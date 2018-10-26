Tăng cân nhanh ở tháng thứ 6, Thanh Thúy vẫn 'vác' bụng bầu nặng nề đi làm giám khảo

Vướng nghi án trục trặc tình cảm, Thanh Thúy khiến người hâm mộ vui mừng khi bất ngờ thông báo đang mang thai con thứ hai với ông xã Đức Thịnh sau 10 năm kết hôn.
Từ khi mang thai, Thanh Thúy được chồng yêu thương và cưng chiều hết mức. Xuất hiện với cương vị là giám khảo của một cuộc thi biên kịch mới đây, nữ diễn viên cười rạng rỡ khi được ông xã tháp tùng tận nơi, chăm sóc từng li từng tí.
Hiện tại Thanh Thúy đang mang thai ở tháng thứ 6. Cô tăng cân khá nhanh, cơ thể cũng nặng nề hơn rất nhiều.