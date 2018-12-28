Hé lộ lý do vợ chồng Thanh Thúy bỗng nhiên yêu lại sau 10 năm hôn nhân sóng gió

Hậu trường 28/12/2018 09:06

Từ khi mang thai con thứ hai sau 9 năm chờ đợi, Thanh Thúy tiết lộ được ông xã cưng chiều hết nấc khiến ai cũng vui mừng.

Thời gian gần đây Thanh Thúy đã bắt đầu chia sẻ những status vui tươi ngầm khoe cuộc sống hôn nhân ngọt ngào sau thời gian dính nghi án rạn nứt. Dường như, nữ diễn viên đang được sống lại khoảng thời gian hạnh phúc ngập tràn như thời mới yêu Đức Thịnh.

Từ khi người đẹp mang bầu lần 2, Đức Thịnh bỗng dưng thay đổi hoàn toàn. Anh không còn vô tâm như trước mà chăm sóc vợ bầu rất chu đáo. Gia đình nhỏ thường xuyên đi du lịch để hâm nóng tình cảm. Đạo diễn phim Ma Dai cũng không ngại đi mua đồ ăn đêm, chiều chuộng ý thích của vợ và tâm lý từng chút một. Hiện tại, Thanh Thúy đang ở tháng thứ 8 của thai kỳ nhưng vẫn đi chơi thường xuyên để tận hưởng cuộc sống.

Hé lộ lý do vợ chồng Thanh Thúy bỗng nhiên yêu lại sau 10 năm hôn nhân sóng gió - Ảnh 1
Từ ngày có bầu lần 2, Thanh Thúy tiết lộ ông xã không còn vô tâm nữa mà quan tâm và chăm sóc vợ rất chu đáo - Ảnh: FBNV
Hé lộ lý do vợ chồng Thanh Thúy bỗng nhiên yêu lại sau 10 năm hôn nhân sóng gió - Ảnh 2
Thanh Thúy khoe chồng tinh tế, hiểu rõ ý thích của vợ - Ảnh: FBNV
Hé lộ lý do vợ chồng Thanh Thúy bỗng nhiên yêu lại sau 10 năm hôn nhân sóng gió - Ảnh 3
Có thể nói, em bé thứ hai chính là sợi dây gắn kết tình cảm vợ chồng đã từng có chút rạn nứt của Thanh Thúy và Đức Thịnh - Ảnh: FBNV
Hé lộ lý do vợ chồng Thanh Thúy bỗng nhiên yêu lại sau 10 năm hôn nhân sóng gió - Ảnh 4
Hé lộ lý do vợ chồng Thanh Thúy bỗng nhiên yêu lại sau 10 năm hôn nhân sóng gió - Ảnh 5
Hé lộ lý do vợ chồng Thanh Thúy bỗng nhiên yêu lại sau 10 năm hôn nhân sóng gió - Ảnh 6
Hôn nhân hạnh phúc nên Thanh Thúy vẫn trẻ đẹp trong những tháng cuối thai kỳ - Ảnh: FBNV
Hé lộ lý do vợ chồng Thanh Thúy bỗng nhiên yêu lại sau 10 năm hôn nhân sóng gió - Ảnh 7
Hé lộ lý do vợ chồng Thanh Thúy bỗng nhiên yêu lại sau 10 năm hôn nhân sóng gió - Ảnh 8
Khán giả vui mừng khi lại thấy Thanh Thúy tích cực chia sẻ ảnh gia đình trên mạng xã - Ảnh: FBNV

Thanh Thúy và Đức Thịnh từng được xem là một trong những cặp đôi đẹp nhất trong làng giải trí. Mối tình ngọt ngào giữa chàng là đạo diễn còn nàng là diễn viên xinh đẹp đã viết nên một câu chuyện ngôn tình đẹp như cổ tích giữa đời thường. 

Dù vậy, sau nhiều năm bên nhau cặp đôi cũng không ít lần dính nghi vấn rạn nứt. Cuộc hôn nhân của họ từng vài lần đứng trên bờ vực thẳm do sự vô tâm, hời hợt của đạo diễn phim Ma Dai. Mọi chuyện càng trở nên căng thẳng hơn khi có khoảng thời gian Thanh Thúy khóa hẳn Facebook và ngưng chia sẻ ảnh gia đình lên mạng xã hội. Thế nhưng từ khi có thai lần nữa, Thanh Thúy đã khiến Đức Thịnh bình tâm lại và quan tâm gia đình nhiều hơn. Sự trở lại ngọt ngào của gia đình nhỏ khiến cư dân mạng hết sức vui mừng, đặc biệt là fan của người đẹp phim Tình yêu còn lại.

Thanh Thúy 'vác' bụng bầu 8 tháng cùng con trai chuẩn bị sinh nhật ý nghĩa cho ông xã Đức Thịnh

Thanh Thúy 'vác' bụng bầu 8 tháng cùng con trai chuẩn bị sinh nhật ý nghĩa cho ông xã Đức Thịnh

Mang thai ở những tháng cuối, diễn viên Thanh Thúy vẫn không ngại tự tay sắp xếp mọi thứ trong ngày sinh nhật ông xã Đức Thịnh.

Xem thêm
Từ khóa:   Thanh Thúy Đức Thịnh gia đình Thanh Thúy - Đức Thịnh con trai Thanh Thúy Vợ chồng Thanh Thúy - Đức Thịnh

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 4 giờ 17 phút trước
Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Dinh dưỡng 4 giờ 47 phút trước
Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Đời sống 5 giờ 22 phút trước
Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Hậu trường 5 giờ 48 phút trước
Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Xã hội 6 giờ 0 phút trước
Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Đời sống 6 giờ 29 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Đời sống 6 giờ 52 phút trước
Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 17 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 17 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42