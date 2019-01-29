Có ai như Thanh Thúy, bác sĩ gọi vào bệnh viện mổ đẻ vẫn 'kỳ kèo trả giá’ mãi không đi

Hậu trường 29/01/2019 11:56

Dòng chia sẻ mới đây của diễn viên Thanh Thúy khi chuẩn bị chào đón con trai thứ 2 khiến nhiều người vô cùng bất ngờ.

Sau gần 10 năm chờ đợi, vợ chồng Thanh Thúy - Đức Thịnh vô cùng hạnh phúc khi gia đình sắp có thêm thành viên mới. Hiện tại, nữ diễn viên đang mang thai tháng cuối. Trên trang cá nhân, Thanh Thúy cũng thường xuyên chia sẻ về tình hình sức khỏe và kiến thức hữu ích về thai kỳ khỏe mạnh để chị em tham khảo.

Có ai như Thanh Thúy, bác sĩ gọi vào bệnh viện mổ đẻ vẫn 'kỳ kèo trả giá’ mãi không đi - Ảnh 1
Từ khi biết mình sắp làm bố lần hai, Đức Thịnh dành nhiều thời gian quan tâm và yêu chiều vợ hơn - Ảnh: FBNV

Mới đây nhất, bà xã Đức Thịnh khiến cư dân mạng chỉ biết “cạn lời” khi chia sẻ về chuyện sinh con. Cô tâm sự, bác sĩ yêu cầu vào viện đẻ mổ vì em bé đã phát triển đầy đủ. Tuy nhiên, cô vẫn chưa chịu đi vì muốn con sinh tự nhiên.

Có ai như Thanh Thúy, bác sĩ gọi vào bệnh viện mổ đẻ vẫn 'kỳ kèo trả giá’ mãi không đi - Ảnh 2
Vì muốn con được ra đời tự nhiên nên Thanh Thúy vẫn chưa chịu đến bệnh viện để sinh mổ - Ảnh: FBNV

“Bác sĩ nói thai đã phát triển đầy đủ, và do lần trước Cà Phê ngôi mông nên phải sinh mổ, vì thế sợ hiện nay có thể bị bục vết mổ cũ, bác sĩ khuyên nên mổ từ bây giờ. Đi đẻ mà cứ 'trả giá' với bác sĩ, hẹn lần hẹn lữa... từ từ đợi 'nó' chuyển dạ thì em đi, em muốn con 'nó' ra lúc nào thì ra, em không muốn mình quyết định cuộc đời 'nó'. Có ai lì như cô Thúy không trời? Sáng giờ bệnh viện gọi mấy lần rồi, mà cô Thúy vẫn nằm nhà viết status này", Thanh Thúy viết.

Dưới bài viết, nữ diễn viên nhận được rất nhiều bình luận hỏi thăm của mọi người. Đặc biệt, khi được một người thân hỏi: “Hôm nay bác sĩ chưa bắt chị vào à”, bà xã Đức Thịnh cho biết: “Sáng giờ gọi um sùm rồi”.

Có ai như Thanh Thúy, bác sĩ gọi vào bệnh viện mổ đẻ vẫn 'kỳ kèo trả giá’ mãi không đi - Ảnh 3

Có ai như Thanh Thúy, bác sĩ gọi vào bệnh viện mổ đẻ vẫn 'kỳ kèo trả giá’ mãi không đi - Ảnh 4
Nhiều dân mạng để lại bình luận thích thú dưới dòng chia sẻ của nữ diễn viên - Ảnh: FBNV
Có ai như Thanh Thúy, bác sĩ gọi vào bệnh viện mổ đẻ vẫn 'kỳ kèo trả giá’ mãi không đi - Ảnh 5
Con trai đầu lòng của Thanh Thúy - Đức Thịnh lớn phổng phao, đáng yêu - Ảnh: FBNV

Trước đó ít ngày, đạo diễn Đức Thịnh cũng đăng đàn “tố” bà xã không nghe lời bác sĩ. Dù bị cảnh báo có thể sinh bất kỳ lúc nào, nữ diễn viên vẫn thoải mái đi lại khắp nơi khiến Đức Thịnh phải "tò tò" theo canh chừng.

Mặc lời cảnh báo của bác sĩ, Thanh Thúy vẫn vô tư làm điều này khiến Đức Thịnh 'tò tò' canh chừng

Mặc lời cảnh báo của bác sĩ, Thanh Thúy vẫn vô tư làm điều này khiến Đức Thịnh 'tò tò' canh chừng

Những chia sẻ hài hước mới đây của đạo diễn Đức Thịnh về bà xã Thanh Thúy khiến cư dân mạng vô cùng thích thú.

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