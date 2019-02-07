Hé lộ những hình ảnh đầu tiên của con trai Thanh Thúy - Đức Thịnh

Hậu trường 07/02/2019 16:43

Vợ chồng Thanh Thúy vui mừng thông báo con trai đã chào đời vào đúng ngày mùng 3 Tết, quá dự sinh 2 ngày.

Trưa mùng 3 Tết Nguyên đán, đạo diễn Đức Thịnh vui mừng thông báo trên trang cá nhân rằng Thanh Thúy đã mẹ tròn con vuông. Bé trai chào đời vào hồi 11h50 ngày 7/2, nặng 4,08 kg.

Thanh Thúy sinh mổ và sức khỏe đã ổn định ngay sau sinh. Gia đình đặt tên con là Đỗ Thiên Phủ. Vì sinh vào ngày mùng 3 Tết nên em bé có tên thân mật ở nhà là cu Tết.

"Cu Tết đã chào đời lúc 11h50 ngày 7 tháng 2 năm 2019. Cân nặng 4,08 kg, dài 51 cm. Mũi cao miệng rộng tóc nhiều. Mừng quá mọi người ơi. Đã đã đã nha", Đức Thịnh không giấu được sự phấn khởi.

Hé lộ những hình ảnh đầu tiên của con trai Thanh Thúy - Đức Thịnh - Ảnh 1
Con trai Thanh Thúy - Đức Thịnh chào đời đúng ngày mùng 3 Tết Nguyên đán - Ảnh: FBNV
Hé lộ những hình ảnh đầu tiên của con trai Thanh Thúy - Đức Thịnh - Ảnh 2
Hé lộ những hình ảnh đầu tiên của con trai Thanh Thúy - Đức Thịnh - Ảnh 3
Nhiều người chúc mừng Thanh Thúy và Đức Thịnh đón con thứ 2 sau 10 năm chờ đợi - Ảnh: FBNV
Hé lộ những hình ảnh đầu tiên của con trai Thanh Thúy - Đức Thịnh - Ảnh 4
Hé lộ những hình ảnh đầu tiên của con trai Thanh Thúy - Đức Thịnh - Ảnh 5
Đức Thịnh vô cùng xúc động trong ngày vợ sinh thêm con - Ảnh: FBNV

Thanh Thúy nhập viện từ trước Tết Nguyên đán. Theo dự sinh, em bé sẽ chào đời vào đúng ngày mùng 1 Tết. Tuy nhiên, do thai nhi mãi không chịu ra nên đến ngày mùng 3 các bác sĩ buộc phải áp dụng phương pháp mổ bắt con.

“Cái thằng cu Tết, 'nó' không chịu nửa chó nửa heo, 'nó' muốn phải được nguyên con cho sướng 'nó' mới chịu.

Cái Tết đáng nhớ và đau tim kinh khủng. Cả gần hai tuần nay, điện thoại, tin nhắn liên tục mà chỉ có 1 nội dung: Sinh chưa? Đẻ chưa? Khỏe không? Mình thì ngày nào cũng tự hỏi chính mình câu đó: Hôm nay có đẻ hông??? Hông biết 'nó' có khỏe hông? Khi nào mới sinh đây??? Trời ơi... hồi hộp, lo lắng, sợ sệt... đủ thứ cảm xúc", Thanh Thúy chia sẻ cảm xúc chờ sinh trong ngày mùng 1 Tết. 

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