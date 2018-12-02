Mang thai 7 tháng tăng 15kg, Thanh Thúy 'kêu trời' khi ai cũng nghĩ cô phát tướng thay vì có bầu

Cách đây vài giờ, diễn viên Thanh Thúy khiến cư dân mạng cười nghiêng ngả khi kể chuyện bị dân mạng hiểu lầm và chê bai rằng nghệ sĩ mà không biết giữ dáng để cơ thể tăng cân mất kiểm soát. Trên thực tế, bà xã Đức Thịnh hiện đang mang thai con thứ hai ở tháng thứ 7. Cô đã tăng 15kg so với bình thường.

Cùng ông xã Đức Thịnh tham gia một talkshow, Thanh Thúy bị hiểu lầm là tăng cân quá mức - Ảnh: FBNV

Nhiều khán giả không nhận ra cô đang mang thai vì sự rạng rỡ và trẻ trung của mình - Ảnh: FBNV

Thanh Thúy hài hước chia sẻ trên trang Facebook cá nhân chuyện bị nhiều người trách móc vì phát tướng: "Hãy trả lời em ... Hiện nay, em đã tăng 15kg so với lúc chưa mang thai. Hiện nay, em mang thai ở tháng thứ 7. Với cái bụng bự thế này, mà rất nhiều người vô comment những hình ảnh bên dưới nào là: