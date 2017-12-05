Sau tin đồn rạn nứt, vợ chồng Thanh Thúy - Đức Thịnh chụp ảnh hạnh phúc, ngọt ngào bên con trai tại Hội An

Vợ chồng Thanh Thúy - Đức Thịnh đập vỡ tin đồn rạn nứt khi chụp ảnh tình tứ, ngọt ngào bên con trai đáng yêu tại Hội An.

Thanh Thúy - Đức Thịnh là cặp đôi nghệ sĩ được nhiều khán giả yêu mến và ngưỡng mộ không chỉ vì tài năng mà cả trong cuộc sống hôn nhân. Trong suốt 9 năm chung sống, cặp đôi đã vượt qua rất nhiều sóng gió, cùng nhau vun vén để giữ được gia đình hạnh phúc vẹn tròn như hiện tại.

Mới đây, trong chuyến công tác Đà Nẵng, vợ chồng Đức Thịnh đã dành thời gian để cùng nhau vui chơi và lưu lại khoảnh khắc hạnh phúc bên cạnh con trai - bé Cà Phê. Hình ảnh ngọt ngào này được chia sẻ trên trang cá nhân của đạo diễn Đức Thịnh, cặp đôi nhận được nhiều lời chúc phúc của cộng đồng mạng.

Gần đây, Đức Thịnh - Thanh Thúy thường xuyên xuất hiện cùng nhau khiến người hâm mộ vui mừng. Vì trong một năm qua, cả hai gần như không cùng tham gia các sự kiện của làng giải trí Việt, đây chính là lý do công chúng xôn xao trước tin đồn vợ chồng Thanh Thúy có nguy cơ rạn nứt. Song khi được hỏi, cặp đôi vẫn luôn phủ nhận thông tin này.

Vợ chồng Thanh Thúy – Đức Thịnh xuất ngoại quảng bá “Ma dai” Không giấu niềm vui mừng, vợ chồng Thanh Thúy cùng đoàn phim “Ma Dai” đã công bố thông tin bộ phim điện ảnh đầu tay của đạo diễn Đức Thịnh - Hoàng Duy sẽ được công chiếu tại Menbourn- Australia vào đầu tháng 8.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sau-tin-don-ran-nut-vo-chong-thanh-thuy-duc-thinh-chup-anh-hanh-phuc-ngot-ngao-ben-con-trai-tai-hoi-an-260093.html