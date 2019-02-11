Thanh Thúy khoe nhan sắc 'vạn người mê' sau sinh mổ, tiết lộ điều bất ngờ về con trai thứ hai

Bà xã Đức Thịnh khiến người hâm mộ thích thú vì khoe ảnh đáng yêu của mình và con trai mới sinh khi được bạn bè đến thăm.
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Mới đây, diễn viên Thanh Thúy bất ngờ khoe ảnh chụp cùng bạn bè đến thăm tại bệnh viện sau khi hạ sinh con trai thứ hai. Bà mẹ hai con nhận được rất nhiều lời ngợi khen bởi nhan sắc trẻ trung dù mới sinh con được vài ngày.
Đặc biệt, bà xã Đức Thịnh khiến dân mạng thích thú khi đăng tải khoảnh khắc đáng yêu của con trai vừa chào đời kèm dòng chú thích tiết lộ sở thích bất ngờ của bé Tết.
"Nụ cười đầu tiên trong cuộc đời con. Vừa thấy cô cầm điện thoại lên là nhoẻn miệng cười. Trời ơi tin được hông? Mà thật ra là cười với cái điện thoại hay cười với gái đẹp", Thanh Thúy hài hước.
Trên trang cá nhân, đạo diễn Đức Thịnh cũng hào hứng khoe ảnh con trai cưng cười tươi kèm dòng trạng thái: "Mới ra đời mà được toàn gái đẹp tới thăm quá nè!!!! Khóc mấy ngày nay, thấy gái đẹp tới thì cười tít mắt. Giống ai vậy?.
Sau gần 10 năm chờ đợi, Thanh Thúy hạ sinh con thứ hai vào đúng ngày mùng 3 Tết Nguyên đán. Bà xã đạo diễn Đức Thịnh sinh mổ, em bé nặng 4,08kg dài 51cm. Đặc biệt, vì chào đời vào dịp Tết nên tên thân mật ở nhà của cậu bé là cu Tết, tên đầy đủ là Đỗ Thiên Phủ. Hiện tại sức khỏe của Thanh Thúy đã ổn định, đợi ngày ra viện.