Rầm rộ MXH đoạn clip diễn viên La Thành bị công an bắt, chính chủ lên tiếng: 'Bữa nay tôi đã được về'?

Hậu trường 05/07/2023 08:38

Không để mọi việc đi quá xa, tối 4/7, diễn viên La Thành đã chính thức lên tiếng về vụ việc.

Gần đây, trên mạng xã hội bất ngờ lan truyền đoạn clip diễn viên La Thành bị hai người đàn ông mặc quân phục công an nhân dân bắt giữ. Chưa rõ thực hư câu chuyện ra sao, song nhiều tài khoản đã để lại bình luận đầy hoang mang.

Không để mọi việc đi quá xa, tối 4/7, diễn viên La Thành đã chính thức lên tiếng về vụ việc. Thông qua kênh TikTok của một người bạn, anh cho hay: "Hôm trước Thành bị hai chú công an kia bắt, bữa nay Thành được về rồi và đây là hai người nhà của Thành". 

Rầm rộ MXH đoạn clip diễn viên La Thành bị công an bắt, chính chủ lên tiếng: 'Bữa nay tôi đã được về'? - Ảnh 1
Gần đây, trên mạng xã hội bất ngờ lan truyền đoạn clip diễn viên La Thành bị hai người đàn ông mặc quân phục công an nhân dân bắt giữ.

Qua lời chia sẻ của La Thành, có thể hiểu anh đang đính chính hai người đàn ông mặc quân phục công an chỉ là bạn diễn và khoảnh khắc nam diễn viên bị bắt cũng chỉ là phân cảnh trong một bộ phim. Hiện tại, đoạn clip "La Thành bị công an bắt" đã được xóa để tránh gây thêm xôn xao.

Rầm rộ MXH đoạn clip diễn viên La Thành bị công an bắt, chính chủ lên tiếng: 'Bữa nay tôi đã được về'? - Ảnh 2
Rầm rộ MXH đoạn clip diễn viên La Thành bị công an bắt, chính chủ lên tiếng: 'Bữa nay tôi đã được về'? - Ảnh 3
Qua lời chia sẻ của La Thành, có thể hiểu anh đang đính chính hai người đàn ông mặc quân phục công an chỉ là bạn diễn và khoảnh khắc nam diễn viên bị bắt cũng chỉ là phân cảnh trong một bộ phim

Trước đó, đầu năm 2017, mạng xã hội cũng từng được phen dậy sóng trước tin đồn La Thành nợ khoản lớn vì cờ bạc. Khoảng thời gian này, anh chỉ im lặng và "mất tích" khỏi làng giải trí. Sau thời gian giải quyết được nợ nần, nam diễn viên đã từng bước trở lại với nghệ thuật nhờ sự giúp được của các đồng nghiệp thân thiết như Trấn Thành, Việt Hương,...

Rầm rộ MXH đoạn clip diễn viên La Thành bị công an bắt, chính chủ lên tiếng: 'Bữa nay tôi đã được về'? - Ảnh 4
Trước đó, đầu năm 2017, mạng xã hội cũng từng được phen dậy sóng trước tin đồn La Thành nợ khoản lớn vì cờ bạc

Chia sẻ về lý do đổ nợ, La Thành từng cho biết không phải anh ham mê cờ bạc mà xem đây là "công cụ" để có thể kiếm tiền một cách nhanh nhất. Nam diễn viên chia sẻ: "Ban đầu tôi hùn vốn làm ăn với vài người. Vì quá cả tin nên sau này họ bỏ trốn, khiến tôi phải ôm nợ nần. Trong lúc túng quẫn, tôi không còn sáng suốt nên nghĩ hy vọng kiếm tiền nhanh trả nợ từ cờ bạc. Cứ thế, tôi bị cuốn vào vòng xoáy của nợ nần, vay nặng lãi"

Rầm rộ MXH đoạn clip diễn viên La Thành bị công an bắt, chính chủ lên tiếng: 'Bữa nay tôi đã được về'? - Ảnh 5
Chia sẻ về lý do đổ nợ, La Thành từng cho biết không phải anh ham mê cờ bạc mà xem đây là "công cụ" để có thể kiếm tiền một cách nhanh nhất

Hiện tại, cuộc sống nam diễn viên đã ổn định hơn trước. Trên trang cá nhân, anh thường đăng tải những khoảnh khắc hạnh phúc bên gia đình. La Thành cho biết con gái chính là nguồn động lực để anh thay đổi thành người đàn ông có trách nhiệm hơn.

Rầm rộ MXH đoạn clip diễn viên La Thành bị công an bắt, chính chủ lên tiếng: 'Bữa nay tôi đã được về'? - Ảnh 6
La Thành là diễn viên quen mặt, thường góp mặt ở các sân khấu kịch lớn nhỏ

La Thành sinh năm 1987, là diễn viên quen mặt, thường góp mặt ở các sân khấu kịch lớn nhỏ. Anh từng góp mặt trong các dự án phim ảnh như Chị Mười Ba: 3 Ngày Sinh Tử, Bố Già, Vu Quy Đại Náo, Bệnh Viện Ma, Đôi Mắt Âm Dương...

Bị bạn gái cũ tố không chu cấp, thách thức 'có giỏi thì ném tiền, chứ đừng văng tục', La Thành xót xa lên tiếng 'mong tất cả dừng lại tốt đẹp'

Bị bạn gái cũ tố không chu cấp, thách thức 'có giỏi thì ném tiền, chứ đừng văng tục', La Thành xót xa lên tiếng 'mong tất cả dừng lại tốt đẹp'

Mới đây, sau khi bị bạn gái cũ tố bội bạc, thiếu tiền nhà và không chu cấp tiền cho con gái, nam diễn viên La Thành đã có một bài đăng khá dài để chia sẻ về toàn bộ câu chuyện.

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Từ khóa:   La Thành bị bắt La Thành trốn nợ La Thành cờ bạc

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