Hé lộ những hình ảnh đầu tiên của con trai Thanh Thúy - Đức Thịnh

Vợ chồng Thanh Thúy vui mừng thông báo con trai đã chào đời vào đúng ngày mùng 3 Tết, quá dự sinh 2 ngày.
- Mặc lời cảnh báo của bác sĩ, Thanh Thúy vẫn vô tư làm điều này khiến Đức Thịnh 'tò tò' canh chừng
- Cận ngày sinh, Thanh Thúy mạnh dạn vén áo, khoe bụng bầu lớn cực đáng yêu
Trưa mùng 3 Tết Nguyên đán, đạo diễn Đức Thịnh vui mừng thông báo trên trang cá nhân rằng Thanh Thúy đã mẹ tròn con vuông. Bé trai chào đời vào hồi 11h50 ngày 7/2, nặng 4,08 kg.
Thanh Thúy sinh mổ và sức khỏe đã ổn định ngay sau sinh. Gia đình đặt tên con là Đỗ Thiên Phủ. Vì sinh vào ngày mùng 3 Tết nên em bé có tên thân mật ở nhà là cu Tết.
"Cu Tết đã chào đời lúc 11h50 ngày 7 tháng 2 năm 2019. Cân nặng 4,08 kg, dài 51 cm. Mũi cao miệng rộng tóc nhiều. Mừng quá mọi người ơi. Đã đã đã nha", Đức Thịnh không giấu được sự phấn khởi.
Thanh Thúy nhập viện từ trước Tết Nguyên đán. Theo dự sinh, em bé sẽ chào đời vào đúng ngày mùng 1 Tết. Tuy nhiên, do thai nhi mãi không chịu ra nên đến ngày mùng 3 các bác sĩ buộc phải áp dụng phương pháp mổ bắt con.
“Cái thằng cu Tết, 'nó' không chịu nửa chó nửa heo, 'nó' muốn phải được nguyên con cho sướng 'nó' mới chịu.
Cái Tết đáng nhớ và đau tim kinh khủng. Cả gần hai tuần nay, điện thoại, tin nhắn liên tục mà chỉ có 1 nội dung: Sinh chưa? Đẻ chưa? Khỏe không? Mình thì ngày nào cũng tự hỏi chính mình câu đó: Hôm nay có đẻ hông??? Hông biết 'nó' có khỏe hông? Khi nào mới sinh đây??? Trời ơi... hồi hộp, lo lắng, sợ sệt... đủ thứ cảm xúc", Thanh Thúy chia sẻ cảm xúc chờ sinh trong ngày mùng 1 Tết.