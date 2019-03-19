Nghỉ đẻ ở nhà chăm con, Thanh Thúy ngậm ngùi: 'Phụ nữ là phái yếu, chứ không phải người máy'

"Giờ Thúy mới biết, ‘nghỉ thai sản ở nhà chăm con’ không phải là kỳ nghỉ như bao người chưa làm mẹ đã nghĩ. Đối với mình nó rất mệt mỏi và bận rộn! Thúy thật sự rất thương những người mẹ nào mới sinh con mà đã phải tất tả đi làm.

Hiểu được nỗi vất vả, khó nhọc của phụ nữ khi sinh con, Thanh Thúy vừa đăng tải dòng tâm sự xúc động trên trang cá nhân. Bà mẹ bỉm sữa nói thay nỗi lòng của nhiều chị em khi vừa lo kiếm tiền như nam giới lại phải chu toàn việc nhà, chăm con.

Hơn một tháng nay cả ngày lẫn đêm cho con bú, mặc dù Thúy có người đến tận nhà massage thường xuyên mà vẫn bị đau lưng, đau vai, mỏi nhức chân tay. Thúy may mắn có 3 người đang phụ giúp chăm cho 3 mẹ con mà hàng ngày vẫn tối tăm mặt mũi. Chợt nghĩ, các mẹ nào không có người giúp việc, vừa phải làm việc nhà, vừa hoàn thành việc công ty giao thì phải xoay sở ra sao? Khâm phục", bà xã Đức Thịnh viết.

Phụ nữ có phải là siêu nhân đâu, họ cũng chỉ là những người trần mắt thịt như đàn ông, thậm chí họ còn được gọi là phái yếu, thế nhưng tại sao một số chị vừa phải làm việc như đàn ông mà vẫn phải lo toan mọi thứ trong gia đình?

Sau sinh, Thanh Thúy vẫn chưa trở lại với công việc mà ở nhà chăm con - Ảnh: FBNV

Tiếp đó, nữ diễn viên bày tỏ sự bức xúc của mình về một số ông chồng không biết cảm thông với vợ. Họ không hiểu được rằng phụ nữ phải hi sinh rất nhiều sau khi lấy chồng, sinh con. Thậm chí, một số người còn nói những lời thiếu tôn trọng, làm tổn thương vợ mình.

"Đàn ông luôn tự hào ra ngoài kiếm được nhiều tiền, nhưng những thứ mà phụ nữ hy sinh cho gia đình nhiều gấp trăm ngàn lần, hông biết bao nhiêu ông nhận thấy? (Có một số ông còn nặng nhẹ vợ mình là ăn bám. Haizzz...).

Đàn ông đi làm chỉ phải bỏ thời gian, trí óc và chút sức lực để kiếm tiền, còn những người phụ nữ chúng mình đang ở nhà chăm con phải đánh đổi sức khỏe, thậm chí cả sinh mạng mình để sinh những đứa con kháu khỉnh, và giữ cho người đàn ông đó một gia đình hạnh phúc…

Đi làm kiếm tiền mệt hơn hay chăm con và làm việc nhà mệt hơn? Các anh cứ thử đổi vai để tự cảm nhận được sự vất vả của vợ. Còn các chị em à, đừng tham công tiếc việc nữa”.

Sau khi tổ chức tiệc đầy tháng cho bé Tết, Thanh Thúy bế con ra đảo Phú Quý thăm chồng - Ảnh: FBNV

Ngoài ra, nữ diễn viên cũng chia sẻ về cuộc sống của mình sau khi sinh con. Dù có đến 3 người phụ giúp nhưng mỗi ngày, Thanh Thúy cũng bận đến tối tăm mặt mũi: “Bao nhiêu đêm rồi không nhớ nổi là Thúy đã không ngủ được quá 3 tiếng, cứ vừa nghe thấy tiếng con cục cựa là mình choàng tỉnh giấc giữa đêm mắt nhắm, mắt mở lập tức bế con vào lòng cho bé bú, dỗ cho con ngủ. Suốt những tháng cuối thai kỳ chả đêm nào ngủ được vì thai nhi đè lên gai đốt sống”.

Kết thúc bài viết của mình, Thanh Thúy khuyên các chị em hãy thương lấy bản thân. Cô khuyên các mẹ bỉm sữa không nên đi làm lại quá sớm sau sinh. Việc kiếm tiền hãy để chồng lo, ít nhất chờ hết 6 tháng nghỉ thai sản rồi mới quay lại với công việc để đảm bảo sức khỏe.

Vợ sinh chưa tròn tháng, Đức Thịnh phải lên đường đi quay xa nhiều ngày. Nam đạo diễn vui mừng khi được vợ con ra tận nơi thăm hỏi - Ảnh: Internet

“Phụ nữ là phái yếu, chứ không phải người máy, mà có thể vừa nuôi con khỏe mạnh thành tài, vừa đi làm kiếm tiền lo cho gia đình.

Giờ Thúy nhận ra: Nếu ông xã đủ sức gánh vác, giai đoạn này mình sẽ ở nhà toàn tâm toàn lực chăm con, cả thế giới để chồng lo. Còn nếu ổng không lo được thì ít nhất là hết 6 tháng nghỉ thai sản hãy đi làm lại, vừa tốt cho con mà mẹ cũng lại sức. Hãy thương bản thân mình các mẹ ạ...”, Thanh Thúy tâm sự.