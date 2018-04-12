Đức Thịnh bất ngờ tiết lộ sự thật về thông tin đã ly hôn với bà xã Thanh Thúy

Nhiều ngày qua, trên các trang mạng xã hội bất ngờ lan truyền thông tin cặp đôi Đức Thịnh – Thanh Thúy đã chính thức “đường ai nấy đi” sau thời gian dài gắn bó. Tuy nhiên về phía người trong cuộc, vợ chồng nghệ sĩ vẫn liên tục phủ nhận.

Trước đó, khi bị đồn đã ly hôn, Thanh Thúy và Đức Thịnh phủ nhận bằng cách bất ngờ tung ra bộ ảnh cả gia đình đang đi chơi vui vẻ tại Hội An - Ảnh: FBNV

Đứng trước nhiều thông tin không hay, đạo diễn Đức Thịnh từng chia sẻ, anh và bà xã có cãi nhau nhưng chưa đến mức phải ly hôn. Cả hai đang cố gắng lắng nghe để hiểu nhau hơn và vun vén hạnh phúc gia đình thêm bền chặt.