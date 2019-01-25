Cận ngày sinh, Thanh Thúy mạnh dạn vén áo, khoe bụng bầu lớn cực đáng yêu

Diễn viên Thanh Thúy nhận được sự quan tâm đặc biệt của công chúng từ khi mang thai con thứ 2 với ông xã Đức Thịnh.
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Giống với nhiều mẹ bầu khác trong suốt thai kỳ, Thanh Thúy thường xuyên cập nhật hình ảnh và sức khỏe của mình với mọi người. Đặc biệt, nữ diễn viên còn tích cực chia sẻ những kiến thức hữu ích, giúp các mẹ bầu có thêm kinh nghiệm để có thai kỳ khỏe mạnh.
Mới đây, bà xã Đức Thịnh lại tiếp tục nhận được sự quan tâm của đông đảo dân mạng khi chia sẻ loạt ảnh xinh đẹp, rạng ngời trong tháng cuối thai kỳ. Mang thai lần hai ở tuổi 41, diễn viên Thanh Thúy không ngần ngại vén áo, khoe bụng bầu to vượt mặt với công chúng. Cô nhận được nhiều lời khen ngợi bởi nhan sắc mặn mà, xinh đẹp.
Được biết, Thanh Thúy dự sinh vào mùng 1 Tết. Từ khi vợ mang thai, Đức Thịnh dành nhiều thời gian để ở bên cạnh và đưa đón cô ở hầu khắp các sự kiện, chương trình lớn nhỏ.