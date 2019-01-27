Mặc lời cảnh báo của bác sĩ, Thanh Thúy vẫn vô tư làm điều này khiến Đức Thịnh 'tò tò' canh chừng

Thanh Thúy - Đức Thịnh là một trong những cặp đôi nhận được sự quan tâm lớn của công chúng hiện nay, đặc biệt khi cả hai sắp chào đón con thứ hai sau hơn 9 năm mong ngóng. Từ khi biết mình sắp lên chức bố lần hai, Đức Thịnh ngày càng quan tâm và “nghe lời” vợ. Dù công việc bận rộn nhưng nam đạo diễn luôn cố gắng dành thời gian bên cạnh yêu chiều, chăm sóc bà xã nhiều hơn.

Từ khi mang thai, Thanh Thúy được ông xã quan tâm, chăm sóc nhiều hơn - Ảnh: FBNV

Mới đây nhất, Đức Thịnh bất ngờ chia sẻ dòng trạng thái hài hước về bà xã. Nam đạo diễn tiết lộ, Thanh Thúy đang bước vào tháng cuối thai kỳ và được bác sĩ chẩn đoán có thể sinh bất cứ khi nào. Dù vậy, nữ diễn viên vẫn thích đi chơi nhiều nơi khiến anh lo lắng.