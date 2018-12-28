Hé lộ lý do vợ chồng Thanh Thúy bỗng nhiên yêu lại sau 10 năm hôn nhân sóng gió

Thời gian gần đây Thanh Thúy đã bắt đầu chia sẻ những status vui tươi ngầm khoe cuộc sống hôn nhân ngọt ngào sau thời gian dính nghi án rạn nứt. Dường như, nữ diễn viên đang được sống lại khoảng thời gian hạnh phúc ngập tràn như thời mới yêu Đức Thịnh.

Từ khi người đẹp mang bầu lần 2, Đức Thịnh bỗng dưng thay đổi hoàn toàn. Anh không còn vô tâm như trước mà chăm sóc vợ bầu rất chu đáo. Gia đình nhỏ thường xuyên đi du lịch để hâm nóng tình cảm. Đạo diễn phim Ma Dai cũng không ngại đi mua đồ ăn đêm, chiều chuộng ý thích của vợ và tâm lý từng chút một. Hiện tại, Thanh Thúy đang ở tháng thứ 8 của thai kỳ nhưng vẫn đi chơi thường xuyên để tận hưởng cuộc sống.