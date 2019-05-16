Rò rỉ loạt ảnh siêu đáng yêu của Lina – con gái Lan Phương và chồng Tây trong tiệc sinh nhật tròn 1 tuổi

Hậu trường 16/05/2019 15:36

Mới đây, Lan Phương đã tổ chức sinh nhật tròn 1 tuổi cho con gái Lina Linh Duffy tại một khách sạn sang trọng ở Hà Nội.

Tháng 5/2018, Lan Phương hạ sinh con gái đầu lòng bằng phương pháp sinh mổ. Được đặt tên là Lina Linh Duffy, cô bé mang hai dòng máu Việt – Anh sở hữu gương mặt vô cùng xinh xắn.

Rò rỉ loạt ảnh siêu đáng yêu của Lina – con gái Lan Phương và chồng Tây trong tiệc sinh nhật tròn 1 tuổi - Ảnh 1
Lan Phương bên con gái đầu lòng - Ảnh: Internet

Từ sau khi chào đời, những thông tin và hình ảnh về con gái cưng của Lan Phương luôn được khán giả đặc biệt quan tâm.

Mới đây, Lan Phương và chồng Tây đã tổ chức một bữa tiệc ấm cúng mừng sinh nhật cho con gái yêu tại một khách sạn nổi tiếng ở Hà Nội. Bữa tiệc có sự tham gia của người thân và một số bạn bè của vợ chồng nữ diễn viên.

Rò rỉ loạt ảnh siêu đáng yêu của Lina – con gái Lan Phương và chồng Tây trong tiệc sinh nhật tròn 1 tuổi - Ảnh 2
Bữa tiệc sinh nhật tròn 1 tuổi của Lina - Ảnh: Internet

Vợ chồng Lan Phương đã thiết kế không gian bữa tiệc ngập tràn sắc hồng với bóng bay và khung ảnh ghi lại những khoảnh khắc của Lina từ lúc chào đời cho đến hiện tại. Được biết, nữ diễn viên nuôi con rất khoa học. Càng lớn cô bé càng đáng yêu, lanh lợi.

Rò rỉ loạt ảnh siêu đáng yêu của Lina – con gái Lan Phương và chồng Tây trong tiệc sinh nhật tròn 1 tuổi - Ảnh 3

Bé Lina chụp ảnh cùng mẹ và ông bà ngoại - Ảnh: Internet

Rò rỉ loạt ảnh siêu đáng yêu của Lina – con gái Lan Phương và chồng Tây trong tiệc sinh nhật tròn 1 tuổi - Ảnh 4
Không gian bữa tiệc tràn ngập màu hồng - Ảnh: Internet

Rò rỉ loạt ảnh siêu đáng yêu của Lina – con gái Lan Phương và chồng Tây trong tiệc sinh nhật tròn 1 tuổi - Ảnh 5

Rò rỉ loạt ảnh siêu đáng yêu của Lina – con gái Lan Phương và chồng Tây trong tiệc sinh nhật tròn 1 tuổi - Ảnh 6
Lina vô cùng đáng yêu khi ngồi cạnh các bạn - Ảnh: Internet

Rò rỉ loạt ảnh siêu đáng yêu của Lina – con gái Lan Phương và chồng Tây trong tiệc sinh nhật tròn 1 tuổi - Ảnh 7Rò rỉ loạt ảnh siêu đáng yêu của Lina – con gái Lan Phương và chồng Tây trong tiệc sinh nhật tròn 1 tuổi - Ảnh 8Rò rỉ loạt ảnh siêu đáng yêu của Lina – con gái Lan Phương và chồng Tây trong tiệc sinh nhật tròn 1 tuổi - Ảnh 9Rò rỉ loạt ảnh siêu đáng yêu của Lina – con gái Lan Phương và chồng Tây trong tiệc sinh nhật tròn 1 tuổi - Ảnh 10

Trên trang cá nhân, Lan Phương bày tỏ niềm hạnh phúc khi được làm mẹ: “Mẹ chưa bao giờ tổ chức một bữa tiệc nào hoành tráng cho mẹ, ngay cả đám cưới mẹ còn chưa tổ chức. Nhưng hôm nay mẹ đã có bữa tiệc cực cool đầu tiên và tất nhiên bữa tiệc này dành cho con”.

Rò rỉ loạt ảnh siêu đáng yêu của Lina – con gái Lan Phương và chồng Tây trong tiệc sinh nhật tròn 1 tuổi - Ảnh 11
Bài chia sẻ của Lan Phương - Ảnh: Internet

Dưới bài đăng của nữ diễn viên, bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ đã để lại rất nhiều lời chúc sinh nhật dành cho bé Lina.

Rò rỉ loạt ảnh siêu đáng yêu của Lina – con gái Lan Phương và chồng Tây trong tiệc sinh nhật tròn 1 tuổi - Ảnh 12
Những lời chúc của bạn bè và người hâm mộ dành cho Lina - Ảnh: Internet

Hiện tại, Lan Phương đang có cuộc sống hạnh phúc bên tổ ấm nhỏ của mình. Sau khi sinh con, nữ diễn viên cũng được nhiều người nhận xét là ngày càng xinh đẹp và mặn mà.

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