Thanh Thúy 'vác' bụng bầu 8 tháng cùng con trai chuẩn bị sinh nhật ý nghĩa cho ông xã Đức Thịnh

Hậu trường 25/12/2018 14:09

Mang thai ở những tháng cuối, diễn viên Thanh Thúy vẫn không ngại tự tay sắp xếp mọi thứ trong ngày sinh nhật ông xã Đức Thịnh.

2018 có thể nói là một năm thành công và nhiều điều đặc biệt với gia đình Thanh Thúy - Đức Thịnh. Không chỉ ra mắt nhiều dự án phim mới, đôi vợ chồng nghệ sĩ còn chuẩn bị chào đón thành viên thứ tư của gia đình sau gần 10 năm ngóng trông.

Khép lại một năm viên mãn, vợ chồng Thanh Thúy – Đức Thịnh tạm gác lại mọi công việc cùng nhau đi du lịch nghỉ dưỡng. Đà Lạt là nơi cả hai lựa chọn để cùng con trai lưu lại những kỷ niệm đáng nhớ nhất.

Đặc biệt, trong chuyến đi lần này, Thanh Thúy cùng bé Cà Phê chuẩn bị buổi tiệc sinh nhật bất ngờ, ấm áp cho ông xã Đức Thịnh. Dù đang mang thai ở tháng thứ 8, cơ thể thay đổi nhiều nhưng nữ diễn viên vẫn tự tay sắp xếp chu đáo từ chiếc bánh kem, cành hoa hồng tạo không gian thật lãng mạn, riêng tư cho người đàn ông của đời mình.

Thanh Thúy 'vác' bụng bầu 8 tháng cùng con trai chuẩn bị sinh nhật ý nghĩa cho ông xã Đức Thịnh - Ảnh 1
Thanh Thúy tự tay chuẩn bị mọi thứ để mừng sinh nhật ông xã Đức Thịnh - Ảnh: Internet
Thanh Thúy 'vác' bụng bầu 8 tháng cùng con trai chuẩn bị sinh nhật ý nghĩa cho ông xã Đức Thịnh - Ảnh 2
Cô chăm chút từng bông hoa và trang trí không gian thật ấm cúng - Ảnh: Internet
Thanh Thúy 'vác' bụng bầu 8 tháng cùng con trai chuẩn bị sinh nhật ý nghĩa cho ông xã Đức Thịnh - Ảnh 3
Bé Cà Phê cũng phụ mẹ chuẩn bị cho ngày đặc biệt của ba - Ảnh: Internet
Thanh Thúy 'vác' bụng bầu 8 tháng cùng con trai chuẩn bị sinh nhật ý nghĩa cho ông xã Đức Thịnh - Ảnh 4
Dễ dàng nhận ra, cơ thể nữ diễn viên đã thay đổi khá nhiều khi bước vào những tháng cuối thai kỳ - Ảnh: Internet
Thanh Thúy 'vác' bụng bầu 8 tháng cùng con trai chuẩn bị sinh nhật ý nghĩa cho ông xã Đức Thịnh - Ảnh 5
Đức Thịnh hào hứng phụ vợ nướng thịt, chuẩn bị cho bữa tiệc - Ảnh: Internet
Thanh Thúy 'vác' bụng bầu 8 tháng cùng con trai chuẩn bị sinh nhật ý nghĩa cho ông xã Đức Thịnh - Ảnh 6
Sinh nhật Đức Thịnh đúng vào dịp Noel nên cả gia đình đã có một kỳ nghỉ thật thoải mái tại Đà Lạt - Ảnh: Internet
Thanh Thúy 'vác' bụng bầu 8 tháng cùng con trai chuẩn bị sinh nhật ý nghĩa cho ông xã Đức Thịnh - Ảnh 7
Đức Thịnh đã có một ngày sinh nhật vô cùng vui vẻ - Ảnh: Internet
Thanh Thúy 'vác' bụng bầu 8 tháng cùng con trai chuẩn bị sinh nhật ý nghĩa cho ông xã Đức Thịnh - Ảnh 8
Khoảnh khắc đầm ấm, hạnh phúc của nhà Thanh Thúy - Đức Thịnh...
Thanh Thúy 'vác' bụng bầu 8 tháng cùng con trai chuẩn bị sinh nhật ý nghĩa cho ông xã Đức Thịnh - Ảnh 9
... khiến nhiều người ngưỡng mộ - Ảnh: Internet

Hiện tại, Thanh Thúy - Đức Thịnh được xem là một gia đình hạnh phúc kiểu mẫu của làng giải trí Việt. Sau 10 năm "về chung nhà", cặp đôi đã khéo vun vén cho mình một tổ ấm vẹn tròn đáng ngưỡng mộ giữa showbiz đầy thị phi.

Đức Thịnh đuổi Thanh Thúy ra khỏi nhà vì không nhớ kỷ niệm ngày cưới

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Sitcom "Gia đình lắm chiêu" đã chính thức được phát hành, ngay trong tập 1 cặp đôi Thanh Thúy - Đức Thịnh đã mang đến nhiều tiếng cười với những tình huống bá đạo.

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