viên có cát xê cao nhất Việt Nam.

Không theo đuổi phong cách ngọt ngào, trong sáng như Diễm Hương, Việt Trinh, Thu Hà,... Y Phụng xây dựng hình tượng gợi cảm, táo bạo, phong khoáng

Thời kỳ đỉnh cao, người đẹp sinh năm 1979 cùng lúc nhận 3-4 phim. Có thời điểm, cát-xê của cô lên tới 30 triệu đồng, tương đương 15 cây vàng khi đó. Năm 16 tuổi, cô đóng vai chính cặp với Lý Hùng trong phim Chỉ có riêng anh (1993). Nhờ đó, cả hai được mệnh danh là một trong những cặp "trai tài gái sắc" từ phim đến ngoài đời. Tuy nhiên, yêu nhau được 4 năm, Y Phụng và Lý Hùng chia tay do có khúc mắc về gia đình.

Năm 16 tuổi, cô đóng vai chính cặp với Lý Hùng trong phim Chỉ có riêng anh (1993). Nhờ đó, cả hai được mệnh danh là một trong những cặp "trai tài gái sắc" từ phim đến ngoài đời

Y Phụng hiện có cuộc sống hạnh phúc viên mãn bên chồng và con gái ở Mỹ. Năm 2016, cô đào kết hôn lần 2. Cuối năm 2017, cô sinh con gái đầu lòng ở tuổi 40. Ở tuổi 43, Y Phụng vẫn theo đuổi phong cách gợi cảm quen thuộc. Tuy nhiên, thân hình khá mũm mĩm của cô khiến nhiều bất ngờ. Dù vóc dáng không được thon gọn như xưa nhưng bù lại, Y Phụng vẫn giữ được vẻ rạng rỡ, tươi tắn trên gương mặt.

Thời kỳ đỉnh cao, người đẹp sinh năm 1979 cùng lúc nhận 3-4 phim. Có thời điểm, cát-xê của cô lên tới 30 triệu đồng, tương đương 15 cây vàng khi đó

Phương Dung

Nhắc đến danh ca Phương Dung không thể không nhắc đến tên gọi “Nhạn trắng Gò Công”. Chia sẻ về danh xưng đặc biệt này, nữ danh ca cho biết vào thời điểm những năm đầu thập niên 60 của thế kỷ trước, chị được nhạc sĩ Mạnh Phát ưu ái viết cho ca khúc đo ni đóng giày với giọng hát của mình.

Nhắc đến danh ca Phương Dung không thể không nhắc đến tên gọi “Nhạn trắng Gò Công”

Sau khi trở thành ca sĩ nổi tiếng, danh ca Phương Dung chia sẻ mỗi tháng thu âm cho hãng đĩa tối thiểu 4 đĩa hát, một đêm sẽ hát khoảng 7 phòng trà. Ngoài ra, có thêm rất nhiều những sự kiện hay buổi tiệc cá nhân. Bà cho biết thời điểm ấy chạy show “không kịp thở”. Với tốc độ và số lượng show diễn ấn tượng như thế, nữ danh ca thu về trên dưới 200 ngàn đồng một tháng, mà vàng khi ấy chỉ có 3 ngàn đồng một cây.

Thời hòang kim, nữ danh ca tiết lộ thu về trên dưới 200 ngàn đồng một tháng, mà vàng khi ấy chỉ có 3 ngàn đồng một cây

Nhờ đó, chị đã mua được xe hơi, villa và đất cho ba má. Tuy có thu nhập “khủng” là vậy nhưng Phương Dung không hề phung phí, quần áo đều được mẹ may và không chạy theo những xu hướng thời trang ngày ấy.