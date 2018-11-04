Bụng bầu to tướng, Thanh Thúy khiến fan ‘thót tim’ khi sải bước trên giày cao gót gần 20cm

Hậu trường 04/11/2018 14:37

Tăng cân nhiều và vòng 2 đã lùm lùm, Thanh Thúy vẫn không ngại chọn cho mình những đôi giày cao "chót vót" khi tham gia sự kiện.

Sau nghi án hôn nhân "rạn nứt", vợ chồng Đức Thịnh - Thanh Thúy ngày càng hạnh phúc. Thời gian gần đây, cặp đôi nhận được vô số lời chúc mừng từ bạn bè, đồng nghiệp khi tiết lộ thông tin sắp chào đón đứa con thứ 2 sau gần 10 năm chờ đợi. Diễn viên Thanh Thúy tiết lộ, dù ông xã Đức Thịnh muốn cô ở nhà để dưỡng thai cho đến ngày sinh nở nhưng vì buồn chán nên cô vẫn muốn tìm niềm vui ở công việc.

Ở tháng thứ 7 của thai kỳ, bà xã Đức Thịnh vẫn miệt mài cùng chồng tham dự một số sự kiện. Mới đây, cô được chồng đạo diễn tháp tùng đến làm giám khảo của cuộc thi về biên kịch. Dễ dàng nhận thấy, dù tăng cân khá nhiều, vóc dáng thay đổi đặc biệt là vùng bụng nhưng Thanh Thúy vẫn sở hữu nhan sắc trẻ trung, rạng ngời.

Bụng bầu to tướng, Thanh Thúy khiến fan ‘thót tim’ khi sải bước trên giày cao gót gần 20cm - Ảnh 1
Thanh Thúy hạnh phúc vì từ lúc mang thai cô được ông xã Đức Thịnh yêu thương và chiều chuộng hết mực. Hầu hết các sự kiện, nam đạo diễn tài năng đều tháp tùng vợ đến tận nơi - Ảnh: Internet

Vì bụng đã nhô cao, Thanh Thúy khéo léo chọn những bộ trang phục tối màu nhưng không kém phần sang trọng và tinh tế để làm nổi bật vẻ đẹp mặn mà của người phụ nữ ở tuổi 41. Đặc biệt, cô cũng không ngại chọn mang giày cao gót, thậm chí có những đôi gần 20cm.

Bụng bầu to tướng, Thanh Thúy khiến fan ‘thót tim’ khi sải bước trên giày cao gót gần 20cm - Ảnh 2
Nữ diễn viên chia sẻ, cô vỡ òa khi biết tin mình sắp làm mẹ lần 2 vì đã đợi điều này quá lâu. Có lúc hai vợ chồng còn nghĩ niềm hạnh phúc thiêng liêng này sẽ không bao giờ đến nữa sau khi sinh con trai đầu lòng - Ảnh: Internet
Bụng bầu to tướng, Thanh Thúy khiến fan ‘thót tim’ khi sải bước trên giày cao gót gần 20cm - Ảnh 3
Dù bụng khá lớn nhưng mẹ bầu Thanh Thúy vẫn chọn giày cao gót... 
Bụng bầu to tướng, Thanh Thúy khiến fan ‘thót tim’ khi sải bước trên giày cao gót gần 20cm - Ảnh 4
... có đôi cao gần 20cm - Ảnh: Internet 
Bụng bầu to tướng, Thanh Thúy khiến fan ‘thót tim’ khi sải bước trên giày cao gót gần 20cm - Ảnh 5
Nhiều người 'thót tim' khi nữ diễn viên thường xuyên xuất hiện cùng những đôi giày quá cao dù đang mang thai - Ảnh: Internet
Bụng bầu to tướng, Thanh Thúy khiến fan ‘thót tim’ khi sải bước trên giày cao gót gần 20cm - Ảnh 6
Cô được phong danh hiệu 'bà bầu chịu chơi của showbiz' khi thoải mái chọn cho mình những đôi giày cao 'khủng' thế này - Ảnh: Internet
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