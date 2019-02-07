Hé lộ những hình ảnh đầu tiên của con trai Thanh Thúy - Đức Thịnh

Thanh Thúy sinh mổ và sức khỏe đã ổn định ngay sau sinh. Gia đình đặt tên con là Đỗ Thiên Phủ. Vì sinh vào ngày mùng 3 Tết nên em bé có tên thân mật ở nhà là cu Tết.

Trưa mùng 3 Tết Nguyên đán, đạo diễn Đức Thịnh vui mừng thông báo trên trang cá nhân rằng Thanh Thúy đã mẹ tròn con vuông. Bé trai chào đời vào hồi 11h50 ngày 7/2, nặng 4,08 kg.

"Cu Tết đã chào đời lúc 11h50 ngày 7 tháng 2 năm 2019. Cân nặng 4,08 kg, dài 51 cm. Mũi cao miệng rộng tóc nhiều. Mừng quá mọi người ơi. Đã đã đã nha", Đức Thịnh không giấu được sự phấn khởi.

Con trai Thanh Thúy - Đức Thịnh chào đời đúng ngày mùng 3 Tết Nguyên đán - Ảnh: FBNV

Nhiều người chúc mừng Thanh Thúy và Đức Thịnh đón con thứ 2 sau 10 năm chờ đợi - Ảnh: FBNV

Đức Thịnh vô cùng xúc động trong ngày vợ sinh thêm con - Ảnh: FBNV

Thanh Thúy nhập viện từ trước Tết Nguyên đán. Theo dự sinh, em bé sẽ chào đời vào đúng ngày mùng 1 Tết. Tuy nhiên, do thai nhi mãi không chịu ra nên đến ngày mùng 3 các bác sĩ buộc phải áp dụng phương pháp mổ bắt con.