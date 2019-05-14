Con trai 9 tuổi làm điều đáng tự hào, Thanh Thúy thốt lên: 'Cần con chứ không cần chồng'

Sau hơn 10 năm kết hôn, diễn viên Thanh Thúy vừa hạ sinh con trai thứ 2 vào đầu năm 2019. Bà xã Đức Thịnh từng chia sẻ, vì chờ đợi niềm vui này quá lâu mà nhiều lúc cô tự nghĩ mình sẽ không có con được nữa.

Khi gia đình có thêm thành viên mới, ngoài niềm hạnh phúc thì nữ diễn viên cũng lo lắng, sợ con trai đầu ghen tỵ với em. Nhưng đến thời điểm hiện tại, Thanh Thúy rất hạnh phúc vì bé Cà Phê vô cùng yêu thương em trai. Đặc biệt những lúc rảnh rỗi, anh chàng còn chủ động chơi với cu Tết.