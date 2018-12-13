Thanh Thúy 'vác' bụng bầu 7 tháng cùng Đức Thịnh ghi lại khoảnh khắc tình tứ, ngọt ngào ở Hà Nội

Hậu trường 13/12/2018 15:52

Vợ chồng Thanh Thúy - Đức Thịnh làm người hâm mộ 'tan chảy' khi chia sẻ những khoảnh khắc "tình bể bình" cùng nhau dạo phố Hà Nội.

Sau gần 10 năm chờ đợi, hiện tại Thanh Thúy - Đức Thịnh đang chuẩn bị chào đón đứa con thứ 2 chào đời. Qua những hình ảnh được chia sẻ gần đây có thể thấy, dù cơ thể nặng nề hơn trước nhưng gương mặt nữ diễn viên lúc nào cũng rạng rỡ, hạnh phúc. Sau khi biết tin vui, cô được ông xã quan tâm và chăm sóc nhiều hơn. Hầu như ở tất cả các sự kiện lớn nhỏ, đạo diễn Đức Thịnh đều hộ tống bà xã "đi đến nơi, về đến chốn".

Mới đây, cặp đôi vừa có chuyến công tác ở thủ đô Hà Nội. Dù đang mang thai ở những tháng cuối, Thanh Thúy vẫn dành thời gian để cùng chồng đi dạo phố, ghi lại những khoảnh khắc ngọt ngào, tình tứ nhất.

vợ chồng thanh thúy và đức thịnh
Thanh Thúy - Đức Thịnh dắt tay nhau dạo phố và tận hưởng không khí se lạnh của Hà Nội - Ảnh: Internet
Thanh Thúy 'vác' bụng bầu 7 tháng cùng Đức Thịnh ghi lại khoảnh khắc tình tứ, ngọt ngào ở Hà Nội - Ảnh 2
Sau 10 năm chung sống và cùng nhau trải qua tất cả những cảm xúc từ hạnh phúc đến đau buồn, hôn nhân của cặp đôi ngày càng vững chắc - Ảnh: Internet
Thanh Thúy 'vác' bụng bầu 7 tháng cùng Đức Thịnh ghi lại khoảnh khắc tình tứ, ngọt ngào ở Hà Nội - Ảnh 3
Qua biểu hiện trên gương mặt và ánh mắt của Thanh Thúy, có thể thấy cô đang rất hạnh phúc - Ảnh: Internet
Thanh Thúy 'vác' bụng bầu 7 tháng cùng Đức Thịnh ghi lại khoảnh khắc tình tứ, ngọt ngào ở Hà Nội - Ảnh 4
Thanh Thúy - Đức Thịnh là một trong những đôi vợ chồng có cuộc sống hôn nhân viên mãn nhất của làng giải trí Việt - Ảnh: Internet
Thanh Thúy 'vác' bụng bầu 7 tháng cùng Đức Thịnh ghi lại khoảnh khắc tình tứ, ngọt ngào ở Hà Nội - Ảnh 5
Sau thời gian dài tìm hiểu, cặp đôi quyết định 'về chung nhà' vào năm 2008 và sinh con trai đầu lòng một năm sau đó - Ảnh: Internet
vợ chồng thanh thúy và đức thịnh
Quý tử đầu lòng nhà Thanh Thúy tên gọi thân mật là Cà Phê, năm nay 9 tuổi - Ảnh: Internet
Thanh Thúy 'vác' bụng bầu 7 tháng cùng Đức Thịnh ghi lại khoảnh khắc tình tứ, ngọt ngào ở Hà Nội - Ảnh 7
Giống như nhiều cặp đôi khác, vợ chồng Thanh Thúy - Đức Thịnh cũng có những lúc cãi vã, bất hòa...
Thanh Thúy 'vác' bụng bầu 7 tháng cùng Đức Thịnh ghi lại khoảnh khắc tình tứ, ngọt ngào ở Hà Nội - Ảnh 8
... tuy nhiên, cả hai đã vượt qua tất cả để xây dựng gia đình ấm êm như hiện tại - Ảnh: Internet
Thanh Thúy được Đức Thịnh cưng như bà hoàng khi mang thai lần 2 sau 9 năm chờ đợi

Thanh Thúy được Đức Thịnh cưng như bà hoàng khi mang thai lần 2 sau 9 năm chờ đợi

Thanh Thúy tiết lộ ông xã không còn vô tâm như trước mà biết chăm sóc vợ nhiều hơn sau khi gia đình đón tin vui lần 2.

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