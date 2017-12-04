Quế Vân bất ngờ dính nghi án qua lại với Tim trước khi nam ca sĩ lấy vợ

Giữa tâm bão Trương Quỳnh Anh dính nghi án ngoại tình với Bình Minh, Quế Vân tỏ ra khá bất ngờ và sửng sốt khi bỗng dưng bị vướng vào tin đồn từng qua lại với Tim.

Là người có mối quan hệ thân thiết với gia đình Tim, Quế Vân rất quan tâm đến scandal lộ ảnh thân mật giữa Trương Quỳnh Anh và Bình Minh mới đây. Tuy nhiên, khi đọc một bài báo, người đẹp sinh năm 1982 tỏ ra vô cùng sửng sốt khi bỗng dưng tên mình bị lôi vào câu chuyện này.

Cụ thể, tác giả bài báo cho rằng Tim từng dính nghi án yêu đương với Minh Hằng lẫn Quế Vân nên nhận không ít sự chỉ trích của dư luận. Sau đó, chính Trương Quỳnh Anh đã an ủi, động viên nên giọng ca Một vòng trái đất nhanh chóng lấy lại thăng bằng. Họ cảm mến nhau rồi nên duyên vợ chồng từ đó.

Đọc đến đây, Quế Vân không thể hiểu nỗi chuyện gì đang diễn ra nên chụp lại đoạn văn này để thể hiện sự bức xúc. Nữ ca sĩ bác bỏ thông tin trên và khẳng định mối quan hệ giữa mình và Tim đơn thuần chỉ là chị em thân thiết bình thường.

“Cái gì đó mấy bác? Tim nào mà có tin đồn với Quế Vân? Nó là em tui mà? Xin các ngài đừng vu oan cho em” - Quế Vân viết.

Khẳng định ảnh tình tứ với Trương Quỳnh Anh chỉ là ảnh hậu trường, Bình Minh bị dân mạng bóc mẽ nói dối vì thứ này đây Bình Minh khẳng định những hình ảnh thân mật với Trương Quỳnh Anh chỉ là ảnh hậu trường phim được chụp năm 2015, nhưng chiếc áo của nam diễn viên mặc lại chỉ xuất hiện ở năm 2016. Sự thật bị dân mạng bóc mẽ khiến nhiều người càng thêm hoang mang, hiếu kỳ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/que-van-bat-ngo-dinh-nghi-an-qua-lai-voi-tim-truoc-khi-nam-ca-si-lay-vo-259957.html