Cứ tưởng cô giúp việc lười biếng nhưng sau đó, Thanh Thúy đã phát hiện ra sự thật và lập tức thay đổi thái độ.
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Thanh Thúy hạ sinh con trai thứ hai đúng mùng 3 Tết Nguyên đán. Sau khi xuất viện về nhà, ngoài thời gian chăm con, bà xã Đức Thịnh còn chia sẻ nhiều kinh nghiệm giúp con phát triển khỏe mạnh để các mẹ cùng tham khảo.
Ít giờ trước, Thanh Thúy vừa gây chú ý khi chia sẻ dòng trạng thái thú vị về chuyện chăm con. Theo đó, bà xã Đức Thịnh suýt đuổi cô giúp việc vì hiểu nhầm làm biếng, không chuyên tâm chăm sóc bé Tết.
“Chuyện của Tết. Cô Thúy đi tắm, cô nói bạn giúp việc ẵm em dùm cô 5 phút. Vừa bước ra khỏi phòng tắm, một hình ảnh 'đập vô mặt' cô Thúy là bạn giúp việc thì ngồi chễm chệ trên ghế, hai chân duỗi thẳng thật sảng khoái còn cu Tết thì không thấy đâu, bị đám heo nó đè còn thò đúng mỗi hai cái giò.
Cô Thúy sắp nổi trận lôi đình định la lên thì bạn ấy nhỏ nhẹ: 'Em đang cho nó bú, nó đói quá!'. Dòm kỹ lại cô Thúy thấy cái bình sữa nhú nhú lên trên mặt con heo.
Máu nóng sắp dồn lên tới não vì nghĩ bạn ấy lười tới mức không cầm được cái bình sữa nữa mà nghĩ ra cách cho bú sáng tạo thế này, chắc 'tiễn bạn lên đường' sớm. Ai dè giúp việc nói một câu khiến cô Thúy tâm phục khẩu phục và phải học hỏi theo”, Thanh Thúy viết.
Thanh Thúy cho biết, sự thật không phải cô giúp việc lười biếng nằm chễm chệ trên ghế và không cầm nổi bình sữa mà làm vậy để rảnh tay massage chân cho bé Tết. Khi nghe giải thích, Thanh Thúy lập tức "hạ hỏa" và tỏ thái độ khâm phục trước sự sáng tạo của cô giúp việc.