Cận ngày sinh, Thanh Thúy khoe bụng bầu lớn, dân mạng đua nhau đoán giới tính em bé

Diễn viên Thanh Thúy từng chia sẻ, từ khi biết tin sắp lên chức bố lần hai, ông xã Đức Thịnh thay đổi khá nhiều. Nam đạo diễn ngày càng ngọt ngào, chiều chuộng vợ hơn. Có lẽ nhờ sự quan tâm, chăm sóc chu đáo này mà khi đã bước vào những tháng cuối thai kỳ, Thanh Thúy vẫn giữ được tâm trạng thoải mái, vui vẻ.

Mới đây, Thanh Thúy lại khiến chị em xuýt xoa khi khoe nhan sắc “vạn người mê” dù bụng bầu đã rất lớn. Đang ở tháng thứ 8 của thai kỳ, cô vẫn giữ được làn da trắng mịn không tì vết, nụ cười rạng rỡ, xinh đẹp.