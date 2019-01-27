Mặc lời cảnh báo của bác sĩ, Thanh Thúy vẫn vô tư làm điều này khiến Đức Thịnh 'tò tò' canh chừng

Hậu trường 27/01/2019 15:19

Những chia sẻ hài hước mới đây của đạo diễn Đức Thịnh về bà xã Thanh Thúy khiến cư dân mạng vô cùng thích thú.

Thanh Thúy - Đức Thịnh là một trong những cặp đôi nhận được sự quan tâm lớn của công chúng hiện nay, đặc biệt khi cả hai sắp chào đón con thứ hai sau hơn 9 năm mong ngóng. Từ khi biết mình sắp lên chức bố lần hai, Đức Thịnh ngày càng quan tâm và “nghe lời” vợ. Dù công việc bận rộn nhưng nam đạo diễn luôn cố gắng dành thời gian bên cạnh yêu chiều, chăm sóc bà xã nhiều hơn.

Mặc lời cảnh báo của bác sĩ, Thanh Thúy vẫn vô tư làm điều này khiến Đức Thịnh 'tò tò' canh chừng - Ảnh 1
Từ khi mang thai, Thanh Thúy được ông xã quan tâm, chăm sóc nhiều hơn - Ảnh: FBNV

Mới đây nhất, Đức Thịnh bất ngờ chia sẻ dòng trạng thái hài hước về bà xã. Nam đạo diễn tiết lộ, Thanh Thúy đang bước vào tháng cuối thai kỳ và được bác sĩ chẩn đoán có thể sinh bất cứ khi nào. Dù vậy, nữ diễn viên vẫn thích đi chơi nhiều nơi khiến anh lo lắng.

Mặc lời cảnh báo của bác sĩ, Thanh Thúy vẫn vô tư làm điều này khiến Đức Thịnh 'tò tò' canh chừng - Ảnh 2
Anh luôn tháp tùng bà xã ở mọi nơi - Ảnh: FBNV

“Bác sĩ thì nói là cô Thúy có thể sinh bất kỳ lúc nào. Mà cô Thúy cứ tung tăng hết chỗ này chỗ kia. Tôi biết canh chừng ra sao? Hổng lẽ cứ tò tò theo???”, đạo diễn Đức Thịnh chia sẻ trên trang cá nhân.

Dưới bài viết, nhiều dân mạng gửi lời chúc mừng hạnh phúc của cặp đôi. Đặc biệt, người hâm mộ cũng không ngừng chúc Thanh Thúy "mẹ tròn con vuông".

Mặc lời cảnh báo của bác sĩ, Thanh Thúy vẫn vô tư làm điều này khiến Đức Thịnh 'tò tò' canh chừng - Ảnh 3
Dân mạng để lại bình luận hài hước dưới bài viết - Ảnh: FBNV
Mặc lời cảnh báo của bác sĩ, Thanh Thúy vẫn vô tư làm điều này khiến Đức Thịnh 'tò tò' canh chừng - Ảnh 4
Gia đình nhỏ hạnh phúc, tràn ngập tiếng cười của Thanh Thúy - Đức Thịnh hiện tại - Ảnh: FBNV

Sau hơn 10 năm "về chung nhà", cuộc sống hôn nhân hạnh phúc của cặp đôi khiến nhiều người vô cùng hâm mộ.

Cận ngày sinh, Thanh Thúy mạnh dạn vén áo, khoe bụng bầu lớn cực đáng yêu

Cận ngày sinh, Thanh Thúy mạnh dạn vén áo, khoe bụng bầu lớn cực đáng yêu

Diễn viên Thanh Thúy nhận được sự quan tâm đặc biệt của công chúng từ khi mang thai con thứ 2 với ông xã Đức Thịnh.

Xem thêm
Từ khóa:   Thanh Thúy - Đức Thịnh Thanh Thúy mang thai lần 2

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 1 giờ 56 phút trước
Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Dinh dưỡng 2 giờ 26 phút trước
Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Đời sống 3 giờ 1 phút trước
Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Hậu trường 3 giờ 26 phút trước
Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Xã hội 3 giờ 39 phút trước
Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Đời sống 4 giờ 8 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Đời sống 4 giờ 31 phút trước
Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 56 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 56 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42