Ngắm loạt ảnh cực hài hước của con trai thứ hai nhà Thanh Thúy - Đức Thịnh

Mới đây, Thanh Thúy hài hước chia sẻ lên trang cá nhân loạt ảnh chụp con trai thứ 2 vô cùng đáng yêu. Cu cậu mới 13 ngày tuổi nhưng gương mặt rất lanh lẹ, liên tục làm "mắt lé" khi thấy mẹ đưa máy lên chụp hình. Có thể thấy, con trai thứ 2 của Thanh Thúy - Đức Thịnh sở hữu vẻ ngoài giống bố như lột. Ngoài đôi mắt chuẩn "thương hiệu" của Đức Thịnh thì cu cậu còn có sống mũi cao, khuôn miệng xinh xắn và làn da hồng hào khỏe mạnh.

Con trai thứ 2 của Thanh Thúy được đặt tên ở nhà là cu Tết, chào đời vào đúng ngày mùng 3 Tết Kỷ Hợi. Trước đó, nữ diễn viên được dự đoán sinh thường nhưng do quá ngày dự sinh nên bác sĩ đành phải can thiệp bằng phương pháp mổ bắt con.