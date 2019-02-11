Thanh Thúy khoe nhan sắc 'vạn người mê' sau sinh mổ, tiết lộ điều bất ngờ về con trai thứ hai

Mới đây, diễn viên Thanh Thúy bất ngờ khoe ảnh chụp cùng bạn bè đến thăm tại bệnh viện sau khi hạ sinh con trai thứ hai. Bà mẹ hai con nhận được rất nhiều lời ngợi khen bởi nhan sắc trẻ trung dù mới sinh con được vài ngày.

Thanh Thúy chụp ảnh nhí nhố khi được bạn đến thăm - Ảnh: FBNV

Nữ diễn viên được khen ngợi hết lời vì nhan sắc rạng rỡ sau sinh - Ảnh: FBNV

Đặc biệt, bà xã Đức Thịnh khiến dân mạng thích thú khi đăng tải khoảnh khắc đáng yêu của con trai vừa chào đời kèm dòng chú thích tiết lộ sở thích bất ngờ của bé Tết.