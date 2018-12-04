Thanh Thúy được Đức Thịnh cưng như bà hoàng khi mang thai lần 2 sau 9 năm chờ đợi

Thời gian qua, thông tin diễn viên Thanh Thúy mang thai lần 2 khiến người hâm mộ hết sức vui mừng. Sau 9 năm chờ đợi, cặp vợ chồng đã trải qua không ít sóng gió tưởng chừng như sắp tan vỡ. Thế nhưng, cuối cùng Đức Thịnh và Thanh Thúy đã cùng ngồi lại chỉ cho nhau những điểm sai. Giờ đây khi đón tin vui lần nữa, cặp vợ chồng hạnh phúc vô cùng khi được trải nghiệm lại cảm giác lâng lâng như ngày mới cưới.

Thời gian này, Thanh Thúy thường xuyên chia sẻ lên trang cá nhân những bức ảnh ông xã cưng nựng bụng bầu cực ngọt ngào. Tâm sự về khoảng thời gian qua, nữ diễn viên cho biết Đức Thịnh đã không còn vô tâm như trước. Anh dịu dàng hơn nhiều và biết quan tâm vợ bầu từng li từng tí, đơn giản như dắt vợ qua đường hay mua đồ ăn khuya.