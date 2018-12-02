Mang thai 7 tháng tăng 15kg, Thanh Thúy 'kêu trời' khi ai cũng nghĩ cô phát tướng thay vì có bầu

Thanh Thúy kể chuyện "dở khóc dở cười" khi bị nhiều người hiểu lầm là tăng cân mất kiểm soát thay vì mang thai.
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Cách đây vài giờ, diễn viên Thanh Thúy khiến cư dân mạng cười nghiêng ngả khi kể chuyện bị dân mạng hiểu lầm và chê bai rằng nghệ sĩ mà không biết giữ dáng để cơ thể tăng cân mất kiểm soát. Trên thực tế, bà xã Đức Thịnh hiện đang mang thai con thứ hai ở tháng thứ 7. Cô đã tăng 15kg so với bình thường.
Thanh Thúy hài hước chia sẻ trên trang Facebook cá nhân chuyện bị nhiều người trách móc vì phát tướng: "Hãy trả lời em ... Hiện nay, em đã tăng 15kg so với lúc chưa mang thai. Hiện nay, em mang thai ở tháng thứ 7. Với cái bụng bự thế này, mà rất nhiều người vô comment những hình ảnh bên dưới nào là:
- Thúy ơi ráng giảm cân nha, mập lắm rồi đó.
- Hai vợ chồng nhà này sao mập đều vậy?
- Trời ơi nay 'bả' mập quá, mất cả hình ảnh.
- Sao nghệ sỹ gì mà không biết giữ dáng…
Em thật sự rất hoang mang vì bữa đó em mặc đồ đẹp, khéo che bầu đến nỗi nhiều người không nhận ra em đang mang thai? Hay tại em đẹp quá nên mọi người lo nhìn cái mặt mà không thấy cái bụng chà bá??? Hãy trả lời em...”.
Sau hơn 9 năm chờ đợi, vợ chồng Thanh Thúy – Đức Thịnh đang rất hạnh phúc đợi ngày con thứ 2 ra đời. Có thể thấy ở những tháng cuối thai kỳ, tâm trạng của nữ diễn viên đang rất thoải mái và vui vẻ. Dù cơ thể nặng nề hơn rất nhiều nhưng bà xã Đức Thịnh vẫn trông xinh đẹp và rạng rỡ khi xuất hiện cùng chồng tại các sự kiện gần đây.