Đức Thịnh bất ngờ tiết lộ sự thật về thông tin đã ly hôn với bà xã Thanh Thúy

Hậu trường 12/04/2018 11:39

Dòng trạng thái vừa được đăng tải trên trang cá nhân của đạo diễn Đức Thịnh đã xóa tan tin đồn ly hôn giữa anh và bà xã Thanh Thúy.

Nhiều ngày qua, trên các trang mạng xã hội bất ngờ lan truyền thông tin cặp đôi Đức Thịnh – Thanh Thúy đã chính thức “đường ai nấy đi” sau thời gian dài gắn bó. Tuy nhiên về phía người trong cuộc, vợ chồng nghệ sĩ vẫn liên tục phủ nhận.

Đức Thịnh bất ngờ tiết lộ sự thật về thông tin đã ly hôn với bà xã Thanh Thúy - Ảnh 1
Trước đó, khi bị đồn đã ly hôn, Thanh Thúy và Đức Thịnh phủ nhận bằng cách bất ngờ tung ra bộ ảnh cả gia đình đang đi chơi vui vẻ tại Hội An - Ảnh: FBNV

Đứng trước nhiều thông tin không hay, đạo diễn Đức Thịnh từng chia sẻ, anh và bà xã có cãi nhau nhưng chưa đến mức phải ly hôn. Cả hai đang cố gắng lắng nghe để hiểu nhau hơn và vun vén hạnh phúc gia đình thêm bền chặt.

Mới đây, Đức Thịnh lại một lần nữa chứng minh tổ ấm của mình vẫn tràn ngập tiếng cười khi bất ngờ chia sẻ hình ảnh cả gia đình hạnh phúc kèm dòng trạng thái: “Để đây và không nói gì thêm. Chỉ biết yêu thương và bảo vệ”. 

Đức Thịnh bất ngờ tiết lộ sự thật về thông tin đã ly hôn với bà xã Thanh Thúy - Ảnh 2
Hình ảnh gia đình Đức Thịnh hạnh phúc và vui vẻ xóa tan tin đồn ly hôn - Ảnh: FBNV

Không cần nói quá nhiều, ông xã Thanh Thúy đã chứng minh được cuộc sống hôn nhân của mình vẫn rất ổn thông qua hình ảnh này. Dưới bài viết, nhiều bạn bè và fan cũng gửi lời chúc mừng hạnh phúc của cặp đôi.

Đức Thịnh bất ngờ tiết lộ sự thật về thông tin đã ly hôn với bà xã Thanh Thúy - Ảnh 3

Đức Thịnh bất ngờ tiết lộ sự thật về thông tin đã ly hôn với bà xã Thanh Thúy - Ảnh 4
Cặp đôi nhận được không ít lời chúc phúc của cư dân mạng - Ảnh: FBNV
Đức Thịnh bất ngờ tiết lộ sự thật về thông tin đã ly hôn với bà xã Thanh Thúy - Ảnh 5
Cuộc sống hôn nhân của cặp đôi nghệ sĩ nhận được nhiều sự quan tâm của đông đảo khán giả - Ảnh: FBNV
Thanh Thúy: 'Tôi phải năn nỉ Trường Giang mới được đóng chung phim'

Thanh Thúy: 'Tôi phải năn nỉ Trường Giang mới được đóng chung phim'

Bà xã Đức Thịnh trong vai trò nhà sản xuất phim nhưng vẫn phải thuyết phục, năn nỉ Trường Giang để được diễn xuất cùng.

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