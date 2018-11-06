Đang mang thai, Thanh Thúy bị Đức Thịnh tố vì 'nghiện' mà lôi chồng ra làm điều này thường xuyên

Sau khi diễn viên Thanh Thúy tiết lộ đang mang thai con thứ hai, cuộc sống của cặp đôi nhận được nhiều sự chú ý của công chúng. Từ khi có tin vui, hôn nhân của vợ chồng nghệ sĩ ngày càng hạnh phúc ngọt ngào.

Thanh Thúy xinh đẹp, rạng ngời khi mang thai con thứ hai ở tuổi 41 - Ảnh: Internet

Hiện tại, ngoài công việc, Đức Thịnh dành nhiều thời gian để chăm sóc bà xã khi bụng vợ ngày càng cồng kềnh. Về phía Thanh Thúy, dù đang mang thai nhưng cô vẫn nhận được rất nhiều lời khen vì nhan sắc xinh đẹp và mặn mà.

Mới đây, Đức Thịnh lại khiến công chúng xuýt xoa ngưỡng mộ khi chia sẻ ảnh hạnh phúc ôm bà xã kèm dòng trạng thái hài hước nhưng vô cùng tình cảm. Nam đạo diễn tài năng tự nhận mình ngày càng đẹp trai và bị bà xã "nghiện" nên cứ lôi ra chụp ảnh chung: “Có người nghiện tui. Cứ lôi tui ra chụp hình hoài. Đẹp trai cũng mệt”.