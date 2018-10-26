Tăng cân nhanh ở tháng thứ 6, Thanh Thúy vẫn 'vác' bụng bầu nặng nề đi làm giám khảo

Dù cơ thể tăng cân nhiều, vòng 2 cồng kềnh nhưng Thanh Thúy vẫn cười rạng rỡ khi được ông xã Đức Thịnh tháp tùng đến làm giám khảo của cuộc thi biên kịch.

Vướng nghi án trục trặc tình cảm, Thanh Thúy khiến người hâm mộ vui mừng khi bất ngờ thông báo đang mang thai con thứ hai với ông xã Đức Thịnh sau 10 năm kết hôn.

Từ khi mang thai, Thanh Thúy được chồng yêu thương và cưng chiều hết mức. Xuất hiện với cương vị là giám khảo của một cuộc thi biên kịch mới đây, nữ diễn viên cười rạng rỡ khi được ông xã tháp tùng tận nơi, chăm sóc từng li từng tí.

Hiện tại Thanh Thúy đang mang thai ở tháng thứ 6. Cô tăng cân khá nhanh, cơ thể cũng nặng nề hơn rất nhiều.

Đức Thịnh bảnh bao tháp tùng bà xã Thanh Thúy đến làm giám khảo - Ảnh: Internet

Mang thai ở tháng thứ 6, Thanh Thúy tăng cân khá nhiều. Vóc dáng của cô cũng thay đổi rõ rệt, đặc biệt là vòng 2 - Ảnh: Internet

Diện váy đen tinh tế, bà xã Đức Thịnh khéo léo che đi thân hình tăng cân nhiều ở lần mang thai này. Nữ nghệ sĩ cho biết, dù bị chồng ép ở nhà dưỡng thai cho đến khi sinh nhưng cô không muốn quanh quẩn ở nhà vì buồn - Ảnh: Internet

Sau nhiều năm chờ đợi, bà mẹ trẻ hạnh phúc khi mang thai con thứ 2 ở tuổi 41 - Ảnh: Internet

Dù cơ thể khá nặng nề nhưng Thanh Thúy vẫn mạnh dạn chọn cho mình đôi giày cao gót để tôn thêm sự sang trọng, tinh tế của trang phục váy nhung cùng họa tiết lạ mắt - Ảnh: Internet

Nhan sắc rạng ngời, trẻ trung của mẹ bầu khiến nhiều người khen ngợi - Ảnh: Internet

Thanh Thúy được ông xã chiều chuộng hết mực khi mang thai - Ảnh: Internet

Hiện tại cặp đôi vẫn chưa tiết lộ giới tính em bé. Đôi vợ chồng trẻ tâm sự, họ không để tâm nhiều về chuyện trai hay gái, quan trọng là em bé chào đời khỏe mạnh - Ảnh: Internet

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