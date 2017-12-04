Quế Vân bất ngờ dính nghi án qua lại với Tim trước khi nam ca sĩ lấy vợ

Hậu trường 04/12/2017 17:21

Giữa tâm bão Trương Quỳnh Anh dính nghi án ngoại tình với Bình Minh, Quế Vân tỏ ra khá bất ngờ và sửng sốt khi bỗng dưng bị vướng vào tin đồn từng qua lại với Tim.

Là người có mối quan hệ thân thiết với gia đình Tim, Quế Vân rất quan tâm đến scandal lộ ảnh thân mật giữa Trương Quỳnh Anh và Bình Minh mới đây. Tuy nhiên, khi đọc một bài báo, người đẹp sinh năm 1982 tỏ ra vô cùng sửng sốt khi bỗng dưng tên mình bị lôi vào câu chuyện này.

Cụ thể, tác giả bài báo cho rằng Tim từng dính nghi án yêu đương với Minh Hằng lẫn Quế Vân nên nhận không ít sự chỉ trích của dư luận. Sau đó, chính Trương Quỳnh Anh đã an ủi, động viên nên giọng ca Một vòng trái đất nhanh chóng lấy lại thăng bằng. Họ cảm mến nhau rồi nên duyên vợ chồng từ đó.

Quế Vân bất ngờ dính nghi án qua lại với Tim trước khi nam ca sĩ lấy vợ - Ảnh 1
Quế Vân bác bỏ tin đồn từng qua lại với Tim trước đây - Ảnh: FBNV

Đọc đến đây, Quế Vân không thể hiểu nỗi chuyện gì đang diễn ra nên chụp lại đoạn văn này để thể hiện sự bức xúc. Nữ ca sĩ bác bỏ thông tin trên và khẳng định mối quan hệ giữa mình và Tim đơn thuần chỉ là chị em thân thiết bình thường.

“Cái gì đó mấy bác? Tim nào mà có tin đồn với Quế Vân? Nó là em tui mà? Xin các ngài đừng vu oan cho em” - Quế Vân viết.

Quế Vân bất ngờ dính nghi án qua lại với Tim trước khi nam ca sĩ lấy vợ - Ảnh 2

Quế Vân bất ngờ dính nghi án qua lại với Tim trước khi nam ca sĩ lấy vợ - Ảnh 3
Quế Vân và Tim thường xuyên đi công tác chung và chụp ảnh thân thiết cùng nhau - Ảnh: Internet

Khẳng định ảnh tình tứ với Trương Quỳnh Anh chỉ là ảnh hậu trường, Bình Minh bị dân mạng bóc mẽ nói dối vì thứ này đây

Khẳng định ảnh tình tứ với Trương Quỳnh Anh chỉ là ảnh hậu trường, Bình Minh bị dân mạng bóc mẽ nói dối vì thứ này đây

Bình Minh khẳng định những hình ảnh thân mật với Trương Quỳnh Anh chỉ là ảnh hậu trường phim được chụp năm 2015, nhưng chiếc áo của nam diễn viên mặc lại chỉ xuất hiện ở năm 2016. Sự thật bị dân mạng bóc mẽ khiến nhiều người càng thêm hoang mang, hiếu kỳ.

Xem thêm
Từ khóa:   Quế Vân Quế Vân và Tim Trương Quỳnh Anh nghi án ngoại tình Bình Minh - Trương Quỳnh Anh

TIN MỚI NHẤT

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 20 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 22 phút trước
Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 57 phút trước
Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Sao quốc tế 1 giờ 23 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Lâm Chí Dĩnh và Lưu Diệc Phi gây sốt khi tái hiện hình tượng Đoàn Dự, Vương Ngữ Yên

Lâm Chí Dĩnh và Lưu Diệc Phi gây sốt khi tái hiện hình tượng Đoàn Dự, Vương Ngữ Yên

Sao quốc tế 1 giờ 42 phút trước
Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 12 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
Ít nhất 28 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn trên đường cao tốc sau khi xe tải đâm trực diện xe buýt

Ít nhất 28 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn trên đường cao tốc sau khi xe tải đâm trực diện xe buýt

Video 2 giờ 42 phút trước
Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Tâm sự gia đình 3 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42