Đức Thịnh bất ngờ tiết lộ sự thật về thông tin đã ly hôn với bà xã Thanh Thúy

Dòng trạng thái vừa được đăng tải trên trang cá nhân của đạo diễn Đức Thịnh đã xóa tan tin đồn ly hôn giữa anh và bà xã Thanh Thúy.
- Sau tin đồn rạn nứt, vợ chồng Thanh Thúy - Đức Thịnh chụp ảnh hạnh phúc, ngọt ngào bên con trai tại Hội An
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Nhiều ngày qua, trên các trang mạng xã hội bất ngờ lan truyền thông tin cặp đôi Đức Thịnh – Thanh Thúy đã chính thức “đường ai nấy đi” sau thời gian dài gắn bó. Tuy nhiên về phía người trong cuộc, vợ chồng nghệ sĩ vẫn liên tục phủ nhận.
Đứng trước nhiều thông tin không hay, đạo diễn Đức Thịnh từng chia sẻ, anh và bà xã có cãi nhau nhưng chưa đến mức phải ly hôn. Cả hai đang cố gắng lắng nghe để hiểu nhau hơn và vun vén hạnh phúc gia đình thêm bền chặt.
Mới đây, Đức Thịnh lại một lần nữa chứng minh tổ ấm của mình vẫn tràn ngập tiếng cười khi bất ngờ chia sẻ hình ảnh cả gia đình hạnh phúc kèm dòng trạng thái: “Để đây và không nói gì thêm. Chỉ biết yêu thương và bảo vệ”.
Không cần nói quá nhiều, ông xã Thanh Thúy đã chứng minh được cuộc sống hôn nhân của mình vẫn rất ổn thông qua hình ảnh này. Dưới bài viết, nhiều bạn bè và fan cũng gửi lời chúc mừng hạnh phúc của cặp đôi.