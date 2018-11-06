Đang mang thai, Thanh Thúy bị Đức Thịnh tố vì 'nghiện' mà lôi chồng ra làm điều này thường xuyên

Hậu trường 06/11/2018 17:09

Cuộc sống của vợ chồng Đức Thịnh – Thanh Thúy ngày càng ngọt ngào khi sắp chào đón thêm thành viên thứ 4.

Sau khi diễn viên Thanh Thúy tiết lộ đang mang thai con thứ hai, cuộc sống của cặp đôi nhận được nhiều sự chú ý của công chúng. Từ khi có tin vui, hôn nhân của vợ chồng nghệ sĩ ngày càng hạnh phúc ngọt ngào.

Đang mang thai, Thanh Thúy bị Đức Thịnh tố vì 'nghiện' mà lôi chồng ra làm điều này thường xuyên - Ảnh 1

Sau hàng loạt tin đồn 'rạn nứt' tình cảm, cặp đôi nghệ sĩ nắm tay nhau xuất hiện tại các sự kiện - Ảnh: Internet

Đang mang thai, Thanh Thúy bị Đức Thịnh tố vì 'nghiện' mà lôi chồng ra làm điều này thường xuyên - Ảnh 2
Thanh Thúy xinh đẹp, rạng ngời khi mang thai con thứ hai ở tuổi 41 - Ảnh: Internet

Hiện tại, ngoài công việc, Đức Thịnh dành nhiều thời gian để chăm sóc bà xã khi bụng vợ ngày càng cồng kềnh. Về phía Thanh Thúy, dù đang mang thai nhưng cô vẫn nhận được rất nhiều lời khen vì nhan sắc xinh đẹp và mặn mà.

Mới đây, Đức Thịnh lại khiến công chúng xuýt xoa ngưỡng mộ khi chia sẻ ảnh hạnh phúc ôm bà xã kèm dòng trạng thái hài hước nhưng vô cùng tình cảm. Nam đạo diễn tài năng tự nhận mình ngày càng đẹp trai và bị bà xã "nghiện" nên cứ lôi ra chụp ảnh chung: “Có người nghiện tui. Cứ lôi tui ra chụp hình hoài. Đẹp trai cũng mệt”.

Đang mang thai, Thanh Thúy bị Đức Thịnh tố vì 'nghiện' mà lôi chồng ra làm điều này thường xuyên - Ảnh 3
Cặp đôi nghệ sĩ trao nhau ánh mắt và nụ cười đầy ngọt ngào. Đức Thịnh ôm bụng bầu của vợ một cách nhẹ nhàng và yêu thương - Ảnh: FBNV

Với hành động này, Đức Thịnh khiến người hâm mộ ấm lòng vì sau những biến cố trong cuộc sống hôn nhân, cả hai vẫn hạnh phúc bên nhau. 

Đang mang thai, Thanh Thúy bị Đức Thịnh tố vì 'nghiện' mà lôi chồng ra làm điều này thường xuyên - Ảnh 4
Hiện tại, Thanh Thúy được ông xã Đức Thịnh yêu thương và cưng chiều hơn bao giờ hết. Anh muốn vợ gạt hết công việc ở nhà dưỡng thai cho đến ngày sinh nở nhưng cô chưa đồng ý - Ảnh: Internet
Đang mang thai, Thanh Thúy bị Đức Thịnh tố vì 'nghiện' mà lôi chồng ra làm điều này thường xuyên - Ảnh 5
Hiện Thanh Thúy và Đức Thịnh đã có với nhau cậu quý tử đầu lòng gần 9 tuổi - Ảnh: FBNV
Bụng bầu to tướng, Thanh Thúy khiến fan ‘thót tim’ khi sải bước trên giày cao gót gần 20cm

Bụng bầu to tướng, Thanh Thúy khiến fan ‘thót tim’ khi sải bước trên giày cao gót gần 20cm

Tăng cân nhiều và vòng 2 đã lùm lùm, Thanh Thúy vẫn không ngại chọn cho mình những đôi giày cao "chót vót" khi tham gia sự kiện.

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