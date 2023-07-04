Cuộc sống của nam diễn viên có mẹ làm công nhân quét đường, dọn rác hiện giờ ra sao?

Nam diễn viên chia sẻ dù gặp nhiều trắc trở nhưng anh đều cố gắng vượt qua chứ không chịu thua hoàn cảnh, luôn lạc quan, yêu đời, vui tươi.

Tân Trề là con trai út trong gia đình có hai anh em. Hiện anh đã có tổ ấm riêng với bà xã Khánh Uyên cùng cậu con trai kháu khỉnh. Dù đã ở riêng nhưng nam diễn viên vẫn chăm lo cho mẹ, cả gia đình thường xuyên quây quần bên nhau.

Nam diễn viên Tân Trề và mẹ Mẹ Tân Trề năm nay đã ngoài 60 tuổi, bà sống cùng gia đình con trai cả. Mỗi tháng, Tân Trề đều gửi biếu mẹ 5 triệu đồng, tháng nào đi quay ít, anh gửi ít hơn và còn hứa tháng sau bù. Bà từng bộc bạch: 'Nó nói là thấy tôi trước đây khổ quá rồi nên muốn bù đắp. Tôi đi làm lao công, quét đường được 35 năm rồi. Bây giờ đã về hưu nhưng tôi vẫn đi đổ rác dân lập cho người ta. Lúc chồng tôi còn sống, ổng đi đạp xích lô. Hai vợ chồng lúc nào cũng cực khổ đi làm mà không lo nổi cho thằng Tân đi học. Nó cứ hỏi sao bữa nay mẹ không đóng tiền cho con đi học, còn tôi thì cứ nói mẹ chưa có tiền, từ từ có tiền mẹ đóng cho con. Thấy đứt ruột luôn, nhưng cuộc sống của mình như vậy thì mình phải chịu'. Dù không ở cùng mẹ nhưng Tân Trề luôn quan tâm đến bà Mẹ nam diễn viên cho biết con trai đầu chỉ học đến lớp 6, còn Tân Trề học đến lớp 9 thì nghỉ vì không có tiền đóng học phí. Nhắc đến tuổi thơ của mình, Tân Trề tâm sự từ 13, 14 tuổi anh đã phải tự đi kiếm sống bằng nghề bán vé số. Nam diễn viên sinh năm 1989 cho hay thời đó anh chạy khắp các con đường từ Âu Cơ đến Lạc Long Quân (quận Tân Bình) để rao bán.

Nam diễn viên từng đi bán vé số để kiếm sống May mắn là con đường nghệ thuật đã đưa đường dẫn lối cho Tân Trề để anh vươn mình ra khỏi xóm lao động nghèo. Sau những cơ duyên đầu tiên với điện ảnh, Tân Trề tham gia nhóm hài Thanh Tùng, Vũ Thanh rồi đầu quân về sân khấu Nụ Cười Mới. Trong sự nghiệp của mình, Tân Trề được đóng khá nhiều vai chính. Có thời điểm anh được mời đi phim liên tục nhưng thời trẻ bồng bột, ham chơi nên chưa chú tâm vào nghề. Cơ hội vì thế cũng dần vuột mất. Tân Trề thi Đấu trường tiếu lâm và trở thành gương mặt nổi bật trong dàn thí sinh Mãi tới năm 2015, Tân Trề thi Đấu trường tiếu lâm và trở thành gương mặt nổi bật trong dàn thí sinh. Anh đoạt đồng giải Ba cùng Lâm Vỹ Dạ. Đây là bước ngoặt đưa cái tên Tân Trề đến gần hơn với khán giả và hòa vào nhịp sống phim ảnh liên tục cho tới thời điểm hiện tại. Anh ghi dấu ấn trong hàng loạt phim: Chị Mười Ba, Vi Cá tiền truyện, Tương sinh tương khắc và nhiều dự án khác. Dù có mẹ làm công nhân quét đường nhưng Tân Trề chẳng những không cảm thấy mặc cảm mà rất tự hào và thường khoe bà trên mạng xã hội. Điều này càng khiến nam diễn viên lấy được tình cảm của nhiều khán giả. Tổ ấm nhỏ của diễn viên Trân Trề Ngoài ra, anh khiến mọi người ngưỡng mộ về cuộc tình chung thủy với bà xã. Hai người quen nhau năm 2013, sau 5 năm, họ chính thức làm đám cưới để về chung một nhà. Vợ Tân Trề cũng là diễn viên nhưng quyết định lùi lại làm hậu phương cho chồng toàn tâm toàn ý theo nghệ thuật. Nhìn lại cuộc đời mình, Tân Trề từng chia sẻ trong một chương trình truyền hình: 'Tôi gặp nhiều trắc trở nhưng đều cố gắng vượt qua chứ không chịu thua hoàn cảnh. Dù có show hay không có show tôi cũng đều lạc quan, yêu đời, vui tươi'.

Diễn viên Tân Trề khoe mẹ ruột làm lao công thu gom rác, gây xúc động chỉ vì một câu nói Khi đăng tải bức ảnh mẹ ruột đang đẩy xe đi thu gom rác trên đường, nam diễn viên đã vô cùng tự hào và viết: "Biết ai không, mẹ tôi đó mọi người!"

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cuoc-song-cua-nam-dien-vien-co-me-lam-cong-nhan-quet-uong-don-rac-hien-gio-ra-sao-598805.html