Cận ngày sinh, Thanh Thúy khoe bụng bầu lớn, dân mạng đua nhau đoán giới tính em bé

Mang thai con thứ hai ở những tháng cuối, Thanh Thúy vẫn được khen ngợi bởi nhan sắc xinh đẹp, rạng rỡ.
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Diễn viên Thanh Thúy từng chia sẻ, từ khi biết tin sắp lên chức bố lần hai, ông xã Đức Thịnh thay đổi khá nhiều. Nam đạo diễn ngày càng ngọt ngào, chiều chuộng vợ hơn. Có lẽ nhờ sự quan tâm, chăm sóc chu đáo này mà khi đã bước vào những tháng cuối thai kỳ, Thanh Thúy vẫn giữ được tâm trạng thoải mái, vui vẻ.
Mới đây, Thanh Thúy lại khiến chị em xuýt xoa khi khoe nhan sắc “vạn người mê” dù bụng bầu đã rất lớn. Đang ở tháng thứ 8 của thai kỳ, cô vẫn giữ được làn da trắng mịn không tì vết, nụ cười rạng rỡ, xinh đẹp.
Dưới bài viết, nhiều bạn bè và người hâm mộ thi nhau đoán giới tính em bé. Đặc biệt, khi được một người quen đoán: “Nhìn bụng là thấy con là Hoa hậu trong nhà rồi Thúy ơi”, Thanh Thúy để lại lời nhắn "Dạ" như ngầm thừa nhận việc con thứ 2 là bé trai.
Vợ chồng Thanh Thúy - Đức Thịnh nhận được rất nhiều lời chúc mừng từ đông đảo mọi người khi sắp chào đón con thứ hai sau 10 năm mong ngóng. Hiện tại, nữ diễn viên đang ở những tháng cuối của thai kỳ. Cô đã gác lại mọi công việc, tập trung toàn bộ thời gian để nghỉ ngơi và tập luyện thể thao nhẹ nhàng đợi ngày sinh nở.