Ngắm loạt ảnh cực hài hước của con trai thứ hai nhà Thanh Thúy - Đức Thịnh

Hậu trường 21/02/2019 11:13

Thanh Thúy chia sẻ loạt ảnh con trai thứ hai làm "mắt lé" vô cùng đáng yêu khiến nhiều cư dân mạng thích mê.

Mới đây, Thanh Thúy hài hước chia sẻ lên trang cá nhân loạt ảnh chụp con trai thứ 2 vô cùng đáng yêu. Cu cậu mới 13 ngày tuổi nhưng gương mặt rất lanh lẹ, liên tục làm "mắt lé" khi thấy mẹ đưa máy lên chụp hình. Có thể thấy, con trai thứ 2 của Thanh Thúy - Đức Thịnh sở hữu vẻ ngoài giống bố như lột. Ngoài đôi mắt chuẩn "thương hiệu" của Đức Thịnh thì cu cậu còn có sống mũi cao, khuôn miệng xinh xắn và làn da hồng hào khỏe mạnh.

Con trai thứ 2 của Thanh Thúy được đặt tên ở nhà là cu Tết, chào đời vào đúng ngày mùng 3 Tết Kỷ Hợi. Trước đó, nữ diễn viên được dự đoán sinh thường nhưng do quá ngày dự sinh nên bác sĩ đành phải can thiệp bằng phương pháp mổ bắt con. 

Ngắm loạt ảnh cực hài hước của con trai thứ hai nhà Thanh Thúy - Đức Thịnh - Ảnh 1
Ngắm loạt ảnh cực hài hước của con trai thứ hai nhà Thanh Thúy - Đức Thịnh - Ảnh 2
Thanh Thúy chia sẻ ảnh hài hước của con trai thứ hai - Ảnh: FBNV
Ngắm loạt ảnh cực hài hước của con trai thứ hai nhà Thanh Thúy - Đức Thịnh - Ảnh 3
Ngắm loạt ảnh cực hài hước của con trai thứ hai nhà Thanh Thúy - Đức Thịnh - Ảnh 4
Cu Tết mới 13 ngày tuổi nhưng khá nhanh nhẹn và lém lỉnh - Ảnh: FBNV
Ngắm loạt ảnh cực hài hước của con trai thứ hai nhà Thanh Thúy - Đức Thịnh - Ảnh 5
Ngắm loạt ảnh cực hài hước của con trai thứ hai nhà Thanh Thúy - Đức Thịnh - Ảnh 6
Ngắm loạt ảnh cực hài hước của con trai thứ hai nhà Thanh Thúy - Đức Thịnh - Ảnh 7
Con trai đầu của Thanh Thúy - Đức Thịnh rất ngoan ngoãn và thương em - Ảnh: FBNV
Ngắm loạt ảnh cực hài hước của con trai thứ hai nhà Thanh Thúy - Đức Thịnh - Ảnh 8
Ngắm loạt ảnh cực hài hước của con trai thứ hai nhà Thanh Thúy - Đức Thịnh - Ảnh 9
Ngắm loạt ảnh cực hài hước của con trai thứ hai nhà Thanh Thúy - Đức Thịnh - Ảnh 10
Sau 10 năm chờ đợi, Thanh Thúy và Đức Thịnh vỡ òa trong niềm vui lên chức lần 2 - Ảnh: FBNV

Thanh Thúy sinh con đầu lòng cách đây 10 năm và đặt tên ở nhà là Cà Phê. Suốt nhiều năm qua, vợ chồng cô trải qua không ít sóng gió bởi sự vô tâm của Đức Thịnh. Mọi chuyện càng trở nên căng thẳng hơn khi có khoảng thời gian Thanh Thúy khóa hẳn Facebook và ngưng chia sẻ ảnh gia đình lên mạng xã hội.

Thế nhưng từ khi có thai lần nữa cho đến khi lâm bồn, Thanh Thúy đã khiến Đức Thịnh bình tâm lại và quan tâm gia đình nhiều hơn. Sự trở lại ngọt ngào của gia đình nhỏ khiến cư dân mạng hết sức vui mừng, đặc biệt là fan của người đẹp phim Tình yêu còn lại. 

Gần 2 tuần sau sinh mổ, Thanh Thúy nói gì mà khiến chị em chia sẻ ầm ầm?

Gần 2 tuần sau sinh mổ, Thanh Thúy nói gì mà khiến chị em chia sẻ ầm ầm?

Chia sẻ những kiêng kỵ sai lầm mà chị em hay phạm phải sau sinh, bà xã Đức Thịnh nhận được nhiều sự chú ý của hội mẹ bỉm sữa.

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