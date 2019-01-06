Mang thai 8 tháng, Thanh Thúy tiết lộ kinh nghiệm đi chơi xa, chị em chia sẻ rần rần vì quá hay

Sau chuyến du lịch Đà Lạt cùng chồng con, Thanh Thúy viết dòng chia sẻ đầy hữu ích về kinh nghiệm của mình giúp chị em mang thai có thêm nhiều kiến thức khi đi chơi xa.

Vợ chồng Thanh Thúy - Đức Thịnh vừa chia sẻ những hình ảnh đầy "mật ngọt" trong chuyến du lịch nghỉ dưỡng, hâm nóng tình cảm tại Đà Lạt. Dù mang thai ở tháng thứ 8, cơ thể thay đổi nhiều nhưng nữ diễn viên vẫn không ngại cùng chồng con đi chơi xa. Sau chuyến đi này, Thanh Thúy có thêm nhiều kinh nghiệm để chia sẻ với mọi người. Trên trang cá nhân của mình, bà xã Đức Thịnh vừa đăng tải status với một loạt những kiến thức hữu ích giúp mẹ bầu yên tâm hơn khi đi chơi xa.

Thanh Thúy viết: "Đây là những kinh nghiệm Thúy đúc kết được sau chuyến đi du lịch Đà Lạt 4 ngày 3 đêm rất vui nhưng cũng rất mệt. Mang ít đồ thôi, hai vợ chồng mình chỉ mang 1 vali. Mang ít đồ giúp cho việc vận chuyển thuận tiện hơn. Nên đi xe hơi để dễ ngừng lại, bước xuống xe đi lại cho máu huyết lưu thông, ngoài ra xe hơi riêng có thể mang theo nhiều đồ ăn vặt cho bà bầu. Bà bầu nếu muốn đi máy bay cần phải hỏi ý kiến của bác sĩ nhưng theo mình bà bầu không nên đi máy bay. Nên ở những nơi nghỉ dưỡng, trong chuyến Đà Lạt vừa rồi vợ chồng Thúy chọn khách sạn gần hồ Tuyền Lâm để đi dạo, ngắm cảnh.

Thanh Thúy 'vác' bụng bầu lớn đi du lịch dịp cuối năm - Ảnh: FBNV Nữ diễn viên khá khỏe khoắn dù mang thai ở tháng thứ 8 và thoải mái tạo dáng nhí nhố, đáng yêu - Ảnh: FBNV Không nên tham gia những hoạt động thể thao nặng và chọn những điểm du lịch không phải di chuyển nhiều. Đợt đi Đà Lạt nhà Thúy lên làng Cù Lần đường đi hơi chông gai cũng may anh tài xế chạy chậm, được cái đồ ăn ngon. Mẹ nào đi Đà Lạt muốn lên đây thì nên cân nhắc. Thời gian du lịch tốt nhất cho phụ nữ mang thai là tuần thứ 20 đến 30 của thai kỳ. Đặc biệt không nên đi từ tuần 36 đến 38. Nhớ uống đủ nước và mang theo đồ ăn vặt để phòng khi đói vì mẹ bầu thường hay đói". Những kinh nghiệm vô cùng hữu ích của Thanh Thúy nhận được rất nhiều sự quan tâm của hội mẹ bỉm sữa. Trong chuyến đi này, Thanh Thúy còn tự tay tổ chức tiệc sinh nhật ấm áp cho ông xã Đức Thịnh - Ảnh: FBNV Từ khi Thanh Thúy mang thai, Đức Thịnh luôn chứng tỏ mình là một người chồng chu đáo, biết chiều chuộng vợ - Ảnh: FBNV Nam đạo diễn tháp tùng bà xã ở mọi sự kiện hay chương trình lớn nhỏ mà cô tham gia - Ảnh: FBNV Giữa showbiz Việt đầy ồn ào và thị phi, tổ ấm của Thanh Thúy - Đức Thịnh được xem như một ốc đảo bình yên đáng ngưỡng mộ. Sau 10 năm "về chung nhà" và sắp chào đón con thứ 2, vợ chồng nghệ sĩ vẫn rất ngọt ngào, lãng mạn như thuở mới cưới.

Thanh Thúy 'vác' bụng bầu 8 tháng cùng con trai chuẩn bị sinh nhật ý nghĩa cho ông xã Đức Thịnh Mang thai ở những tháng cuối, diễn viên Thanh Thúy vẫn không ngại tự tay sắp xếp mọi thứ trong ngày sinh nhật ông xã Đức Thịnh.

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