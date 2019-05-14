Con trai 9 tuổi làm điều đáng tự hào, Thanh Thúy thốt lên: 'Cần con chứ không cần chồng'

Hậu trường 14/05/2019 15:47

Bé Cà Phê, con trai Thanh Thúy - Đức Thịnh ngày càng chững chạc, ra dáng anh cả khi thành thạo việc chăm sóc em trai vừa chào đời.

Sau hơn 10 năm kết hôn, diễn viên Thanh Thúy vừa hạ sinh con trai thứ 2 vào đầu năm 2019. Bà xã Đức Thịnh từng chia sẻ, vì chờ đợi niềm vui này quá lâu mà nhiều lúc cô tự nghĩ mình sẽ không có con được nữa.

Khi gia đình có thêm thành viên mới, ngoài niềm hạnh phúc thì nữ diễn viên cũng lo lắng, sợ con trai đầu ghen tỵ với em. Nhưng đến thời điểm hiện tại, Thanh Thúy rất hạnh phúc vì bé Cà Phê vô cùng yêu thương em trai. Đặc biệt những lúc rảnh rỗi, anh chàng còn chủ động chơi với cu Tết.

Con trai 9 tuổi làm điều đáng tự hào, Thanh Thúy thốt lên: 'Cần con chứ không cần chồng' - Ảnh 1
Bé Cà Phê rất quan tâm và biết chăm sóc em trai - Ảnh: FBNV
Con trai 9 tuổi làm điều đáng tự hào, Thanh Thúy thốt lên: 'Cần con chứ không cần chồng' - Ảnh 2
Được mẹ chuẩn bị tâm lí sẵn, nên khi cu Tết ra đời, anh hai Cà Phê không bị bỡ ngỡ - Ảnh: FBNV
Con trai 9 tuổi làm điều đáng tự hào, Thanh Thúy thốt lên: 'Cần con chứ không cần chồng' - Ảnh 3
Cà Phê tỏ ra chững chạc, là người đàn ông lớn trong nhà mỗi khi bố đi công tác xa - Ảnh: FBNV

Mới đây nhất, bà mẹ bỉm sữa còn tự hào khoe quý tử đầu lòng ngày càng ra dáng anh cả. Trên trang Facebook cá nhân, Thanh Thúy chia sẻ đoạn clip Cà Phê chăm sóc em trai quá khéo. Khoảng 10 giờ đêm, khi cu Tết đang đòi bú, bất ngờ Cà Phê từ ngoài cửa chạy vào và mang theo bình sữa để cho em bú. Hành động ấm áp của cậu bé 9 tuổi với em trai khiến cư dân mạng cảm động. Chứng kiến việc làm của Cà Phê, Thanh Thúy phải thốt lên: "Cần con chứ không cần chồng các mẹ ạ".

Con trai 9 tuổi làm điều đáng tự hào, Thanh Thúy thốt lên: 'Cần con chứ không cần chồng' - Ảnh 4

Con trai 9 tuổi làm điều đáng tự hào, Thanh Thúy thốt lên: 'Cần con chứ không cần chồng' - Ảnh 5
Bà xã Đức Thịnh khoe con trai đầu lòng cho em bú cực khéo - Ảnh: Cắt từ clip

Trước đó, Thanh Thúy cũng tự hào khoe con trai ngày càng biết nghe lời và chững chạc hơn từ khi có em. Anh chàng còn được cô giáo khen ngợi vì chăm chỉ học hành và bớt nghịch ngợm trên lớp.

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Dòng tâm sự của bà mẹ bỉm sữa về việc chăm sóc các con nhận được sự cảm thông của nhiều chị em.

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Từ khóa:   diễn viên Thanh Thúy

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