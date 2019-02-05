Thanh Thúy hạnh phúc đón con trai thứ 2 đúng mùng 1 Tết Nguyên đán?

Hậu trường 05/02/2019 14:11

Sau bao ngày mong ngóng, diễn viên Thanh Thúy vui mừng khi con trai thứ 2 chào đời đúng ngày đầu tiên của năm Kỷ Hợi.

Trên trang Facebook cá nhân, vợ chồng Thanh Thúy - Đức Thịnh nhận rất nhiều lời chúc mừng từ bạn bè và người hâm mộ khi có được tin vui lớn ngay ngày đầu năm. Theo chia sẻ của nữ diễn viên, bé Tết - con trai thứ 2 của vợ chồng cô vừa chào đời lúc 1 giờ 14 phút ngày mùng 1 Tết Nguyên đán.

“Cái thằng cu Tết, 'nó' không chịu nửa chó nửa heo, 'nó' muốn phải được nguyên con cho sướng 'nó' mới chịu.

Cái Tết đáng nhớ và đau tim kinh khủng. Cả gần hai tuần nay, điện thoại, tin nhắn liên tục mà chỉ có 1 nội dung: Sinh chưa? Đẻ chưa? Khỏe không? Mình thì ngày nào cũng tự hỏi chính mình câu đó: Hôm nay có đẻ hông??? Hông biết 'nó' có khỏe hông? Khi nào mới sinh đây??? Trời ơi... hồi hộp, lo lắng, sợ sệt... đủ thứ cảm xúc.

Thanh Thúy hạnh phúc đón con trai thứ 2 đúng mùng 1 Tết Nguyên đán? - Ảnh 1
Thanh Thúy chia sẻ niềm vui với công chúng trong đêm Giao thừa - Ảnh: FBNV
Thanh Thúy hạnh phúc đón con trai thứ 2 đúng mùng 1 Tết Nguyên đán? - Ảnh 2
Trước đó, bà xã Đức Thịnh cũng tiết lộ ngày dự sinh là mùng 1 Tết nhưng bác sĩ khuyên cô nên đẻ mổ vì em bé đã phát triển đầy đủ - Ảnh: FBNV

Trời ơi không nghe lời bác sĩ đi mổ, cứ đòi đợi chuyển dạ mới tới bệnh viện, lỡ có chuyện gì ân hận cả đời, lỡ xui là nguy hiểm đến tính mạng của chính mình luôn chứ không phải đùa. Ngày nào cũng khoảng 2, 3 lần cơ thể cứ như có dấu hiệu sinh đến nơi, nhưng rồi lại hông có gì.

Không dám đi đâu và cũng không đi đâu nổi, từ phòng khách vô phòng ngủ, từ phòng ngủ ra phòng ăn, thế thôi mà tưởng leo lên đỉnh Everest.

Bé Cà Phê mà còn sốt ruột, ngày nào cũng kêu: ‘Mẹ ơi chừng nào mẹ đẻ? cả nhà mệt lắm rồi’. Ngày dự sinh của cô Thúy là mùng 1 Tết. Hổng lẽ con tui nó đúng hẹn với cả thế giới ngay từ khi còn trong bụng mẹ? Tết ơi là Tết...

1 giờ 14 phút ngày 5/2/2019. Đúng mùng 1 Tết âm lịch rồi nha con”, Thanh Thúy chia sẻ.

Dù không nói thẳng nhưng với dòng chia sẻ đầy ẩn ý, bà xã Đức Thịnh khiến nhiều người hoài nghi đã hạ sinh con thứ 2.

Thanh Thúy hạnh phúc đón con trai thứ 2 đúng mùng 1 Tết Nguyên đán? - Ảnh 3
Sau hơn 10 năm kết hôn, tổ ấm của Thanh Thúy - Đức Thịnh ngày càng hạnh phúc đáng ngưỡng mộ - Ảnh: FBNV

Trước đó, bà xã Đức Thịnh nhiều lần bị bác sĩ yêu cầu vào bệnh viện sinh mổ do em bé đã lớn và phát triển đầy đủ. Tuy nhiên, vì muốn bé Tết được ra đời một cách tự nhiên nên cô luôn chần chừ, cãi lời bác sĩ trong sự lo lắng, hồi hộp của người thân.

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Dòng chia sẻ mới đây của diễn viên Thanh Thúy khi chuẩn bị chào đón con trai thứ 2 khiến nhiều người vô cùng bất ngờ.

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Từ khóa:   Thanh Thúy - Đức Thịnh

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