Bụng bầu to tướng, Thanh Thúy khiến fan ‘thót tim’ khi sải bước trên giày cao gót gần 20cm

Tăng cân nhiều và vòng 2 đã lùm lùm, Thanh Thúy vẫn không ngại chọn cho mình những đôi giày cao "chót vót" khi tham gia sự kiện.
- Tăng cân nhanh ở tháng thứ 6, Thanh Thúy vẫn 'vác' bụng bầu nặng nề đi làm giám khảo
- Giữa tin đồn ly hôn với bà xã Thanh Thúy, Đức Thịnh chia sẻ ảnh gia đình hạnh phúc
Sau nghi án hôn nhân "rạn nứt", vợ chồng Đức Thịnh - Thanh Thúy ngày càng hạnh phúc. Thời gian gần đây, cặp đôi nhận được vô số lời chúc mừng từ bạn bè, đồng nghiệp khi tiết lộ thông tin sắp chào đón đứa con thứ 2 sau gần 10 năm chờ đợi. Diễn viên Thanh Thúy tiết lộ, dù ông xã Đức Thịnh muốn cô ở nhà để dưỡng thai cho đến ngày sinh nở nhưng vì buồn chán nên cô vẫn muốn tìm niềm vui ở công việc.
Ở tháng thứ 7 của thai kỳ, bà xã Đức Thịnh vẫn miệt mài cùng chồng tham dự một số sự kiện. Mới đây, cô được chồng đạo diễn tháp tùng đến làm giám khảo của cuộc thi về biên kịch. Dễ dàng nhận thấy, dù tăng cân khá nhiều, vóc dáng thay đổi đặc biệt là vùng bụng nhưng Thanh Thúy vẫn sở hữu nhan sắc trẻ trung, rạng ngời.
Vì bụng đã nhô cao, Thanh Thúy khéo léo chọn những bộ trang phục tối màu nhưng không kém phần sang trọng và tinh tế để làm nổi bật vẻ đẹp mặn mà của người phụ nữ ở tuổi 41. Đặc biệt, cô cũng không ngại chọn mang giày cao gót, thậm chí có những đôi gần 20cm.