Thanh Thúy khoe nhan sắc 'vạn người mê' sau sinh mổ, tiết lộ điều bất ngờ về con trai thứ hai

Hậu trường 11/02/2019 14:48

Bà xã Đức Thịnh khiến người hâm mộ thích thú vì khoe ảnh đáng yêu của mình và con trai mới sinh khi được bạn bè đến thăm.

Mới đây, diễn viên Thanh Thúy bất ngờ khoe ảnh chụp cùng bạn bè đến thăm tại bệnh viện sau khi hạ sinh con trai thứ hai. Bà mẹ hai con nhận được rất nhiều lời ngợi khen bởi nhan sắc trẻ trung dù mới sinh con được vài ngày.

Thanh Thúy khoe nhan sắc 'vạn người mê' sau sinh mổ, tiết lộ điều bất ngờ về con trai thứ hai - Ảnh 1
Thanh Thúy chụp ảnh nhí nhố khi được bạn đến thăm - Ảnh: FBNV
Thanh Thúy khoe nhan sắc 'vạn người mê' sau sinh mổ, tiết lộ điều bất ngờ về con trai thứ hai - Ảnh 2
Nữ diễn viên được khen ngợi hết lời vì nhan sắc rạng rỡ sau sinh - Ảnh: FBNV

Đặc biệt, bà xã Đức Thịnh khiến dân mạng thích thú khi đăng tải khoảnh khắc đáng yêu của con trai vừa chào đời kèm dòng chú thích tiết lộ sở thích bất ngờ của bé Tết.

"Nụ cười đầu tiên trong cuộc đời con. Vừa thấy cô cầm điện thoại lên là nhoẻn miệng cười. Trời ơi tin được hông? Mà thật ra là cười với cái điện thoại hay cười với gái đẹp", Thanh Thúy hài hước.

Thanh Thúy khoe nhan sắc 'vạn người mê' sau sinh mổ, tiết lộ điều bất ngờ về con trai thứ hai - Ảnh 3
Nở nụ cười thật tươi, con trai Đức Thịnh khiến dân mạng tan chảy - Ảnh: FBNV

Trên trang cá nhân, đạo diễn Đức Thịnh cũng hào hứng khoe ảnh con trai cưng cười tươi kèm dòng trạng thái: "Mới ra đời mà được toàn gái đẹp tới thăm quá nè!!!! Khóc mấy ngày nay, thấy gái đẹp tới thì cười tít mắt. Giống ai vậy?.

Thanh Thúy khoe nhan sắc 'vạn người mê' sau sinh mổ, tiết lộ điều bất ngờ về con trai thứ hai - Ảnh 4
Đức Thịnh hào hứng khoe cu Tết thấy gái đẹp tới thì cười tít mắt - Ảnh: FBNV
Thanh Thúy khoe nhan sắc 'vạn người mê' sau sinh mổ, tiết lộ điều bất ngờ về con trai thứ hai - Ảnh 5
Trước đó, nam đạo diễn vào tận phòng sinh để cùng vợ đón con trai ra đời - Ảnh: FBNV

Sau gần 10 năm chờ đợi, Thanh Thúy hạ sinh con thứ hai vào đúng ngày mùng 3 Tết Nguyên đán. Bà xã đạo diễn Đức Thịnh sinh mổ, em bé nặng 4,08kg dài 51cm. Đặc biệt, vì chào đời vào dịp Tết nên tên thân mật ở nhà của cậu bé là cu Tết, tên đầy đủ là Đỗ Thiên Phủ. Hiện tại sức khỏe của Thanh Thúy đã ổn định, đợi ngày ra viện.

Hé lộ những hình ảnh đầu tiên của con trai Thanh Thúy - Đức Thịnh

Hé lộ những hình ảnh đầu tiên của con trai Thanh Thúy - Đức Thịnh

Vợ chồng Thanh Thúy vui mừng thông báo con trai đã chào đời vào đúng ngày mùng 3 Tết, quá dự sinh 2 ngày.

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