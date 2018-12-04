Thanh Thúy được Đức Thịnh cưng như bà hoàng khi mang thai lần 2 sau 9 năm chờ đợi

Thanh Thúy tiết lộ ông xã không còn vô tâm như trước mà biết chăm sóc vợ nhiều hơn sau khi gia đình đón tin vui lần 2.
- Không ngờ con trai Thanh Thúy - Đức Thịnh lại cao lớn và đẹp trai thế này, mặt giống mẹ y đúc
- Thanh Thúy từng trầm cảm, khóc ướt gối vì Đức Thịnh vô tâm
Thời gian qua, thông tin diễn viên Thanh Thúy mang thai lần 2 khiến người hâm mộ hết sức vui mừng. Sau 9 năm chờ đợi, cặp vợ chồng đã trải qua không ít sóng gió tưởng chừng như sắp tan vỡ. Thế nhưng, cuối cùng Đức Thịnh và Thanh Thúy đã cùng ngồi lại chỉ cho nhau những điểm sai. Giờ đây khi đón tin vui lần nữa, cặp vợ chồng hạnh phúc vô cùng khi được trải nghiệm lại cảm giác lâng lâng như ngày mới cưới.
Thời gian này, Thanh Thúy thường xuyên chia sẻ lên trang cá nhân những bức ảnh ông xã cưng nựng bụng bầu cực ngọt ngào. Tâm sự về khoảng thời gian qua, nữ diễn viên cho biết Đức Thịnh đã không còn vô tâm như trước. Anh dịu dàng hơn nhiều và biết quan tâm vợ bầu từng li từng tí, đơn giản như dắt vợ qua đường hay mua đồ ăn khuya.
"Chồng biết chia sẻ nhiều hơn khi Thuý có thai, ví dụ như biết nắm tay vợ khi đi qua đường", Thanh Thúy viết.
Cách đây ít lâu, vợ chồng Thanh Thúy dính nghi án "đường ai nấy đi" khiến nhiều người lo lắng. Thậm chí, bà xã Đức Thinh còn âm thầm khóa facebook càng khiến tin đồn được đẩy lên cao. Tuy nhiên, sau khi Thanh Thúy thông báo tin mang thai thì người hâm mộ đã thở phào nhẹ nhõm.
Trước đây, Đức Thịnh và Thanh Thúy rất ít tương tác với nhau trên mạng xã hội. Thế nhưng thời gian gần đây đạo diễn phim Ma Dai tích cực bình luận quan tâm Thanh Thúy dưới các bài viết. Có thể thấy, tình cảm của vợ chồng họ vẫn mặn nồng như thuở mới yêu chứ không hề có dấu hiệu căng thẳng như lời đồn.