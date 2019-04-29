Vội đi làm sau sinh, Thanh Thúy trăn trở vì không có nhiều thời gian cho hai con

Dòng tâm sự của bà mẹ bỉm sữa về việc chăm sóc các con nhận được sự cảm thông của nhiều chị em.

Trên trang cá nhân, diễn viên Thanh Thúy vừa chia sẻ dòng trạng thái đầy tâm trạng về việc chăm sóc con. Theo đó, bà xã Đức Thịnh giãi bày những lo lắng của mình và chồng khi không thể dành nhiều thời gian bên cạnh hai con trai vì công việc quá nhiều. Dù vậy, cô vẫn tự nhủ với lòng sẽ cố gắng hoàn thiện mình hơn nữa để trở thành một người mẹ tốt, giúp hai con có cuộc sống bình yên nhất. Cô trải lòng: “Cả nhà mình đã chuẩn bị kỳ nghỉ lễ chưa nào? Nếu có ai hỏi giây phút nào hạnh phúc nhất với mẹ, thì chắc chắn là giây phút ngắm Cà Phê và cu Tết ngủ.

Mới ngày nào, ba mẹ còn đi ra đi vào hồi hộp chờ Tết chào đời. Mà giờ đây, nhìn anh hai Cà Phê và cu Tết ngủ say giấc cùng nhau, mẹ chỉ ước giá như thời gian dừng lại, để ngắm những em bé của mẹ mãi ngây thơ, hồn nhiên và an yên như vậy.

Hơn 10 năm chung sống, Thanh Thúy - Đức Thịnh có được hai nhóc tỳ đáng yêu, chăm ngoan - Ảnh: FBNV Suốt những năm tháng qua, chưa bao giờ việc chăm con và nuôi dạy hai đứa khiến ba mẹ ngừng trăn trở vì ba mẹ bận công việc, không dành thời gian được nhiều cho hai anh em. Nhưng mẹ luôn tự nhủ sẽ cố gắng hơn nữa, tìm hiểu và hoàn thiện hơn nữa, dành cho bé của mẹ những chăm sóc tốt nhất, để lúc nào 2 em bé của mẹ cũng an nhiên như bây giờ”.

Những tâm sự của Thanh Thúy cũng chính là nỗi lo lắng của nhiều bậc cha mẹ. Dưới phần bình luận, vợ chồng Đức Thịnh nhận được sự đồng cảm của đông đảo cư dân mạng. Hình ảnh mới nhất của Thanh Thúy sau sinh tại lễ trao giải Cánh Diều Vàng 2019 - Ảnh: FBNV Vì bận rộn với công việc quay phim nên khi con trai thứ 2 chào đời chưa tròn tháng, Đức Thịnh đã phải đi công tác xa - Ảnh: FBNV Thanh Thúy hạ sinh con trai thứ hai vào dịp Tết Nguyên đán vừa qua. Sau hơn 2 tháng ở cữ, bà mẹ hai con bắt đầu trở lại với công việc. Thời gian gần đây, Thanh Thúy đã xuất hiện tại một số sự kiện và chương trình trong làng giải trí Việt. Dù công việc bận rộn nhưng mối quan tâm lớn nhất của bà xã Đức Thịnh lúc này vẫn là chăm sóc hai “hoàng tử bé” của mình.

Thanh Thúy - Đức Thịnh xúc động trước sự thay đổi của con trai đầu từ khi có em Bà xã Đức Thịnh tỏ ra tự hào khi chứng kiến sự thay đổi của con trai Cà Phê từ lúc có em.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/voi-di-lam-sau-sinh-thanh-thuy-tran-tro-vi-khong-co-nhieu-thoi-gian-cho-hai-con-323315.html