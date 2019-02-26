Diễn viên Quý Bình đã bí mật đính hôn và sẽ cưới vào tháng 3?

Hậu trường 26/02/2019 16:53

Sau cuộc tình với Lê Phương, diễn viên Quý Bình được cho là đã bí mật đính hôn cách đây không lâu.

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội bất ngờ rộ lên thông tin diễn viên Quý Bình sắp kết hôn vào tháng 3 tới. Anh được cho là đã đính hôn với bạn gái xinh đẹp không làm trong làng giải trí

Thông tin trên càng có cơ sở hơn khi nam diễn viên thường xuyên đăng tải những bức ảnh nắm tay một cô gái giấu mặt. Cụ thể là trong bức ảnh mới nhất, Quý Bình còn đeo nhẫn ở ngón áp út và viết: "Quà tặng ngày Rằm tháng giêng gọi là quà gì?". Tuy Quý Bình chưa chính thức thông báo tin vui nhưng cư dân mạng đã liên tục gửi lời chúc mừng. Một số bạn bè trong giới nhắc nhở nam diễn viên nhớ gửi thiệp đúng hẹn.

Diễn viên Quý Bình đã bí mật đính hôn và sẽ cưới vào tháng 3? - Ảnh 1
Quý Bình chia sẻ ảnh đeo nhẫn ở ngón áp út, úp mở chuyện đã đính hôn - Ảnh: FBNV
Diễn viên Quý Bình đã bí mật đính hôn và sẽ cưới vào tháng 3? - Ảnh 2
Diễn viên Quý Bình đã bí mật đính hôn và sẽ cưới vào tháng 3? - Ảnh 3
Quý Bình thường xuyên hé lộ những bức ảnh bí ẩn về người yêu - Ảnh: FBNV

Trước đó, anh từng chia sẻ về bạn gái trong một bài phỏng vấn: "Cô ấy không làm gì liên quan tới nghệ thuật nhưng cô ấy chia sẻ và rất thông cảm với công việc của tôi. Cô ấy rất am hiểu nghệ thuật nên có tư vấn cho tôi rất nhiều, từ chọn bài hát, trang phục. Tôi thực sự đang rất hạnh phúc và trong tương lai gần đây, tôi hy vọng mình sẽ chia sẻ niềm hạnh phúc này với khán giả yêu mến tôi".

Diễn viên Quý Bình đã bí mật đính hôn và sẽ cưới vào tháng 3? - Ảnh 4
Quý Bình từng có thời gian dính tin đồn hẹn hò với Minh Hằng - Ảnh: Internet
Diễn viên Quý Bình đã bí mật đính hôn và sẽ cưới vào tháng 3? - Ảnh 5
Anh cũng được cho là theo đuổi Tố My - Ảnh: Internet
Diễn viên Quý Bình đã bí mật đính hôn và sẽ cưới vào tháng 3? - Ảnh 6
Quý Bình từng có thời gian hẹn hò với Lê Phương, giờ đây cả hai xem nhau là bạn bè - Ảnh: Internet

Quý Bình từng có thời gian hẹn hò với diễn viên Lê Phương nhưng rồi "đứt gánh giữa đường". Sau khi Lê Phương ly hôn với Quách Ngọc Ngoan, cặp đôi tiếp tục tái hợp nhưng không được bao lâu thì quyết định dừng lại. Hiện tại, cả hai xem nhau là bạn thân và giúp đỡ đối phương khá nhiều trong công việc.

Kể từ cuộc tình với Lê Phương, Quý Bình chưa công khai hẹn hò với ai. Anh từng vài lần dính nghi án "phim giả tình thật" với Tố My hay Minh Hằng nhưng tất cả chỉ là lời đồn.

Quý Bình - Người nghệ sĩ đa tài của showbiz Việt

Quý Bình - Người nghệ sĩ đa tài của showbiz Việt

Kiên trì xây dựng sự nghiệp và âm thầm bứt phá ở nhiều lĩnh vực, từ diễn viên, đến MC, ca sĩ và gần đây lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh, Quý Bình thực sự là một “con nhạn đen khét nắng” tài năng của showbiz Việt.

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