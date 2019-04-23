Thanh Thúy - Đức Thịnh xúc động trước sự thay đổi của con trai đầu từ khi có em

Hậu trường 23/04/2019 15:25

Bà xã Đức Thịnh tỏ ra tự hào khi chứng kiến sự thay đổi của con trai Cà Phê từ lúc có em.

Trên trang cá nhân, diễn viên Thanh Thúy hào hứng kể về con trai đầu lòng, bé Cà Phê. Theo chia sẻ, từ khi có em, cậu nhóc ngày càng chững chạc và ra dáng anh hai trong gia đình. Không chỉ biết phụ mẹ chăm em mà khi đến trường, Cà Phê cũng đã bớt ham chơi, nghịch ngợm.

Thanh Thúy - Đức Thịnh xúc động trước sự thay đổi của con trai đầu từ khi có em - Ảnh 1
Đến trường tham gia hoạt động ngoại khóa của con trai, Thanh Thúy vô cùng bất ngờ khi trò chuyện cùng cô chủ nhiệm - Ảnh: FBNV
Thanh Thúy - Đức Thịnh xúc động trước sự thay đổi của con trai đầu từ khi có em - Ảnh 2
Bé Cà Phê bớt ham chơi và biết chăm em phụ mẹ - Ảnh: FBNV

Qua lời kể của Thanh Thúy, có thể thấy Cà Phê là một người sống rất tình cảm. Ở lớp, cậu nhóc thường kể cho mọi người nghe về em trai mới sinh một cách đầy tự hào.

Thanh Thúy tâm sự: "Chuyện của Phê! Mẹ đi xem tác phẩm của anh hai Phê. Cô giáo hỏi có mang cu Tết theo không, cho cô nhìn mặt cái, tại ngày nào vô lớp Phê cũng kể cho cô nghe về em, nào là em con đẹp hơn con, con hun chân em con, con vô phòng sinh thấy những gì, con ở bệnh viện với mẹ ra sao. Phê còn mở Facebook của mình ra khoe hình em cho cô giáo xem nữa.

Mẹ bất ngờ quá! Vui hơn là cô nói, từ ngày có em, Phê “chững chạc” hẳn ra, vô lớp bớt nghịch, bớt ham chơi...

Đây là tác phẩm của anh hai đang được trưng bày cho phụ huynh và quan khách nè. Ảnh thần tượng Đặng Văn Lâm ta ơi...".

Thanh Thúy - Đức Thịnh xúc động trước sự thay đổi của con trai đầu từ khi có em - Ảnh 3
Thanh Thúy ngày càng xinh đẹp và hạnh phúc ở tuổi ngoài 40 - Ảnh: FBNV

Những thay đổi tích cực của con trai đầu lòng từ khi lên chức anh không chỉ khiến Thanh Thúy mà đạo diễn Đức Thịnh cũng vô cùng bất ngờ. Dưới bài viết của vợ, đạo diễn phim Trạng Quỳnh xúc động bình luận: "Chuyện hay nhất từ trước đến giờ trên Facebook của em nha. Xúc động về Cà Phê quá đi".

Thanh Thúy - Đức Thịnh xúc động trước sự thay đổi của con trai đầu từ khi có em - Ảnh 4
Gia đình hạnh phúc của cặp đôi khiến nhiều người trầm trồ, ao ước - Ảnh: FBNV

Thanh Thúy - Đức Thịnh là một trong những cặp đôi nghệ sĩ nhận được sự quan tâm và yêu mến của đông đảo công chúng cả nước. Ngoài thành công trên con đường nghệ thuật, cả hai còn sở hữu gia đình hạnh phúc đáng ngưỡng mộ. Sau 11 năm “về chung nhà”, tổ ấm của vợ chồng nghệ sĩ ngày càng viên mãn khi hai nhóc tỳ đáng yêu lần lượt ra đời.

Thanh Thúy làm lễ rửa tội cho con trai và tiết lộ bí quyết làm sao để có sữa sau khi sinh mổ

Thanh Thúy làm lễ rửa tội cho con trai và tiết lộ bí quyết làm sao để có sữa sau khi sinh mổ

Không đủ sữa cho con luôn là nỗi lo sợ của các mẹ sau khi sinh, đặc biệt với những ai sinh mổ. Thế nhưng nếu áp dụng những cách dưới đây của diễn viên Thanh Thúy, các mẹ sau sinh sẽ có đủ, thậm chí thừa sữa cho con.

Xem thêm
Từ khóa:   Thanh Thúy - Đức Thịnh gia đình sao việt

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Dinh dưỡng 2 giờ 41 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 3 giờ 41 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 41 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 5 giờ 41 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 6 giờ 41 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 7 giờ 41 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 8 giờ 11 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 8 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026