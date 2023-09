Gần 2 tuần sau sinh mổ, Thanh Thúy nói gì mà khiến chị em chia sẻ ầm ầm?

“1. Sau khi sinh, sản phụ phải nằm trong phòng kín, ngay cả quạt máy cũng không cho mở, đồng thời có một bếp than dưới giường để đảm bảo sức khỏe, và sẽ hạn chế những không khí không tốt. Thực tế đây là một trong những quan niệm sai lầm trầm trọng. Các bác sĩ cho biết, trong khói than có chứa rất nhiều khí CO2, ảnh hưởng xấu đến đường hô hấp của cả mẹ và bé. Hơn thế nữa, đối với những bé sinh mổ, nằm than sẽ khiến chất đàm nhớt bên trong vốn chưa được tống ra trong quá trình chuyển dạ bị khô cứng lại, bé sẽ dễ bị bệnh đường hô hấp và hay mắc lại.