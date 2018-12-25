Thanh Thúy 'vác' bụng bầu 8 tháng cùng con trai chuẩn bị sinh nhật ý nghĩa cho ông xã Đức Thịnh

Mang thai ở những tháng cuối, diễn viên Thanh Thúy vẫn không ngại tự tay sắp xếp mọi thứ trong ngày sinh nhật ông xã Đức Thịnh.
- Bầu 7 tháng, Thanh Thúy nhận 'triệu like' nhờ chia sẻ kinh nghiệm 'xương máu' lúc bầu bí
- Thanh Thúy 'vác' bụng bầu 7 tháng cùng Đức Thịnh ghi lại khoảnh khắc tình tứ, ngọt ngào ở Hà Nội
2018 có thể nói là một năm thành công và nhiều điều đặc biệt với gia đình Thanh Thúy - Đức Thịnh. Không chỉ ra mắt nhiều dự án phim mới, đôi vợ chồng nghệ sĩ còn chuẩn bị chào đón thành viên thứ tư của gia đình sau gần 10 năm ngóng trông.
Khép lại một năm viên mãn, vợ chồng Thanh Thúy – Đức Thịnh tạm gác lại mọi công việc cùng nhau đi du lịch nghỉ dưỡng. Đà Lạt là nơi cả hai lựa chọn để cùng con trai lưu lại những kỷ niệm đáng nhớ nhất.
Đặc biệt, trong chuyến đi lần này, Thanh Thúy cùng bé Cà Phê chuẩn bị buổi tiệc sinh nhật bất ngờ, ấm áp cho ông xã Đức Thịnh. Dù đang mang thai ở tháng thứ 8, cơ thể thay đổi nhiều nhưng nữ diễn viên vẫn tự tay sắp xếp chu đáo từ chiếc bánh kem, cành hoa hồng tạo không gian thật lãng mạn, riêng tư cho người đàn ông của đời mình.
Hiện tại, Thanh Thúy - Đức Thịnh được xem là một gia đình hạnh phúc kiểu mẫu của làng giải trí Việt. Sau 10 năm "về chung nhà", cặp đôi đã khéo vun vén cho mình một tổ ấm vẹn tròn đáng ngưỡng mộ giữa showbiz đầy thị phi.