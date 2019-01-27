Mặc lời cảnh báo của bác sĩ, Thanh Thúy vẫn vô tư làm điều này khiến Đức Thịnh 'tò tò' canh chừng

Những chia sẻ hài hước mới đây của đạo diễn Đức Thịnh về bà xã Thanh Thúy khiến cư dân mạng vô cùng thích thú.
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Thanh Thúy - Đức Thịnh là một trong những cặp đôi nhận được sự quan tâm lớn của công chúng hiện nay, đặc biệt khi cả hai sắp chào đón con thứ hai sau hơn 9 năm mong ngóng. Từ khi biết mình sắp lên chức bố lần hai, Đức Thịnh ngày càng quan tâm và “nghe lời” vợ. Dù công việc bận rộn nhưng nam đạo diễn luôn cố gắng dành thời gian bên cạnh yêu chiều, chăm sóc bà xã nhiều hơn.
Mới đây nhất, Đức Thịnh bất ngờ chia sẻ dòng trạng thái hài hước về bà xã. Nam đạo diễn tiết lộ, Thanh Thúy đang bước vào tháng cuối thai kỳ và được bác sĩ chẩn đoán có thể sinh bất cứ khi nào. Dù vậy, nữ diễn viên vẫn thích đi chơi nhiều nơi khiến anh lo lắng.
“Bác sĩ thì nói là cô Thúy có thể sinh bất kỳ lúc nào. Mà cô Thúy cứ tung tăng hết chỗ này chỗ kia. Tôi biết canh chừng ra sao? Hổng lẽ cứ tò tò theo???”, đạo diễn Đức Thịnh chia sẻ trên trang cá nhân.
Dưới bài viết, nhiều dân mạng gửi lời chúc mừng hạnh phúc của cặp đôi. Đặc biệt, người hâm mộ cũng không ngừng chúc Thanh Thúy "mẹ tròn con vuông".
Sau hơn 10 năm "về chung nhà", cuộc sống hôn nhân hạnh phúc của cặp đôi khiến nhiều người vô cùng hâm mộ.