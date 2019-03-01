Thanh Thúy tức đến ‘máu dồn lên não' vì người giúp việc làm thế này với con trai mới sinh và sự thật bất ngờ đằng sau

Hậu trường 01/03/2019 17:22

Cứ tưởng cô giúp việc lười biếng nhưng sau đó, Thanh Thúy đã phát hiện ra sự thật và lập tức thay đổi thái độ.

Thanh Thúy hạ sinh con trai thứ hai đúng mùng 3 Tết Nguyên đán. Sau khi xuất viện về nhà, ngoài thời gian chăm con, bà xã Đức Thịnh còn chia sẻ nhiều kinh nghiệm giúp con phát triển khỏe mạnh để các mẹ cùng tham khảo.

Ít giờ trước, Thanh Thúy vừa gây chú ý khi chia sẻ dòng trạng thái thú vị về chuyện chăm con. Theo đó, bà xã Đức Thịnh suýt đuổi cô giúp việc vì hiểu nhầm làm biếng, không chuyên tâm chăm sóc bé Tết.

Thanh Thúy tức đến ‘máu dồn lên não' vì người giúp việc làm thế này với con trai mới sinh và sự thật bất ngờ đằng sau - Ảnh 1
Thanh Thúy tức giận vì cô giúp việc nằm chễm chệ trên ghế...
Thanh Thúy tức đến ‘máu dồn lên não' vì người giúp việc làm thế này với con trai mới sinh và sự thật bất ngờ đằng sau - Ảnh 2
... bé Tết thì bị che khuất chỉ lộ ra đôi chân - Ảnh: FBNV
Thanh Thúy tức đến ‘máu dồn lên não' vì người giúp việc làm thế này với con trai mới sinh và sự thật bất ngờ đằng sau - Ảnh 3
Thanh Thúy suýt đuổi cô giúp việc vì tưởng làm biếng, không cầm được bình sữa mà phải tựa vào thú bông...

“Chuyện của Tết. Cô Thúy đi tắm, cô nói bạn giúp việc ẵm em dùm cô 5 phút. Vừa bước ra khỏi phòng tắm, một hình ảnh 'đập vô mặt' cô Thúy là bạn giúp việc thì ngồi chễm chệ trên ghế, hai chân duỗi thẳng thật sảng khoái còn cu Tết thì không thấy đâu, bị đám heo nó đè còn thò đúng mỗi hai cái giò.

Cô Thúy sắp nổi trận lôi đình định la lên thì bạn ấy nhỏ nhẹ: 'Em đang cho nó bú, nó đói quá!'. Dòm kỹ lại cô Thúy thấy cái bình sữa nhú nhú lên trên mặt con heo.

Máu nóng sắp dồn lên tới não vì nghĩ bạn ấy lười tới mức không cầm được cái bình sữa nữa mà nghĩ ra cách cho bú sáng tạo thế này, chắc 'tiễn bạn lên đường' sớm. Ai dè giúp việc nói một câu khiến cô Thúy tâm phục khẩu phục và phải học hỏi theo”, Thanh Thúy viết.

Thanh Thúy tức đến ‘máu dồn lên não' vì người giúp việc làm thế này với con trai mới sinh và sự thật bất ngờ đằng sau - Ảnh 4
... thế nhưng thực chất, cô giúp việc làm vậy là để rảnh tay bóp chân cho em bé - Ảnh: FBNV
Thanh Thúy tức đến ‘máu dồn lên não' vì người giúp việc làm thế này với con trai mới sinh và sự thật bất ngờ đằng sau - Ảnh 5
Thanh Thúy - Đức Thịnh hạnh phúc đón con thứ hai chào đời sau gần 10 năm mong ngóng - Ảnh: FBNV

Thanh Thúy cho biết, sự thật không phải cô giúp việc lười biếng nằm chễm chệ trên ghế và không cầm nổi bình sữa mà làm vậy để rảnh tay massage chân cho bé Tết. Khi nghe giải thích, Thanh Thúy lập tức "hạ hỏa" và tỏ thái độ khâm phục trước sự sáng tạo của cô giúp việc.

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Sau thời gian tạm gác lại công việc để chăm sóc vợ con, Đức Thịnh phải rời nhà 1 tháng để thực hiện dự án phim mới.

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Từ khóa:   diễn viên Thanh Thúy

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