Quý Bình lần đầu tiết lộ về bạn gái đại gia, nhưng bức ảnh lại khiến fan hụt hẫng

Hậu trường 24/09/2019 11:46

Sau thời gian dài im lặng, cuối cùng diễn viên Quý Bình đã chịu công khai người yêu đại gia. Anh còn tiết lộ tính cách của bạn gái với công chúng.

Sau nhiều đổ vỡ tình cảm, diễn viên Quý Bình trở nên kín tiếng hơn trong chuyện đời tư. Ngoài công việc, nam diễn viên không có bất cứ chia sẻ gì về chuyện tình yêu. Thế nhưng cách đây không lâu, mỹ nam phim Ở đây có nắng thừa nhận có bạn gái và đã đưa cô về ra mắt gia đình.

Tuy nhiên, để bảo vệ cuộc sống cá nhân của người yêu, tình cũ Lê Phương vẫn chưa công khai danh tính, gương mặt hay tính cách của bạn gái.

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Đầu năm 2019, rộ tin Quý Bình đã có bạn gái mới qua một vài hình ảnh được anh úp mở trên trang cá nhân - Ảnh: FB

Vì nhận được nhiều câu hỏi của người hâm mộ về bạn gái, mới đây diễn viên Lê Quý Bình lần đầu tiết lộ về "người ấy" của mình với công chúng.

"Nhiều người vẫn tò mò và liên tục hỏi mình: 'Người ấy của Bình là người như thế nào?'.

Thôi thì bữa nay mình công khai luôn nha. Hihi... Bình thường thôi. Đơn giản cứ cuối tuần, cô ấy lại sẵn sàng phóng xe hàng chục cây số về Hóc Môn để thăm ba má và vui chơi cùng gia đình mình (cả những khi không có mình ở nhà). Vậy đó. Và mỗi khi về đến nơi, cô ấy sẽ lập tức “biến hình" với bộ đồ bộ quê mùa, cũ kỹ của má mình. Rồi thì lăng xăng ra vườn cùng má hái từng cọng rau; lao xao ngoài giàn nước cùng mấy chị em mần từng con cá, thái từng miếng thịt, rửa từng cái chén...; nhanh nhẹn vào bếp cùng mọi người chế biến từng món ăn, đứng nướng từng con tôm, con ốc... để cả nhà cùng nhau vui vẻ ăn uống, chuyện trò... Vậy đó.

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Đây là lần đầu tiên anh tiết lộ về tính cách của người yêu - Ảnh: FB

Ăn uống xong, cô ấy lại tất bật cùng cả nhà dọn dẹp, sắp xếp mọi thứ đâu vào đấy nhiều khi phồng rộp cả da tay mà vẫn thích làm. Vậy đó. Xong xuôi, lại cùng ba má và anh chị em trong nhà ngồi tỉ tê tâm sự, trẻ con thì cùng nhau chơi đùa. Mãi mê đến mức nhiều khi leo lên xe phóng ngược về Sài Gòn thì trời cũng đã khuya. Có lần về đến nhà cổ mới giật mình nhận ra: 'Thôi chết! Mình vừa lỡ 'cướp' luôn bộ đồ bộ của má ảnh!' Vậy đó. Và chỉ có vậy thôi. Cô ấy đơn giản chỉ là người phụ nữ rất đỗi 'bình thường', nhưng không một chút 'tầm thường'! Thương lắm!!!".

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Người hâm mộ hi vọng sẽ sớm nhận được 'tin vui' của nam diễn viên trong năm nay - Ảnh: FB

Kèm theo bài viết, diễn viên Quý Bình đăng tải bức ảnh chụp cùng một cô gái lạ mặt. Cứ tưởng sau thời gian dài giấu nhẹm, anh chàng đã chịu công khai diện mạo bạn gái doanh nhân. Nhưng fan lại một lần nữa hụt hẫng khi biết tin: "Người ấy của Bình là như vậy đó nhưng không phải là người trong hình. Còn đứa con gái đang đu sau lưng mình là đứa cháu gái con anh chị 3 của mình. Gần 18 năm nó ra đời đến giờ mới có được tấm hình chụp chung. Cũng cưng lắm à nghen!!!".

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Cứ tưởng nam diễn viên sẽ khoe hình bạn gái, nhưng thật ra đó chỉ là cháu gái của anh - Ảnh: FB

Dù hơi thất vọng vì vẫn chưa được chiêm ngưỡng dung nhan người phụ nữ "bình thường, nhưng không tầm thường" của Quý Bình, nhưng người hâm mộ vẫn để lại bình luận chúc mừng anh. Bởi sau những mối tình tan vỡ, cuối cùng nam diễn viên cũng tìm được tình yêu đích thực ở tuổi 36.

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