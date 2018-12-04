Thanh Thúy được Đức Thịnh cưng như bà hoàng khi mang thai lần 2 sau 9 năm chờ đợi

Hậu trường 04/12/2018 16:36

Thanh Thúy tiết lộ ông xã không còn vô tâm như trước mà biết chăm sóc vợ nhiều hơn sau khi gia đình đón tin vui lần 2.

Thời gian qua, thông tin diễn viên Thanh Thúy mang thai lần 2 khiến người hâm mộ hết sức vui mừng. Sau 9 năm chờ đợi, cặp vợ chồng đã trải qua không ít sóng gió tưởng chừng như sắp tan vỡ. Thế nhưng, cuối cùng Đức Thịnh và Thanh Thúy đã cùng ngồi lại chỉ cho nhau những điểm sai. Giờ đây khi đón tin vui lần nữa, cặp vợ chồng hạnh phúc vô cùng khi được trải nghiệm lại cảm giác lâng lâng như ngày mới cưới.

Thời gian này, Thanh Thúy thường xuyên chia sẻ lên trang cá nhân những bức ảnh ông xã cưng nựng bụng bầu cực ngọt ngào. Tâm sự về khoảng thời gian qua, nữ diễn viên cho biết Đức Thịnh đã không còn vô tâm như trước. Anh dịu dàng hơn nhiều và biết quan tâm vợ bầu từng li từng tí, đơn giản như dắt vợ qua đường hay mua đồ ăn khuya. 

"Chồng biết chia sẻ nhiều hơn khi Thuý có thai, ví dụ như biết nắm tay vợ khi đi qua đường", Thanh Thúy viết.

Thanh Thúy được Đức Thịnh cưng như bà hoàng khi mang thai lần 2 sau 9 năm chờ đợi - Ảnh 1
Thanh Thúy được Đức Thịnh cưng như bà hoàng khi mang thai lần 2 sau 9 năm chờ đợi - Ảnh 2
Thanh Thúy và Đức Thịnh thoải mái quan tâm nhau trên mạng xã hội - Ảnh: FBNV
Thanh Thúy được Đức Thịnh cưng như bà hoàng khi mang thai lần 2 sau 9 năm chờ đợi - Ảnh 3
Thanh Thúy tiết lộ ông xã biết thương mình hơn sau khi gia đình đón tin vui lần 2 - Ảnh: Internet

Cách đây ít lâu, vợ chồng Thanh Thúy dính nghi án "đường ai nấy đi" khiến nhiều người lo lắng. Thậm chí, bà xã Đức Thinh còn âm thầm khóa facebook càng khiến tin đồn được đẩy lên cao. Tuy nhiên, sau khi Thanh Thúy thông báo tin mang thai thì người hâm mộ đã thở phào nhẹ nhõm.

Trước đây, Đức Thịnh và Thanh Thúy rất ít tương tác với nhau trên mạng xã hội. Thế nhưng thời gian gần đây đạo diễn phim Ma Dai tích cực bình luận quan tâm Thanh Thúy dưới các bài viết. Có thể thấy, tình cảm của vợ chồng họ vẫn mặn nồng như thuở mới yêu chứ không hề có dấu hiệu căng thẳng như lời đồn.

Thanh Thúy được Đức Thịnh cưng như bà hoàng khi mang thai lần 2 sau 9 năm chờ đợi - Ảnh 4
Thanh Thúy được Đức Thịnh cưng như bà hoàng khi mang thai lần 2 sau 9 năm chờ đợi - Ảnh 5
Những năm qua, Thanh Thúy buồn khá nhiều vì sự vô tâm của chồng - Ảnh: Internet
Thanh Thúy được Đức Thịnh cưng như bà hoàng khi mang thai lần 2 sau 9 năm chờ đợi - Ảnh 6
Thanh Thúy được Đức Thịnh cưng như bà hoàng khi mang thai lần 2 sau 9 năm chờ đợi - Ảnh 7
Bà bầu Thanh Thúy tăng cân nhiều khi ở những tháng gần cuối của thai kỳ - Ảnh: Internet
Thanh Thúy được Đức Thịnh cưng như bà hoàng khi mang thai lần 2 sau 9 năm chờ đợi - Ảnh 8
Thanh Thúy được Đức Thịnh cưng như bà hoàng khi mang thai lần 2 sau 9 năm chờ đợi - Ảnh 9
Suốt nhiều năm hôn nhân, Thanh Thúy và Đức Thịnh cũng có nhiều lần cãi vã nhưng luôn cố gắng thông cảm cho nhau để bảo vệ hạnh phúc - Ảnh: Internet
Mang thai 7 tháng tăng 15kg, Thanh Thúy 'kêu trời' khi ai cũng nghĩ cô phát tướng thay vì có bầu

Mang thai 7 tháng tăng 15kg, Thanh Thúy 'kêu trời' khi ai cũng nghĩ cô phát tướng thay vì có bầu

Thanh Thúy kể chuyện "dở khóc dở cười" khi bị nhiều người hiểu lầm là tăng cân mất kiểm soát thay vì mang thai.

Xem thêm
Từ khóa:   Thanh Thúy Đức Thịnh Thanh Thúy - Đức Thịnh Thanh Thúy mang thai lần 2

TIN MỚI NHẤT

Màn đụng độ trớ trêu ngoài hành lang và khoảnh khắc đứng hình khi nhận ra người tình của chị hàng xóm

Màn đụng độ trớ trêu ngoài hành lang và khoảnh khắc đứng hình khi nhận ra người tình của chị hàng xóm

Ngoại tình 50 phút trước
Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Tâm sự gia đình 1 giờ 50 phút trước
Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Đời sống 2 giờ 47 phút trước
Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Bài học làm mẹ 3 giờ 9 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 6 giờ 20 phút trước
Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Dinh dưỡng 6 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42