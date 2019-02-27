Vừa sinh được hơn 2 tuần, Thanh Thúy đã phải 'một nách 2 con' vì Đức Thịnh làm điều này

Hậu trường 27/02/2019 15:23

Sau thời gian tạm gác lại công việc để chăm sóc vợ con, Đức Thịnh phải rời nhà 1 tháng để thực hiện dự án phim mới.

Trên trang cá nhân, diễn viên Thanh Thúy khiến dân mạng thích thú khi đăng tải loạt ảnh đáng yêu của hai cậu con trai cưng. Dù chỉ mới 10 tuổi nhưng anh hai Cà Phê đã ra dáng người đàn ông chững chạc, biết phụ mẹ cho em bú bình.

Kèm theo đó, cô cho biết ba mẹ con phải tạm xa Đức Thịnh tới 1 tháng. Thanh Thúy thương chồng khi phải ra đảo để quay phim nhiều ngày nhưng không được ôm tạm biệt con trai.

Vừa sinh được hơn 2 tuần, Thanh Thúy đã phải 'một nách 2 con' vì Đức Thịnh làm điều này - Ảnh 1
Thanh Thúy xúc động chia sẻ về việc phải xa chồng trong thời gian dài - Ảnh: FBNV
Vừa sinh được hơn 2 tuần, Thanh Thúy đã phải 'một nách 2 con' vì Đức Thịnh làm điều này - Ảnh 2
Hai nhóc tỳ đáng yêu nhà đạo diễn Đức Thịnh - Ảnh: FBNV
Vừa sinh được hơn 2 tuần, Thanh Thúy đã phải 'một nách 2 con' vì Đức Thịnh làm điều này - Ảnh 3
Bé Cà Phê hết lòng yêu thương và chăm sóc em trai mới chào đời - Ảnh: FBNV
Vừa sinh được hơn 2 tuần, Thanh Thúy đã phải 'một nách 2 con' vì Đức Thịnh làm điều này - Ảnh 4
Không chỉ biết phụ mẹ cho em bú bình, Cà Phê còn lau miệng cho bé Tết một cách ân cần và chu đáo - Ảnh: FBNV

“Ba đi quay phim mới rồi, ở ngoài đảo đến 1 tháng mới về mà lúc nãy anh hai Phê ngủ sớm, ba không kịp hôn tạm biệt anh hai, mai anh hai lại hỏi ba cho coi. Ngày nào anh hai đi học về cũng hỏi thăm ba về chưa vậy mẹ, ba đi đâu vậy mẹ hết á, hic!

Ba đi cũng không dự được tiệc đầy tháng của cu Tết luôn. Lúc ba về là cu Tết lớn hơn trong hình này nhiều lắm luôn nè...

Hôm qua anh hai tự giác đòi cho em bú nè... Ba đi bình an và làm việc tốt nha, ở nhà anh hai ngoan lắm, phụ mẹ chăm em giỏi lắm”, Thanh Thúy xúc động tâm sự.

Vừa sinh được hơn 2 tuần, Thanh Thúy đã phải 'một nách 2 con' vì Đức Thịnh làm điều này - Ảnh 5
Từ khi lên chức bố lần hai, Đức Thịnh dành nhiều thời gian bên cạnh bà xã, phụ chăm sóc con - Ảnh: FBNV
Vừa sinh được hơn 2 tuần, Thanh Thúy đã phải 'một nách 2 con' vì Đức Thịnh làm điều này - Ảnh 6
Hai quý tử nhà Thanh Thúy nhận được nhiều lời khen của cư dân mạng vì thừa hưởng nét đẹp của bố mẹ - Ảnh: FBNV

Không ít người gửi lời động viên Thanh Thúy vì phải một mình chăm sóc hai nhóc tỳ trong thời gian tới. Những ngày tới đây sẽ vô cùng bận rộn với bà xã Đức Thịnh khi không có sự phụ giúp của chồng.

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Từ khóa:   Thanh Thúy - Đức Thịnh

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