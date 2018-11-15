Thanh Thúy từng trầm cảm, khóc ướt gối vì Đức Thịnh vô tâm

Hậu trường 15/11/2018 17:44

Ít ai ngờ rằng, có thời điểm Đức Thịnh khiến bà xã tủi thân khủng khiếp vì sự vô tâm của mình.

Sau khi tiết lộ chuyện mang thai con thứ 2 sau 10 năm "về chung nhà", cuộc sống hôn nhân của Thanh Thúy - Đức Thịnh nhận được rất nhiều sự quan tâm của mọi người. Người hâm mộ trút bỏ được nỗi lo vì trước đó cặp đôi không ít lần vướng tin đồn "rạn nứt". Thậm chí, cư dân mạng còn hoang mang trước thông tin hôn nhân của cặp đôi nghệ sĩ trên bờ vực đổ vỡ.

Thanh Thúy từng trầm cảm, khóc ướt gối vì Đức Thịnh vô tâm - Ảnh 1
Cũng như mọi gia đình, bên cạnh những phút ấm êm họ cũng từng có nhiều lần cãi nhau, gia đình lục đục - Ảnh: FBNV

Hiện tại, khi được hỏi về vấn đề này, Thanh Thúy và Đức Thịnh vẫn không hề phủ nhận và cho rằng những tranh cãi hay trục trặc mà cả hai từng trải qua là vấn đề thường gặp của nhiều gia đình.

Thanh Thúy thẳng thắn cho biết không hài lòng ở ông xã về tính hậu đậu, hay quên và quá mê công việc… Cả hai từng tranh cãi nhiều lần về việc Đức Thịnh đem công việc về nhà. Ngoài những vấn đề trong cuộc sống hôn nhân, cặp đôi nghệ sĩ cũng không ít lần “gây” nhau vì chuyện nuôi dạy con.

Thanh Thúy từng trầm cảm, khóc ướt gối vì Đức Thịnh vô tâm - Ảnh 2
Dù vợ chồng có nhiều bất đồng nhưng Thanh Thúy vẫn biết cách 'giữ lửa' hôn nhân vì không muốn con mình không có cha - Ảnh: FBNV

Mới đây, chia sẻ với Trí thức trẻ, Thanh Thúy cũng không ngại bộc bạch chuyện từng buồn khóc ướt gối và có suy nghĩ tiêu cực vì Đức Thịnh không quan tâm mình. Tuy nhiên, cô nhận ra là mình bị trầm cảm vì khi mang thai hóc môn thay đổi khiến cơ thể nhạy cảm hơn. Sau đó, Thanh Thúy quyết định nói ra để chồng hiểu và quan tâm mình nhiều hơn.

Giờ đây khi đã vượt qua hết những chuyện không vui trong quá khứ, vợ chồng Đức Thịnh đang rất hạnh phúc và chờ đợi thành viên thứ 4.

Thanh Thúy từng trầm cảm, khóc ướt gối vì Đức Thịnh vô tâm - Ảnh 3
Thanh Thúy và Đức Thịnh đã có với nhau cậu con trai 9 tuổi. Hiện cả hai sắp chào đón con thứ hai - Ảnh: FBNV
Đang mang thai, Thanh Thúy bị Đức Thịnh tố vì 'nghiện' mà lôi chồng ra làm điều này thường xuyên

Đang mang thai, Thanh Thúy bị Đức Thịnh tố vì 'nghiện' mà lôi chồng ra làm điều này thường xuyên

Cuộc sống của vợ chồng Đức Thịnh – Thanh Thúy ngày càng ngọt ngào khi sắp chào đón thêm thành viên thứ 4.

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