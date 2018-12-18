Bầu 7 tháng, Thanh Thúy nhận 'triệu like' nhờ chia sẻ kinh nghiệm 'xương máu' lúc bầu bí

Hậu trường 18/12/2018 15:55

Những chia sẻ mới đây của diễn viên Thanh Thúy giúp các mẹ bầu có thêm nhiều kiến thức hữu ích khi di chuyển bằng máy bay.

Sau gần 10 năm chờ đợi, Thanh Thúy đang tận hưởng niềm hạnh phúc khi sắp lên chức mẹ lần hai. Ở những tháng cuối thai kỳ, nữ diễn viên đã hạn chế làm việc, tập trung dưỡng thai để đảm bảo sức khỏe cho mẹ và thai nhi trước ngày sinh.

Giống như nhiều bà mẹ khác, thời gian rảnh, bà xã Đức Thịnh thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm và kiến thức khi mang thai với chị em trên trang cá nhân. Mới đây, Thanh Thúy nhận được đông đảo sự quan tâm của hội mẹ bỉm sữa khi đăng tải dòng trạng thái nói về kinh nghiệm mang thai với tựa đề: “Bà bầu đi máy bay được không”.

Bầu 7 tháng, Thanh Thúy nhận 'triệu like' nhờ chia sẻ kinh nghiệm 'xương máu' lúc bầu bí - Ảnh 1
Mang bầu con thứ hai ở tuổi 36, Thanh Thúy đang được ông xã Đức Thịnh yêu thương và cưng chiều hết mức - Ảnh: FBNV
Bầu 7 tháng, Thanh Thúy nhận 'triệu like' nhờ chia sẻ kinh nghiệm 'xương máu' lúc bầu bí - Ảnh 2
Bụng bầu vượt mặt, bà xã Đức Thịnh vẫn cùng con trai ăn mừng đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup - Ảnh: FBNV

“Lần đầu tiên đi máy bay khi mang thai, Thúy có thêm kinh nghiệm chia sẻ với mọi người.

1. Phải có giấy chứng nhận của bác sĩ tại nơi bạn khám thai, chứng nhận “đủ sức khỏe để bay”. (Nếu thai còn nhỏ, mặc đồ còn giấu được bụng thì không cần).

2. Thai không được quá 32 tuần tuổi, vì trên 32 tuần sẽ không được bay.

3. Có giấy của bệnh viện, bạn vẫn nên mang theo giấy tờ siêu âm, sổ khám thai của lần trước.

4. Mang theo đồ ăn vặt, bánh trái, sữa, nước uống... vì bà bầu hay đói bất tử.

5. Mà nói chung là đi máy bay nhiều không tốt cho thai nhi, nên các mẹ nếu không có việc gì quan trọng và gấp thì nên thay đổi phương tiện đi lại nhé!”, Thanh Thúy viết.

Bầu 7 tháng, Thanh Thúy nhận 'triệu like' nhờ chia sẻ kinh nghiệm 'xương máu' lúc bầu bí - Ảnh 3
Người hâm mộ hết lời khen ngợi nhan sắc của bà bầu Thanh Thúy - Ảnh: FBNV

Dưới bài viết của bà xã Đức Thịnh, cư dân mạng để lại bình luận đồng tình và trao đổi thêm kinh nghiệm hữu ích khi mang thai. Đặc biệt, nhiều chị em khen ngợi Thanh Thúy hết lời vì nhan sắc mặn mà, xinh đẹp dù mang thai ở những tháng cuối.

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