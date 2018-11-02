Bị đồn sinh thêm con để níu kéo hôn nhân trên 'bờ vực', Thanh Thúy đáp trả khéo léo

Hậu trường 02/11/2018 14:52

Trước những tin đồn không hay về cuộc sống hôn nhân với đạo diễn Đức Thịnh, Thanh Thúy đã đáp trả một cách khéo léo.

Sau 10 năm "về chung nhà", Thanh Thúy - Đức Thịnh là một trong những cặp đôi nghệ sĩ có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, được khán giả ngưỡng mộ. Thế nhưng chàng đạo diễn tài năng từng thừa nhận có thời gian hôn nhân bị lung lay, cãi nhau với bà xã hàng ngày.

Cuối năm 2017, trên mạng xã hội lan truyền thông tin Đức Thịnh – Thanh Thúy đang “rạn nứt” tình cảm. Nguyên nhân xuất hiện tin đồn này là do trong một thời gian dài, cặp đôi không còn chia sẻ về cuộc sống hôn nhân hạnh phúc trên trang cá nhân. Thậm chí, khán giả liên tục bắt gặp vợ chồng nghệ sĩ xuất hiện riêng lẻ tại các sự kiện chứ không “tay trong tay” như trước.

Bị đồn sinh thêm con để níu kéo hôn nhân trên 'bờ vực', Thanh Thúy đáp trả khéo léo - Ảnh 1
Mới đây, Thanh Thúy 'vác bụng' bầu lớn đi làm giám khảo - Ảnh: Internet

Không lâu sau, tin đồn thất thiệt này nhanh chóng bị đánh tan khi Thanh Thúy thông báo đang mang thai con thứ 2 sau nhiều năm mong ngóng. Tuy nhiên, bên cạnh nhiều lời chúc mừng, một số ý kiến lại cho rằng cô mang thai để níu kéo hôn nhân.

Trước thông tin này, Thanh Thúy đáp trả đầy khéo léo. Cô cho rằng những biến cố mà hai vợ chồng trải qua đều là vấn đề mà các cặp đôi hay gặp phải. Tuy nhiên, họ may mắn nhận ra đâu là điều quan trọng để sống hạnh phúc, thấu hiểu nhau để cùng nắm tay đối phương vượt qua mọi chuyện.

Bị đồn sinh thêm con để níu kéo hôn nhân trên 'bờ vực', Thanh Thúy đáp trả khéo léo - Ảnh 2
Dù tăng cân khá nhiều nhưng cô vẫn nhận được nhiều lời khen vì vẻ đẹp mặn mà, cùng thần thái sang trọng - Ảnh: Internet

Chia sẻ thêm trên Khám phá, Thanh Thúy cho biết: “Những đứa con luôn là điều gắn kết giữa các cặp vợ chồng. Sau sóng gió, chúng tôi hiểu nhau nhiều hơn. Giờ có thêm con, cả hai lại càng phải thương yêu và gắn kết nhau hơn nữa”.

Hiện tại, Thanh Thúy đang ở những tháng cuối thai kỳ. Dù vậy cô vẫn đảm nhận tốt vai trò của một người vợ, người mẹ và là nhà sản xuất phim tài năng luôn cùng đồng hành trên bước đường phát triển sự nghiệp của ông xã Đức Thịnh.

Bị đồn sinh thêm con để níu kéo hôn nhân trên 'bờ vực', Thanh Thúy đáp trả khéo léo - Ảnh 3
Bụng bầu nặng nề, bà xã Đức Thịnh không ngại mang giày cao gót gần 20cm đến sự kiện - Ảnh: Internet
Bị đồn sinh thêm con để níu kéo hôn nhân trên 'bờ vực', Thanh Thúy đáp trả khéo léo - Ảnh 4
Mang thai con thứ 2 ở tuổi 41, Thanh Thúy vẫn giữ được vẻ đẹp rạng ngời - Ảnh: Internet
Tăng cân nhanh ở tháng thứ 6, Thanh Thúy vẫn 'vác' bụng bầu nặng nề đi làm giám khảo

Tăng cân nhanh ở tháng thứ 6, Thanh Thúy vẫn 'vác' bụng bầu nặng nề đi làm giám khảo

Dù cơ thể tăng cân nhiều, vòng 2 cồng kềnh nhưng Thanh Thúy vẫn cười rạng rỡ khi được ông xã Đức Thịnh tháp tùng đến làm giám khảo của cuộc thi biên kịch.

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