Thanh Thúy 'vác' bụng bầu 8 tháng cùng con trai chuẩn bị sinh nhật ý nghĩa cho ông xã Đức Thịnh

2018 có thể nói là một năm thành công và nhiều điều đặc biệt với gia đình Thanh Thúy - Đức Thịnh. Không chỉ ra mắt nhiều dự án phim mới, đôi vợ chồng nghệ sĩ còn chuẩn bị chào đón thành viên thứ tư của gia đình sau gần 10 năm ngóng trông.

Khép lại một năm viên mãn, vợ chồng Thanh Thúy – Đức Thịnh tạm gác lại mọi công việc cùng nhau đi du lịch nghỉ dưỡng. Đà Lạt là nơi cả hai lựa chọn để cùng con trai lưu lại những kỷ niệm đáng nhớ nhất.