Cận ngày sinh, Thanh Thúy khoe bụng bầu lớn, dân mạng đua nhau đoán giới tính em bé

Hậu trường 17/01/2019 14:33

Mang thai con thứ hai ở những tháng cuối, Thanh Thúy vẫn được khen ngợi bởi nhan sắc xinh đẹp, rạng rỡ.

Diễn viên Thanh Thúy từng chia sẻ, từ khi biết tin sắp lên chức bố lần hai, ông xã Đức Thịnh thay đổi khá nhiều. Nam đạo diễn ngày càng ngọt ngào, chiều chuộng vợ hơn. Có lẽ nhờ sự quan tâm, chăm sóc chu đáo này mà khi đã bước vào những tháng cuối thai kỳ, Thanh Thúy vẫn giữ được tâm trạng thoải mái, vui vẻ.

Mới đây, Thanh Thúy lại khiến chị em xuýt xoa khi khoe nhan sắc “vạn người mê” dù bụng bầu đã rất lớn. Đang ở tháng thứ 8 của thai kỳ, cô vẫn giữ được làn da trắng mịn không tì vết, nụ cười rạng rỡ, xinh đẹp.

Cận ngày sinh, Thanh Thúy khoe bụng bầu lớn, dân mạng đua nhau đoán giới tính em bé - Ảnh 1
Thanh Thúy vén áo khoe vòng hai khá lớn - Ảnh: FBNV
Cận ngày sinh, Thanh Thúy khoe bụng bầu lớn, dân mạng đua nhau đoán giới tính em bé - Ảnh 2
Mang thai con thứ hai, bà xã Đức Thịnh tăng cân khá nhiều. Dù vậy, gương mặt của cô vẫn rất thon gọn và xinh đẹp - Ảnh: FBNV

Dưới bài viết, nhiều bạn bè và người hâm mộ thi nhau đoán giới tính em bé. Đặc biệt, khi được một người quen đoán: “Nhìn bụng là thấy con là Hoa hậu trong nhà rồi Thúy ơi”, Thanh Thúy để lại lời nhắn "Dạ" như ngầm thừa nhận việc con thứ 2 là bé trai.

Cận ngày sinh, Thanh Thúy khoe bụng bầu lớn, dân mạng đua nhau đoán giới tính em bé - Ảnh 3
Dân mạng hết lời ngợi khen nhan sắc của Thanh Thúy khi mang thai ở những tháng cuối - Ảnh: FBNV

Cận ngày sinh, Thanh Thúy khoe bụng bầu lớn, dân mạng đua nhau đoán giới tính em bé - Ảnh 4

Cận ngày sinh, Thanh Thúy khoe bụng bầu lớn, dân mạng đua nhau đoán giới tính em bé - Ảnh 5

Cận ngày sinh, Thanh Thúy khoe bụng bầu lớn, dân mạng đua nhau đoán giới tính em bé - Ảnh 6
Nhìn vào dáng bụng, nhiều chị em đưa ra suy đoán Thanh Thúy đang mang bầu bé trai - Ảnh: FBNV
Cận ngày sinh, Thanh Thúy khoe bụng bầu lớn, dân mạng đua nhau đoán giới tính em bé - Ảnh 7
Từ khi vợ mang thai, Đức Thịnh chăm sóc và tháp tùng bà xã đến mọi sự kiện - Ảnh: FBNV
Cận ngày sinh, Thanh Thúy khoe bụng bầu lớn, dân mạng đua nhau đoán giới tính em bé - Ảnh 8
Bé Cà Phê - con trai cặp đôi nghệ sĩ lớn phổng phao, đáng yêu - Ảnh: FBNV

Vợ chồng Thanh Thúy - Đức Thịnh nhận được rất nhiều lời chúc mừng từ đông đảo mọi người khi sắp chào đón con thứ hai sau 10 năm mong ngóng. Hiện tại, nữ diễn viên đang ở những tháng cuối của thai kỳ. Cô đã gác lại mọi công việc, tập trung toàn bộ thời gian để nghỉ ngơi và tập luyện thể thao nhẹ nhàng đợi ngày sinh nở.

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