Thanh Thúy 'vác' bụng bầu 7 tháng cùng Đức Thịnh ghi lại khoảnh khắc tình tứ, ngọt ngào ở Hà Nội

Sau gần 10 năm chờ đợi, hiện tại Thanh Thúy - Đức Thịnh đang chuẩn bị chào đón đứa con thứ 2 chào đời. Qua những hình ảnh được chia sẻ gần đây có thể thấy, dù cơ thể nặng nề hơn trước nhưng gương mặt nữ diễn viên lúc nào cũng rạng rỡ, hạnh phúc. Sau khi biết tin vui, cô được ông xã quan tâm và chăm sóc nhiều hơn. Hầu như ở tất cả các sự kiện lớn nhỏ, đạo diễn Đức Thịnh đều hộ tống bà xã "đi đến nơi, về đến chốn".
Mới đây, cặp đôi vừa có chuyến công tác ở thủ đô Hà Nội. Dù đang mang thai ở những tháng cuối, Thanh Thúy vẫn dành thời gian để cùng chồng đi dạo phố, ghi lại những khoảnh khắc ngọt ngào, tình tứ nhất.