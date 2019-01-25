Cận ngày sinh, Thanh Thúy mạnh dạn vén áo, khoe bụng bầu lớn cực đáng yêu

Diễn viên Thanh Thúy nhận được sự quan tâm đặc biệt của công chúng từ khi mang thai con thứ 2 với ông xã Đức Thịnh.

Giống với nhiều mẹ bầu khác trong suốt thai kỳ, Thanh Thúy thường xuyên cập nhật hình ảnh và sức khỏe của mình với mọi người. Đặc biệt, nữ diễn viên còn tích cực chia sẻ những kiến thức hữu ích, giúp các mẹ bầu có thêm kinh nghiệm để có thai kỳ khỏe mạnh.

Mới đây, bà xã Đức Thịnh lại tiếp tục nhận được sự quan tâm của đông đảo dân mạng khi chia sẻ loạt ảnh xinh đẹp, rạng ngời trong tháng cuối thai kỳ. Mang thai lần hai ở tuổi 41, diễn viên Thanh Thúy không ngần ngại vén áo, khoe bụng bầu to vượt mặt với công chúng. Cô nhận được nhiều lời khen ngợi bởi nhan sắc mặn mà, xinh đẹp.

Thanh Thúy khỏe khoắn, rạng ngời khi sắp đến ngày lâm bồn - Ảnh: Internet

Hiện tại, ưu tiên hàng đầu của nữ diễn viên là nghỉ ngơi, đảm bảo sức khỏe tốt cho mẹ và thai nhi - Ảnh: FBNV

Thanh Thúy cũng tiết lộ, bí quyết giúp cô luôn có tâm trạng thoải mái, nhan sắc xinh đẹp dù đang mang thai chính là nhờ ông xã. Từ khi biết mình sắp lên chức bố lần hai, Đức Thịnh yêu thương, chăm sóc vợ nhiều hơn - Ảnh: Internet

Đặc biệt, việc dành thời gian đến những lớp học thai giáo cũng giúp nữ diễn viên có thêm nhiều kiến thức chăm sóc cơ thể và thai nhi tốt nhất - Ảnh: Internet

Cách đây ít ngày, bà xã Đức Thịnh kêu trời vì cơ thể mệt mỏi, thèm ăn liên tục...

... đây có lẽ là nguyên nhân khiến Thanh Thúy tăng cân khá nhiều, cơ thể hơi nặng nề - Ảnh: Internet

Hiện cô và ông xã đang rất háo hức đợi ngày con thứ 2 ra đời - Ảnh: Internet

Được biết, Thanh Thúy dự sinh vào mùng 1 Tết. Từ khi vợ mang thai, Đức Thịnh dành nhiều thời gian để ở bên cạnh và đưa đón cô ở hầu khắp các sự kiện, chương trình lớn nhỏ.

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