Sắp ‘vỡ chum’, Thanh Thúy kêu trời vì vừa ăn xong đã đói, tăng cân không đi nổi

Bước vào tháng cuối của thai kỳ, bà xã Đức Thịnh di chuyển khó khăn, nhanh đói và tăng cân liên tục.

Mới đây, diễn viên Thanh Thúy gây chú ý khi đăng tải dòng trạng thái chia sẻ về tình hình sức khỏe trong thai kỳ trên trang cá nhân. Theo đó, bà xã Đức Thịnh lo lắng vì tăng cân quá nhiều, đói liên tục. Thanh Thúy viết: “Hiện giờ Thúy bầu đang ở tháng cuối của thai kỳ, rất nặng nề, đi 1 mét là nghỉ 1 tiếng. Muốn làm gì, hoặc đi đâu đều khó khăn, chỉ có ăn là ngày càng tăng...

Một tuần mà lên gần 2kg. Trời ơi, tin được không? Cách hai tiếng là đói, vừa ăn xong mới đứng lên là đói liền. Ăn nữa rồi đứng lên lại đói nữa...". Thanh Thúy đang chuẩn bị mọi thứ cho ngày 'vượt cạn' - Ảnh: Internet Ngoài ra, Thanh Thúy cũng chia sẻ với các mẹ bầu về thời gian nên đi sắm đồ trước khi sinh: “Các mẹ nhớ lưu ý: Có đi mua sắm đồ cho con thì từ tháng thứ 5 đến tháng thứ 7 là thời điểm đẹp nhất nhé, chứ thai tháng thứ 8 và thứ 9 thì chỉ có lết đi thôi. Riêng Thúy bầu thì đang lăn”.

Bước vào tháng cuối của thai kỳ, bà xã Đức Thịnh tập trung nghỉ ngơi, tập thể dục nhẹ nhàng đợi ngày sinh nở - Ảnh: FBNV Dưới bài viết, Thanh Thúy nhận được nhiều lời chúc sức khỏe từ mọi người. Đặc biệt, khi được một người quen hỏi: “Dự sinh ngày nào? Có đứa nó mong mày đẻ ngày 19/2 đó... mà chắc không được đâu, hahaha", ngay sau đó nữ diễn viên không ngần ngại tiết lộ: "Tao chửa trâu hả? Dự sinh là mùng 1 Tết". Dân mạng gửi đến Thanh Thúy lời chúc mẹ tròn con vuông - Ảnh: FBNV Trước đó vài ngày, bà xã Đức Thịnh cũng tâm sự về tình trạng sức khỏe và những thay đổi của cơ thể khi ở vào tháng cuối của thai kỳ: “Sắp ‘vỡ chum’ rồi... Mấy hôm nay đau lưng kinh khủng. Hai chân rã rời do sức nặng của bào thai. Thở mệt và dễ mệt dù chỉ đi bộ một đoạn ngắn. Nói chung là các dấu hiệu rất bất bình thường các mẹ ạ!”.

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