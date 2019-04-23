Thanh Thúy - Đức Thịnh xúc động trước sự thay đổi của con trai đầu từ khi có em

Bà xã Đức Thịnh tỏ ra tự hào khi chứng kiến sự thay đổi của con trai Cà Phê từ lúc có em.

Trên trang cá nhân, diễn viên Thanh Thúy hào hứng kể về con trai đầu lòng, bé Cà Phê. Theo chia sẻ, từ khi có em, cậu nhóc ngày càng chững chạc và ra dáng anh hai trong gia đình. Không chỉ biết phụ mẹ chăm em mà khi đến trường, Cà Phê cũng đã bớt ham chơi, nghịch ngợm. Đến trường tham gia hoạt động ngoại khóa của con trai, Thanh Thúy vô cùng bất ngờ khi trò chuyện cùng cô chủ nhiệm - Ảnh: FBNV Bé Cà Phê bớt ham chơi và biết chăm em phụ mẹ - Ảnh: FBNV Qua lời kể của Thanh Thúy, có thể thấy Cà Phê là một người sống rất tình cảm. Ở lớp, cậu nhóc thường kể cho mọi người nghe về em trai mới sinh một cách đầy tự hào.

Thanh Thúy tâm sự: "Chuyện của Phê! Mẹ đi xem tác phẩm của anh hai Phê. Cô giáo hỏi có mang cu Tết theo không, cho cô nhìn mặt cái, tại ngày nào vô lớp Phê cũng kể cho cô nghe về em, nào là em con đẹp hơn con, con hun chân em con, con vô phòng sinh thấy những gì, con ở bệnh viện với mẹ ra sao. Phê còn mở Facebook của mình ra khoe hình em cho cô giáo xem nữa. Mẹ bất ngờ quá! Vui hơn là cô nói, từ ngày có em, Phê “chững chạc” hẳn ra, vô lớp bớt nghịch, bớt ham chơi...

Đây là tác phẩm của anh hai đang được trưng bày cho phụ huynh và quan khách nè. Ảnh thần tượng Đặng Văn Lâm ta ơi...". Thanh Thúy ngày càng xinh đẹp và hạnh phúc ở tuổi ngoài 40 - Ảnh: FBNV Những thay đổi tích cực của con trai đầu lòng từ khi lên chức anh không chỉ khiến Thanh Thúy mà đạo diễn Đức Thịnh cũng vô cùng bất ngờ. Dưới bài viết của vợ, đạo diễn phim Trạng Quỳnh xúc động bình luận: "Chuyện hay nhất từ trước đến giờ trên Facebook của em nha. Xúc động về Cà Phê quá đi". Gia đình hạnh phúc của cặp đôi khiến nhiều người trầm trồ, ao ước - Ảnh: FBNV Thanh Thúy - Đức Thịnh là một trong những cặp đôi nghệ sĩ nhận được sự quan tâm và yêu mến của đông đảo công chúng cả nước. Ngoài thành công trên con đường nghệ thuật, cả hai còn sở hữu gia đình hạnh phúc đáng ngưỡng mộ. Sau 11 năm “về chung nhà”, tổ ấm của vợ chồng nghệ sĩ ngày càng viên mãn khi hai nhóc tỳ đáng yêu lần lượt ra đời.

Thanh Thúy làm lễ rửa tội cho con trai và tiết lộ bí quyết làm sao để có sữa sau khi sinh mổ Không đủ sữa cho con luôn là nỗi lo sợ của các mẹ sau khi sinh, đặc biệt với những ai sinh mổ. Thế nhưng nếu áp dụng những cách dưới đây của diễn viên Thanh Thúy, các mẹ sau sinh sẽ có đủ, thậm chí thừa sữa cho con.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thanh-thuy-duc-thinh-xuc-dong-truoc-su-thay-doi-cua-con-trai-dau-tu-khi-co-em-322726.html