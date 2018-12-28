Hé lộ lý do vợ chồng Thanh Thúy bỗng nhiên yêu lại sau 10 năm hôn nhân sóng gió

Từ khi mang thai con thứ hai sau 9 năm chờ đợi, Thanh Thúy tiết lộ được ông xã cưng chiều hết nấc khiến ai cũng vui mừng.
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Thời gian gần đây Thanh Thúy đã bắt đầu chia sẻ những status vui tươi ngầm khoe cuộc sống hôn nhân ngọt ngào sau thời gian dính nghi án rạn nứt. Dường như, nữ diễn viên đang được sống lại khoảng thời gian hạnh phúc ngập tràn như thời mới yêu Đức Thịnh.
Từ khi người đẹp mang bầu lần 2, Đức Thịnh bỗng dưng thay đổi hoàn toàn. Anh không còn vô tâm như trước mà chăm sóc vợ bầu rất chu đáo. Gia đình nhỏ thường xuyên đi du lịch để hâm nóng tình cảm. Đạo diễn phim Ma Dai cũng không ngại đi mua đồ ăn đêm, chiều chuộng ý thích của vợ và tâm lý từng chút một. Hiện tại, Thanh Thúy đang ở tháng thứ 8 của thai kỳ nhưng vẫn đi chơi thường xuyên để tận hưởng cuộc sống.
Thanh Thúy và Đức Thịnh từng được xem là một trong những cặp đôi đẹp nhất trong làng giải trí. Mối tình ngọt ngào giữa chàng là đạo diễn còn nàng là diễn viên xinh đẹp đã viết nên một câu chuyện ngôn tình đẹp như cổ tích giữa đời thường.
Dù vậy, sau nhiều năm bên nhau cặp đôi cũng không ít lần dính nghi vấn rạn nứt. Cuộc hôn nhân của họ từng vài lần đứng trên bờ vực thẳm do sự vô tâm, hời hợt của đạo diễn phim Ma Dai. Mọi chuyện càng trở nên căng thẳng hơn khi có khoảng thời gian Thanh Thúy khóa hẳn Facebook và ngưng chia sẻ ảnh gia đình lên mạng xã hội. Thế nhưng từ khi có thai lần nữa, Thanh Thúy đã khiến Đức Thịnh bình tâm lại và quan tâm gia đình nhiều hơn. Sự trở lại ngọt ngào của gia đình nhỏ khiến cư dân mạng hết sức vui mừng, đặc biệt là fan của người đẹp phim Tình yêu còn lại.